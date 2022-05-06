Авіація РФ уже кілька тижнів не входить до зони дії української ППО, - Повітряні сили ЗСУ

Російська авіація уже кілька тижнів не входить до зони дії української протиповітряної оборони.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні бойова авіація противника не заходить у зону дії нашої протиповітряної оборони, так само не входить у зіткнення з нашими винищувачами, а лише діє там, де вже тимчасово підконтрольна їй територія, яку вони наситили засобами протиповітряної оборони. Йдеться про Донеччину, Луганщину, Херсонській області, сході країни", - сказав Ігнат на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у п'ятницю.

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Він зазначив, що цього вдалося досягти завдяки тому, що в перші тижні війни ворог зазнав серйозних втрат.

"На сьогодні майже 200 літаків ворога різних типів уражені, також понад 150 гелікоптерів, чимало БПЛА та крилатих ракет. Ворог зазнав відчутних для нього втрат, це сучасні, нові літаки, пілоти, які загинули, дістали поранень. Тому ворог змінив тактику дій і вже кілька тижнів не входить у повітряний простір, який ми контролюємо", - наголосив Ігнат.

Спікер уточнив, що "основною грозою" для ворожої авіації є зенітні ракетні комплекси Бук-М1 та С-300.

"Нам сьогодні потрібні літаки, що мають потужні радари, потужні ракети, які можуть бачити противника за 100 км, і ракети, які можуть запускатися на таку відстань, ракети, що мають активні голівки самонаведення, мають системи радіоелектронної боротьби", - розповів Ігнат.

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За його словами, йдеться про винищувачі F-15 та F-16 певних модифікацій, які українські пілоти зможуть опанувати.

"Якщо з'явиться такий літак, F-15 чи F-16, який зможе нарівні протистояти літакам Росії, це кардинально змінить розклад сил", - вважає Ігнат.

Спікер також зазначив, що Україна потребує комплексів NASAMS і Patriot.

"На сьогодні нам потрібен був би такий комплекс, як норвезько-американський NASAMS, озброєний американськими ракетами AMRAAM-120, які можуть у таких умовах війни, в умовах обстановки, в якій ми опинилися, надзвичайно ефективно протидіяти російській авіації, оскільки комплекс мобільний... Якщо говорити про подальшу перспективу, безумовно, ми дуже хотіли б мати на озброєнні такий американський комплекс, як Patriot, який є одним із найкращих у світі зразків", - пояснив спікер.