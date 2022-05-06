Терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" призначили своїх "послів" в РФ

Терористи "ДНР" та "ЛНР" заявили про призначення "послів" у Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

Послом у Російській Федерації від "ДНР" призначено депутата "Народної ради ДНР" Ольгу Макєєву.

Послом від "ЛНР" у РФ став радник Пасічника Родіон Мірошник, який раніше залучався окупантами до участь у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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