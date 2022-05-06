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В Україну з Австралії відправлено останній бронетранспортер Bushmaster та партію гаубиць M777, – посол

австралія,бушмастер

Останній із бронетранспортерів Bushmaster, переданих Австралією як допомога ЗСУ, вилетів до України.

Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Останній із 20 бронетранспортерів Bushmaster, подарованих Міністерству оборони України, разом із кількома гаубицями M777, залишив Австралію і прямує до України", - написав Едвардс у Twitter.

Посол наголосив, що доставку виконує авіакомпанія Antonov Airlines.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster. ФОТОрепортаж

Автор: 

Австралія (436) зброя (7526)


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Топ коментарі
+21
Австралийцы, на другом конце земли, отправляют все технику, какая у них есть в помощь Украине, а Австрия, европейская страна, рядом и не отправила совсем ничего, ну и Германия еле еле расчехлилась .... как же так
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06.05.2022 16:22 Відповісти
+17
Австралійці в основній своїй масі - нащадки британців, а австріяки - це по суті німці. Може тому? Хоча х.з, чому.
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06.05.2022 16:26 Відповісти
+13
Останній із 20 бронетранспортерів Bushmaster, подарованих Міністерству оборони України Джерело:
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06.05.2022 16:32 Відповісти
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Австралийцы, на другом конце земли, отправляют все технику, какая у них есть в помощь Украине, а Австрия, европейская страна, рядом и не отправила совсем ничего, ну и Германия еле еле расчехлилась .... как же так
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06.05.2022 16:22 Відповісти
тому шо Австрія це філіал ФСБ в Європі, вони 30 років працювали над цим!
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06.05.2022 16:25 Відповісти
Австралійці в основній своїй масі - нащадки британців, а австріяки - це по суті німці. Може тому? Хоча х.з, чому.
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06.05.2022 16:26 Відповісти
Ну, например, потому ещё, что Австралия не зависит от российских энергоресурсов чуть менее чем никак. Недавно вон даже Китай с углём нагнула.
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06.05.2022 16:28 Відповісти
+ англо саксы это не немцо сексы❗Дастиш фантастиш это не про них.
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06.05.2022 16:34 Відповісти
Чому останній? Напевне у них ще є...
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06.05.2022 16:23 Відповісти
Є. Але це постачання - безкоштовне. Інше озброєння - за гроші...
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06.05.2022 16:27 Відповісти
Эй, автор!
Какой ПОСЛЕДНИЙ бронетранспортер? В Австралии их уже не осталось?
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06.05.2022 16:29 Відповісти
Останній із 20 бронетранспортерів Bushmaster, подарованих Міністерству оборони України Джерело:
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06.05.2022 16:32 Відповісти
Ми вийшли на друге місто у світі по кількості M777 на озброєнні.
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06.05.2022 16:31 Відповісти
Мало!
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06.05.2022 16:50 Відповісти
Смотря ещё какие это М777 их несколько модификаций есть .Если это предпоследняя модификация,cтреляющая теми самими управляемыми снарядами Экскалибур ,стреляющая на 40 км или последняя экспериментальная с удлинённым стволом с дальностью стрельбы 70 км то и их должно хватить лишь бы снарядов в достаточном количестве присылали
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06.05.2022 17:19 Відповісти
Щось не відчутно.....
Коли звільняти Херсон й Маріуполь принаймні почнуть звільняти тоді повірю що усе доїхати до ЗСУ змогло а не "кроти" з ОП загнали на склад.
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06.05.2022 19:01 Відповісти
Сподіваюсь їх побачать хлопці на "0" 🤞а не розберуть СБУ, НГ з Київа, Львова, Вінниці.....
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06.05.2022 18:59 Відповісти
гаубицы М три топора
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06.05.2022 19:00 Відповісти
сокири
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06.05.2022 20:00 Відповісти
 
 