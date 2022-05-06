В Україну з Австралії відправлено останній бронетранспортер Bushmaster та партію гаубиць M777, – посол

Останній із бронетранспортерів Bushmaster, переданих Австралією як допомога ЗСУ, вилетів до України.

Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Останній із 20 бронетранспортерів Bushmaster, подарованих Міністерству оборони України, разом із кількома гаубицями M777, залишив Австралію і прямує до України", - написав Едвардс у Twitter.

Посол наголосив, що доставку виконує авіакомпанія Antonov Airlines.

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