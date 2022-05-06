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Терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" призначили своїх "послів" в РФ

днр

Терористи "ДНР" та "ЛНР" заявили про призначення "послів" у Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

Послом у Російській Федерації від "ДНР" призначено депутата "Народної ради ДНР" Ольгу Макєєву.

Послом від "ЛНР" у РФ став радник Пасічника Родіон Мірошник, який раніше залучався окупантами до участь у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Приєднання Донецької та Луганської областей до РФ - особисте бажання Путіна, - "Медуза"

Автор: 

посол (1108) росія (65974) Донбас (22357) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+33
Олег Шарп: "Разговаривал с коллегами из украинского посольства в Токио. Российских дипломатов не приглашают уже НИКУДА. Они вообще из посольского комплекса боятся выйти, а их жёны раз в неделю организованно на автобусе выезжают за продуктами. И только те, кто говорит по-английски или по-японски. За русскую речь в любой момент можно отхватить люлей, и полиция даже не среагирует. Таковы новые реалии страны-изгоя"

І це - в Японії... послам-касапам б'ють морди прості японці...
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06.05.2022 16:07 Відповісти
+12
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06.05.2022 16:15 Відповісти
+10
Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции 8 мая - сообщил посол рф в Париже.
* https://t.me/Sharpreview/13643 Олег Шарп
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06.05.2022 16:05 Відповісти
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Краще бути віслюком у посла-аніж послом у віслюка...
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06.05.2022 16:03 Відповісти
Эх,если бы Моторола дал потомство,министерством бы вылупок руководил
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06.05.2022 16:03 Відповісти
у моторылы есть выпердыши ))) (двое ))) но то таке ))))
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06.05.2022 16:06 Відповісти
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06.05.2022 16:28 Відповісти
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06.05.2022 16:29 Відповісти
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06.05.2022 16:53 Відповісти
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06.05.2022 16:51 Відповісти
гиви успел опороситься?
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06.05.2022 18:00 Відповісти
Так он дал. Это гава не успел. Но канистра нашла ****** в маскве
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06.05.2022 16:07 Відповісти
послы? ))) в смысле послынах ? )))))) картавые ))))
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06.05.2022 16:04 Відповісти
Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции 8 мая - сообщил посол рф в Париже.
* https://t.me/Sharpreview/13643 Олег Шарп
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06.05.2022 16:05 Відповісти
В список санкций сразу, если их ещё там нет.
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06.05.2022 16:05 Відповісти
Chego tam sankcionirovatj? Eto vremenno okkupirovannije teritorii. Skoro otvojujetje ih obratno.
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06.05.2022 18:28 Відповісти
Посол за русским военным кораблём 1 И посол туда же 2.
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06.05.2022 16:06 Відповісти
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06.05.2022 16:07 Відповісти
Олег Шарп: "Разговаривал с коллегами из украинского посольства в Токио. Российских дипломатов не приглашают уже НИКУДА. Они вообще из посольского комплекса боятся выйти, а их жёны раз в неделю организованно на автобусе выезжают за продуктами. И только те, кто говорит по-английски или по-японски. За русскую речь в любой момент можно отхватить люлей, и полиция даже не среагирует. Таковы новые реалии страны-изгоя"

І це - в Японії... послам-касапам б'ють морди прості японці...
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06.05.2022 16:07 Відповісти
За що боролись... на те й напоролись! Бумеранг ніхто не відміняв!
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06.05.2022 17:14 Відповісти
Onji japoncam jescho Kuriljskije ostrova otdatj dolzhni.
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06.05.2022 18:30 Відповісти
напьорсткі крутяца - баблішко мутіца
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06.05.2022 16:08 Відповісти
так їх ще кацапи не прийняли здається . а вони вже послів призначили , і чого б це поперед батька в пекло ?
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06.05.2022 16:13 Відповісти
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06.05.2022 16:15 Відповісти
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06.05.2022 16:27 Відповісти
В психбольнице начали играть в ролевые игры?
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06.05.2022 16:16 Відповісти
Срочно вызывайте санитаров. У больных обострение. Как своих дохлых орков они не хотят позабирать, а как в политику победобесия играться так они с удовольствием. Кем вы придурки там руководите если даже ваши учителя и медработники дохлые валяются по полям и обочинам дорог
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06.05.2022 16:21 Відповісти
а ПМР? с Осетией и Абхазией???))
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06.05.2022 16:26 Відповісти


послица и пошел из дЫрляндии на паРаше ))

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06.05.2022 16:26 Відповісти
Сватовство гусара. И гусыни. ))
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06.05.2022 16:33 Відповісти
сколько надо выпить боярышника, что бы стать боярыней? (с)
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06.05.2022 16:55 Відповісти
Kushal i cital cenzor.... chutj ne obblevalsha. Nelzja zhe tak
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06.05.2022 18:31 Відповісти
Фахівці комісія з безпеки та співробітництва в Європі звинуватили Швейцарію у тому, що вона допомагає російській еліті приховувати свої активи. Про це https://www.swissinfo.ch/rus/politics/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2/47571420 повідомляє Swissinfo.
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06.05.2022 16:38 Відповісти
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06.05.2022 16:49 Відповісти
Мирошка уже сдрыснул на пида рассию, чуйка не подводит.
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06.05.2022 16:53 Відповісти
послы в маскве
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06.05.2022 16:55 Відповісти
плечевая доярка дуся и тракторист федот..
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06.05.2022 17:02 Відповісти
таких послів навіть з гарніром не їдять в африці
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06.05.2022 19:27 Відповісти
Примус, примус, москвошвея, признание россии, еще парочку..
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06.05.2022 19:41 Відповісти
А так царева хотелось, но бабу послали послом.
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06.05.2022 21:19 Відповісти
 
 