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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Путін продовжує відправляти строковиків після 4-денного курсу підготовки на війну в Україну, - ГУР

розвідка

Через високі втрати на фронті окупанти намагаються терміново поповнити резерви "живої сили". Попри неодноразові заяви кремля про неприпустимість залучення до участі у війні солдатів строкової служби, таки випадки фіксуються дедалі частіше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

ГУР МО встановлено, що в складі 217 повітрянодесантного полку 98 повітрянодесантної дивізії (Іваново) до бойових дій на території України активно залучаються військовослужбовці строкової служби. Нині 98 дивізія окупанта бере участь у боях на території Харківської області.

Поспіх в питанні відновлення втрат призводить до скорочення періоду навчання майбутніх окупантів. Новобранці 8 армії південного військового округу ЗС РФ проходять 4-денний курс підготовки. Після чого направляються на доукомплектування мотострілецьких підрозділів на території України. Також російська влада на примусово-добровільній засаді направляє до 40 медичних працівників Криму у безоплатне відрядження на окуповані території Донецької області. Термін "відрядження" – до 2 тижнів. Озвучена мета – "надання допомоги", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни агітують "казаків" та безробітних воювати проти України, - розвідка

Українські розвідник додають, що разом з тим частішають випадки дезертирства окупантів. Так, в селі Рибальче Херсонської області окупанти розшукують 15 військовослужбовців РФ. Вони не бажають вступати в бойові дії з українською армією і залишили місце дислокації підрозділу.

армія рф (17784) путін володимир (24099) розвідка (3880)


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Топ коментарі
+34
Строковики чи не строковики, зайшов на нашу землю зі зброєю - або здайся одразу з повним БК, або помри.
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06.05.2022 14:41 Відповісти
+28
всіх на фарш перетворювати. будь-якого віку, ніякої пощади, інакше ми закінчимолсь кількісно ніж русня, вони нічим не гребують, всіх вбивають, чи депортують в росію, дітей як яничарів, жінок чоловіків як робочу силу, якщо ми будемо жувати шмарклі дивлячись на *дозвіл з Заходу). ми закінчимось кількісно раіше!
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06.05.2022 14:38 Відповісти
+22
Ще місяць, і буде воювати шАйгу, лАвров, пЄсков, ну може ще лЄніна розбудять в мАвзолеї.....
А шо... "люди заканчиваются")))!!!
Слава нації!!! Смерть ворогам!!!
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06.05.2022 14:42 Відповісти
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всіх на фарш перетворювати. будь-якого віку, ніякої пощади, інакше ми закінчимолсь кількісно ніж русня, вони нічим не гребують, всіх вбивають, чи депортують в росію, дітей як яничарів, жінок чоловіків як робочу силу, якщо ми будемо жувати шмарклі дивлячись на *дозвіл з Заходу). ми закінчимось кількісно раіше!
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06.05.2022 14:38 Відповісти
Строковики чи не строковики, зайшов на нашу землю зі зброєю - або здайся одразу з повним БК, або помри.
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06.05.2022 14:41 Відповісти
це добре. такі "воїни" здатні тільки дохнути та втікати.
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06.05.2022 14:41 Відповісти
Ще місяць, і буде воювати шАйгу, лАвров, пЄсков, ну може ще лЄніна розбудять в мАвзолеї.....
А шо... "люди заканчиваются")))!!!
Слава нації!!! Смерть ворогам!!!
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06.05.2022 14:42 Відповісти
Вторая армия мира *****. А на Лондон юноармейцев в красной форме будет отправлять.
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06.05.2022 14:42 Відповісти
Там щось Зе про травневий шашлик натякав...
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06.05.2022 14:43 Відповісти
Недержание?
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06.05.2022 15:59 Відповісти
ДА с таким зомбіруваням вони самі ідут їх і посилати не треба
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06.05.2022 14:43 Відповісти
Коли воно нарешті здохне?
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06.05.2022 14:45 Відповісти
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06.05.2022 15:10 Відповісти
Свіноматкі ешо нарожають...
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06.05.2022 14:45 Відповісти
а чо такое, а новые унитазы, а почти неношеные трусы, а бабе всего 3 раза стираный бюсгальтер привезти, неужели не прельщают "воинов света"...
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06.05.2022 14:46 Відповісти
От мені цікаво: Орки, а як ви думали дійти до Ламаншу, і в якій кількості???
"Марафонці йо*бані"!!!
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06.05.2022 14:46 Відповісти
Привезли-сдох- увезли. Зачем четыре дня тратить?
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06.05.2022 14:48 Відповісти
В СА срочники и воевали других не было, чем эти лучше и нечего их жалеть.
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06.05.2022 14:48 Відповісти
предлагаю их сразу при вручении повесток расстеливать, а то вези их в Украину, форма нужна, оружие, короче возня вся эта ни к чему
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06.05.2022 15:14 Відповісти
В СА срочников после недельной подготовки никуда не отправляли,в отличии от нынешних времён с РФ и нашей ТРО
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06.05.2022 17:20 Відповісти
Медові хлоп'ята.
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06.05.2022 14:51 Відповісти
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06.05.2022 14:51 Відповісти
мяса не хватает? рашизм должен быть уничтожен. как минимум на всей территории Украины.
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06.05.2022 14:56 Відповісти
КАЦАПИ, АУУУУУ!!!!
Хоч хтось з них тут є?
Хотів їм тільки сказати:
У 1941 році, совєтській мобілізований проходив мінімум 10 добовий курс навчання.
Розумієте?
Москву захищали, державу рятували, солдат не цінували, але 10 діб навчання все ж таки робили.
Тому, що навіть "Жукови" з "Маліновськими" не були такими ТИПІЛАМИ, як Уйло з Шойгу.
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06.05.2022 14:59 Відповісти
Блюдо весны: копчёный орковый цыплёнок в панировке...
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06.05.2022 15:04 Відповісти
Zombi and Voodoo
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06.05.2022 15:06 Відповісти
Свіже м'ясо
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06.05.2022 15:10 Відповісти
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06.05.2022 15:11 Відповісти
"217 повітрянодесантного полку 98 повітрянодесантної дивізії" - когда то стояли в Украине, в Болграде. Твари позорные, их в 90-е перевели в кацапию, а 219 полк в Житомир. Оба полка ВДВ а какая разница в судьбе.
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06.05.2022 15:12 Відповісти
Самкі ще народжають
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06.05.2022 15:14 Відповісти
Годзина бл...дь завьот...
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06.05.2022 15:20 Відповісти
А что, нормально. День на одну руку, день на вторую, день на одну ногу, день на вторую. Голова уже наполнена говном. Говноборг готов умереть ради унитаза.
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06.05.2022 15:32 Відповісти
От і добре. Тільки на біса про це писати? Нехай узагалі цивільних підлітків відправляє.
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06.05.2022 15:43 Відповісти
4 дні, то дуже багато.... вистачить інструктажу від сіржанта і смело в бой... на наші кулемети....
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06.05.2022 15:46 Відповісти
Срочніков срочно просролчілі
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06.05.2022 15:48 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/5/6/466558/ https://charter97.org/ru/news/2022/5/6/466558/

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06.05.2022 16:02 Відповісти
Того і гляди ВОНО само скоро піде на фронт. Чому б ні, он Герасимов вже спробував і судячи з усього дуже розчарувався у цій війні, бо в українців якісь «Джавеліни» неправильні, не тої системи. Херачать як сказились, усе підряд.
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06.05.2022 16:06 Відповісти
Живая сила у рашки странный предмет. Вроде вчера попала на фронт, сегодня ее уже нет.
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06.05.2022 16:21 Відповісти
Одна проблема. Вонять будут очень смрадно.
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06.05.2022 17:05 Відповісти
Zhestj. Eto kak v poslednije mesjaci nacistskoi armii. Gdje panzerfaustof razdavalji 15-letnim juncam.
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06.05.2022 18:09 Відповісти
Нам треба знищити 100 000 московських окупантів і тільки тоді почнуться центробіжні сили,які розірвуть підлу імперію Московію на шматки і настане мир в Україні.
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06.05.2022 20:37 Відповісти
 
 