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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ризик масованих обстрілів! Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу 8 і 9 травня

ракета,росія,іскандер

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ЦПД при РНБО.

"Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні. Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог може прослуховувати мобільні телефони українців, - Центр протидії дезінформації

обстріл (29082) ризик (45) День перемоги над нацизмом (39) Центр протидії дезінформації (162)


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Топ коментарі
+23
РНБО умеет успокоить. Изолируйте кремлевского Дерьмака и все будет спокойно.
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06.05.2022 15:25 Відповісти
+17
Зелёная власть должна будет ответить за Мариуполь. Это даже не Иловайск, это по факту уже 10 Иловайсков как минимум.
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06.05.2022 16:23 Відповісти
+14
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06.05.2022 16:31 Відповісти
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Якій саме дезінфомації протидіє центр в цьому оголошенні?
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06.05.2022 15:18 Відповісти
иди домой
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06.05.2022 15:21 Відповісти
РНБО умеет успокоить. Изолируйте кремлевского Дерьмака и все будет спокойно.
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06.05.2022 15:25 Відповісти
А чего он прокремлевский? Я помню история с его якобы поокремлевскостю началась с вброса Пионтковского про агент Козыря. И на этом начало все раздуватся. Никаких докмзательст я нигде не читал. Если у вас имеются предоставте
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06.05.2022 15:40 Відповісти
может тебе и фанфурик боярышника...?
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06.05.2022 15:58 Відповісти
Сліпий не побаче , глухий не почує......а крємльовський підер иванов тим більше !
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06.05.2022 16:00 Відповісти
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06.05.2022 16:31 Відповісти
...и папа у него не генерал ГРУ РФ!
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06.05.2022 16:43 Відповісти
ЩАССССС!!!
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06.05.2022 17:15 Відповісти
9 травня стріляти, напевне, не будуть. А вже 10 почнеться...
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06.05.2022 15:37 Відповісти
Здобутки в них є насправді, подивіться скільки території вони взяли з 24 числа

звісно вони хотіли всю Україну поневолити за лічені дні -тижні як Крим колись, і здається ніби "успіху не мали"

Я до чого , а до того , що кожного дня Зеленському потрібно тактовно тиснути на партнерів і союзників про надання зброї важкоі зброї , тільки це врятує Україну
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06.05.2022 15:50 Відповісти
Большая вероятность погибнуть под колёсами какого-нибудь пьяного балбеса, чем от этих ихних сраных калибров, кинжалов и искандеров вместе взятых...
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06.05.2022 16:04 Відповісти
Водичка и корридор в крым, Херсон с областью, бОльшая часть запорожской обл, почти вся луганская, часть харьковской, Мариуполь - это не здобутки?
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06.05.2022 16:06 Відповісти
Водичка в Крым, это особый цинизм бандеровцев!
Пусть вспомнят колаборанты и всплакнут, чего они лишились со своей наРФией. Забыли за 8 лет, как выглядит нормальная вода.
Вспомнили? Ось и добре. ) Далі буде! Все идет по плану!
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06.05.2022 16:15 Відповісти
Зелёная власть должна будет ответить за Мариуполь. Это даже не Иловайск, это по факту уже 10 Иловайсков как минимум.
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06.05.2022 16:23 Відповісти
Все таки Иловайск, это преступление, я так понимаю. Или по прежнему нет?
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06.05.2022 20:16 Відповісти
Я так дивлюсь , тут деякі учаснички форуму , радіють досягненнями
москальні в нашій краіні !

Бач , як вихваляють орків , скукіни виродки 😡
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06.05.2022 16:53 Відповісти
Говорити правду - вже злочин?
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06.05.2022 17:03 Відповісти
Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, жителям Москви і тим , хто планує подорож до окупованого українського Криму ,через Керчинський міст. Український бумеранг дати не повідомляв коли, але не виключено, що саме у ці дні може привітати "руzо рашиzдо"
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06.05.2022 18:33 Відповісти
Может наши сподобятся к празднику наконец роз%:*башить Керченский мост? А?
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06.05.2022 19:14 Відповісти
Міркую,скоро нас потішить така новина від ЗСУ.
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06.05.2022 20:13 Відповісти
...А шашлики від зе для журнаповій на майскійє? а хласа *****? НАКРИЛОСЯ все жабуринням...зара заплАчу, навіть розревуся(.......))))))) Тролінг то такий, не для жаби- воно не чітатєль, а для виборців.Амен..
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06.05.2022 20:10 Відповісти
 
 