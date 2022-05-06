Ризик масованих обстрілів! Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу 8 і 9 травня

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ЦПД при РНБО.

"Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні. Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години", - йдеться у повідомленні.

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