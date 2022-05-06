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В Україну з Австралії відправлено останній бронетранспортер Bushmaster та партію гаубиць M777, – посол
Останній із бронетранспортерів Bushmaster, переданих Австралією як допомога ЗСУ, вилетів до України.
Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Останній із 20 бронетранспортерів Bushmaster, подарованих Міністерству оборони України, разом із кількома гаубицями M777, залишив Австралію і прямує до України", - написав Едвардс у Twitter.
Посол наголосив, що доставку виконує авіакомпанія Antonov Airlines.
Топ коментарі
+21 No way #475031
показати весь коментар06.05.2022 16:22 Відповісти Посилання
+17 Омерзительный
показати весь коментар06.05.2022 16:26 Відповісти Посилання
+13 буков
показати весь коментар06.05.2022 16:32 Відповісти Посилання
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Какой ПОСЛЕДНИЙ бронетранспортер? В Австралии их уже не осталось?
Коли звільняти Херсон й Маріуполь принаймні почнуть звільняти тоді повірю що усе доїхати до ЗСУ змогло а не "кроти" з ОП загнали на склад.