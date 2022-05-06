Путін продовжує відправляти строковиків після 4-денного курсу підготовки на війну в Україну, - ГУР
Через високі втрати на фронті окупанти намагаються терміново поповнити резерви "живої сили". Попри неодноразові заяви кремля про неприпустимість залучення до участі у війні солдатів строкової служби, таки випадки фіксуються дедалі частіше.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
ГУР МО встановлено, що в складі 217 повітрянодесантного полку 98 повітрянодесантної дивізії (Іваново) до бойових дій на території України активно залучаються військовослужбовці строкової служби. Нині 98 дивізія окупанта бере участь у боях на території Харківської області.
Поспіх в питанні відновлення втрат призводить до скорочення періоду навчання майбутніх окупантів. Новобранці 8 армії південного військового округу ЗС РФ проходять 4-денний курс підготовки. Після чого направляються на доукомплектування мотострілецьких підрозділів на території України. Також російська влада на примусово-добровільній засаді направляє до 40 медичних працівників Криму у безоплатне відрядження на окуповані території Донецької області. Термін "відрядження" – до 2 тижнів. Озвучена мета – "надання допомоги", - йдеться у повідомленні.
Українські розвідник додають, що разом з тим частішають випадки дезертирства окупантів. Так, в селі Рибальче Херсонської області окупанти розшукують 15 військовослужбовців РФ. Вони не бажають вступати в бойові дії з українською армією і залишили місце дислокації підрозділу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А шо... "люди заканчиваются")))!!!
Слава нації!!! Смерть ворогам!!!
"Марафонці йо*бані"!!!
Хоч хтось з них тут є?
Хотів їм тільки сказати:
У 1941 році, совєтській мобілізований проходив мінімум 10 добовий курс навчання.
Розумієте?
Москву захищали, державу рятували, солдат не цінували, але 10 діб навчання все ж таки робили.
Тому, що навіть "Жукови" з "Маліновськими" не були такими ТИПІЛАМИ, як Уйло з Шойгу.