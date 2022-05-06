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Ризик масованих обстрілів! Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу 8 і 9 травня
Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ЦПД при РНБО.
"Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні. Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+23 Сергей Гусаченко #512260
показати весь коментар06.05.2022 15:25 Відповісти Посилання
+17 Voc Vox
показати весь коментар06.05.2022 16:23 Відповісти Посилання
+14 Oresta Bartka
показати весь коментар06.05.2022 16:31 Відповісти Посилання
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звісно вони хотіли всю Україну поневолити за лічені дні -тижні як Крим колись, і здається ніби "успіху не мали"
Я до чого , а до того , що кожного дня Зеленському потрібно тактовно тиснути на партнерів і союзників про надання зброї важкоі зброї , тільки це врятує Україну
Пусть вспомнят колаборанты и всплакнут, чего они лишились со своей наРФией. Забыли за 8 лет, как выглядит нормальная вода.
Вспомнили? Ось и добре. ) Далі буде! Все идет по плану!
москальні в нашій краіні !
Бач , як вихваляють орків , скукіни виродки 😡