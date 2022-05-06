Терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" призначили своїх "послів" в РФ
Терористи "ДНР" та "ЛНР" заявили про призначення "послів" у Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.
Послом у Російській Федерації від "ДНР" призначено депутата "Народної ради ДНР" Ольгу Макєєву.
Послом від "ЛНР" у РФ став радник Пасічника Родіон Мірошник, який раніше залучався окупантами до участь у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Топ коментарі
+33 _ Moore
показати весь коментар06.05.2022 16:07 Відповісти Посилання
+12 Стороннімв Богдан
показати весь коментар06.05.2022 16:15 Відповісти Посилання
+10 _ Moore
показати весь коментар06.05.2022 16:05 Відповісти Посилання
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* https://t.me/Sharpreview/13643 Олег Шарп
І це - в Японії... послам-касапам б'ють морди прості японці...
послица и пошел из дЫрляндии на паРаше ))