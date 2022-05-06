УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12452 відвідувача онлайн
Новини Війна
16 812 43

Авіація РФ уже кілька тижнів не входить до зони дії української ППО, - Повітряні сили ЗСУ

літак,авіація,російська,підбитий

Російська авіація уже кілька тижнів не входить до зони дії української протиповітряної оборони.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні бойова авіація противника не заходить у зону дії нашої протиповітряної оборони, так само не входить у зіткнення з нашими винищувачами, а лише діє там, де вже тимчасово підконтрольна їй територія, яку вони наситили засобами протиповітряної оборони. Йдеться про Донеччину, Луганщину, Херсонській області, сході країни", - сказав Ігнат на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у п'ятницю.

Читайте: 9 травня Росія офіційно оголосить Україні війну, - Шмигаль

Він зазначив, що цього вдалося досягти завдяки тому, що в перші тижні війни ворог зазнав серйозних втрат.

"На сьогодні майже 200 літаків ворога різних типів уражені, також понад 150 гелікоптерів, чимало БПЛА та крилатих ракет. Ворог зазнав відчутних для нього втрат, це сучасні, нові літаки, пілоти, які загинули, дістали поранень. Тому ворог змінив тактику дій і вже кілька тижнів не входить у повітряний простір, який ми контролюємо", - наголосив Ігнат.

Спікер уточнив, що "основною грозою" для ворожої авіації є зенітні ракетні комплекси Бук-М1 та С-300.

"Нам сьогодні потрібні літаки, що мають потужні радари, потужні ракети, які можуть бачити противника за 100 км, і ракети, які можуть запускатися на таку відстань, ракети, що мають активні голівки самонаведення, мають системи радіоелектронної боротьби", - розповів Ігнат.

Дивіться: Bayraktar працює по позиціях окупантів на Зміїному. ВIДЕО

За його словами, йдеться про винищувачі F-15 та F-16 певних модифікацій, які українські пілоти зможуть опанувати.

"Якщо з'явиться такий літак, F-15 чи F-16, який зможе нарівні протистояти літакам Росії, це кардинально змінить розклад сил", - вважає Ігнат.

Спікер також зазначив, що Україна потребує комплексів NASAMS і Patriot.

"На сьогодні нам потрібен був би такий комплекс, як норвезько-американський NASAMS, озброєний американськими ракетами AMRAAM-120, які можуть у таких умовах війни, в умовах обстановки, в якій ми опинилися, надзвичайно ефективно протидіяти російській авіації, оскільки комплекс мобільний... Якщо говорити про подальшу перспективу, безумовно, ми дуже хотіли б мати на озброєнні такий американський комплекс, як Patriot, який є одним із найкращих у світі зразків", - пояснив спікер.

Автор: 

авіація (4158) росія (65974) Повітряні сили (2744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Непогано було б щоб 200 ювілейний був пригнаний за нагороду.
показати весь коментар
06.05.2022 14:40 Відповісти
+12
ну може цей комплекс, Patriot, ми і отримаємо колись, але буде дуже запізно, вся Україна вже буде лежати в руїнах, люди виїдуть за кордон без намірів повернутися, а західні політики будуть безкінечно домовлятися про нафтове ємбарго і шукати лазівки, щоб і надалі торгувати з рашею...
показати весь коментар
06.05.2022 14:42 Відповісти
+8
А Гуляйполе і Оріхів, це що СТРАРТРЕКИ І СТІНГЕРИ ДЕ!???
показати весь коментар
06.05.2022 14:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Була інфа,що пілоти відмовляються
показати весь коментар
06.05.2022 14:37 Відповісти
А Гуляйполе і Оріхів, це що СТРАРТРЕКИ І СТІНГЕРИ ДЕ!???
показати весь коментар
06.05.2022 14:37 Відповісти
Що таке «стартреки»?
показати весь коментар
06.05.2022 14:47 Відповісти
Старстрики здесь опечатка
показати весь коментар
06.05.2022 14:49 Відповісти
Там нема "зони дії українського ППО" - вона обмежується Києвом і областю.
показати весь коментар
06.05.2022 14:59 Відповісти
не треба так волати, і розводити "всєпропальщіну". Кацольотів там нема.
показати весь коментар
06.05.2022 14:59 Відповісти
Ну так хіба це я розвожу, це ГОЛОВА Запорізької ОВА кіпішує, ми зі сказаного задаємо питання!!
показати весь коментар
06.05.2022 15:09 Відповісти
Армія РФ активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю та Оріхову в Запорізькій області.

Про це повідомляє із посиланням на https://t.me/zoda_gov_ua/7431 пресцентр Запорізької обласної військової адміністрації . Джерело:
показати весь коментар
06.05.2022 15:19 Відповісти
Отож!
показати весь коментар
06.05.2022 15:30 Відповісти
це питання до пресцентру ОВА. Взагалі, коли ******* із смерчей та ураганів з артою по одному нещасному селищу, то зазвичай здаєтья, що прилетіла вся стратегічна авіація з Каспія.
показати весь коментар
06.05.2022 15:33 Відповісти
Авіація РФ уже кілька тижнів не входить до зони дії української ППО, - сцыкуны
показати весь коментар
06.05.2022 14:37 Відповісти
Непогано було б щоб 200 ювілейний був пригнаний за нагороду.
показати весь коментар
06.05.2022 14:40 Відповісти
Можна поштову марку випустити!
показати весь коментар
06.05.2022 15:20 Відповісти
ну може цей комплекс, Patriot, ми і отримаємо колись, але буде дуже запізно, вся Україна вже буде лежати в руїнах, люди виїдуть за кордон без намірів повернутися, а західні політики будуть безкінечно домовлятися про нафтове ємбарго і шукати лазівки, щоб і надалі торгувати з рашею...
показати весь коментар
06.05.2022 14:42 Відповісти
Деньги нужно было вкладывать в южмашевский "кильчень", в "дніпро" КБ "Луч", а не в асфальт. Поэтому будет лежать в руинах, поэтому юг Украины, поэтому Мариуполь ..... За этим всем уже все давно забыли, как умирали от отсутствия элементарных концентраторов... Счёт не будет выставлен. Будет вручение нобелевской премии мира, и в самом худшем случае - президентская пенсия в Форте дей Марми...
показати весь коментар
06.05.2022 17:50 Відповісти
Истребители вряд ли летают .Cкорее всего это крылатые ракеты
показати весь коментар
06.05.2022 14:50 Відповісти
Брехня
показати весь коментар
06.05.2022 15:48 Відповісти
А как мы их тогда сбиваем чуть ли не каждый день?
показати весь коментар
06.05.2022 14:48 Відповісти
уражені, це не тільки "сбіваем", а загалом з різного рівня пошкодженими
показати весь коментар
06.05.2022 15:06 Відповісти
На линии фронта. Если что, ни один идиот С-300 не потащит ближе 40-50км от линии фронта. Даже кацапы себе такого не позволяют, хоть у них их как грязи. Но это род войск ПВО, а ещё есть армейские подразделения, оснащенные теми же стингерами, они как раз на линии фронта и работают.
показати весь коментар
06.05.2022 15:43 Відповісти
Так шо, 200шт до 9 мая небуде плєшивому в подарунок?
показати весь коментар
06.05.2022 14:54 Відповісти
Зато ракеты гуляют как у себя дома

Либо ПВО их не видит, либо хз
показати весь коментар
06.05.2022 14:56 Відповісти
Авжеж ракету знешкодити набагато складніше ніж літак!!
показати весь коментар
06.05.2022 15:49 Відповісти
Ну так потому ракетами и херачат

И толку тогда от ПВО, которая ждёт самолёты, а они не прилетают, зато прилетают ракеты и наносят урон ?!
То есть это конечно хорошо, что самолётов нет, но ощутимо легче от этого не становится.
Особенно если учесть, что и бук1 и с300 ну согласитесь - морально устарели

Нужно что-то поновее
показати весь коментар
06.05.2022 17:47 Відповісти
Гуляй-Поле авиацией бомбят.
показати весь коментар
06.05.2022 15:02 Відповісти
Бо дуже дороге задоволення, якщо кожен день втрачати літак за 25-35 мільйонів долларів!
показати весь коментар
06.05.2022 15:07 Відповісти
Треба розширювати ППО!!!
показати весь коментар
06.05.2022 15:12 Відповісти
Так надо расширить зону, чтобы входила! Зачем заставлять их ждать! Томятся ребята!
показати весь коментар
06.05.2022 15:15 Відповісти
Якщо в когось є можливість, заберіть будь ласка котика з Бородянки. Йому терміново потрібна допомога лікарів. Він загине... Знаходиться на вул. Центральна біля ринку.
показати весь коментар
06.05.2022 15:15 Відповісти
Оцінка якості дій системи ППО це як раз таки не кількість збитих ворожих літаків, а їх відсутність у нашому небі.
показати весь коментар
06.05.2022 15:31 Відповісти
А шо такое молебны уже не помогают?
показати весь коментар
06.05.2022 15:35 Відповісти
за вчора збили 3 літаки. як їх виловили??? якщо в зону враження нашого ППО вони не входять і не вступають в контакт з нашими винищувачами - загадка.
показати весь коментар
06.05.2022 15:39 Відповісти
Стингерами с земли, прямо над войсками на линии фронта. Это делают не войска ПВО, это делает пехота.
показати весь коментар
06.05.2022 15:45 Відповісти
стінгерами, напевне.
показати весь коментар
06.05.2022 15:58 Відповісти
Увы,пиндеж и провокация... над Северском, Лиманом (Дон.область) свободно летают и безнаказанно обстреливают ВСУ. Где оно, это гребаное ПВО ????
показати весь коментар
06.05.2022 15:55 Відповісти
за 70км, не менше, від лінії фронту. А то й всі двісті. Тому над нею наші ПВО не дістають.
показати весь коментар
06.05.2022 16:00 Відповісти
Київ та Київська область -дев'ять ліній оборони...шоб мажори могли спокійно в нічних клубах погоцати..
показати весь коментар
06.05.2022 17:59 Відповісти
ссат значит уважают!
показати весь коментар
06.05.2022 16:08 Відповісти
А чому ж, так, стидаються, чи шо? Та заходьте вже, не топчіться на порозі.
показати весь коментар
06.05.2022 16:12 Відповісти
Надюху Савченко ссуця,- все ж таки Герой України за штурвалом ...
показати весь коментар
06.05.2022 16:44 Відповісти
Ну то може розширити ту зону?
показати весь коментар
06.05.2022 17:59 Відповісти
 
 