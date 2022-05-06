Окупанти та їхні родичі про переселенців із ОРДЛО: "Не нравится - п#здуй обратно, тебя сюда никто не звал", - перехоплення СБУ. АУДIО
Росія використала и "киданула" переселенців із так званих "Л/ДНР", які виїхали до РФ, тікаючи від війни
Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому…" - розповідає жителька Краснодарського краю своєму чоловіку-окупанту. Вони удвох не стримують емоції та не добирають слів: "Не нравится, п#здуй обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!".
Тож реальність, в яку потрапили переселенці з тимчасово окупованих територій, не має нічого спільного з пропагандистськими сюжетами про допомогу "жителям Донбасса". Відігравши роль "біженців" на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і почуваються "людьми другого сорту" в оточенні росіян, які їх відверто зневажають, зазначають в СБУ.
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Вам мало своіх засраних територій , то ви вирішили і наші міста і села перетворити в руіни ?
Здохните всі , кляті орки , на нашій землі!
Или не?
(выперды вяликих дебилов)
Любители россии оказались не нужны своей гавани, проукраинские, переехав на подконтрольную, оказались "вороги держави", хоть усрись и пой гимн с утра до вечера. Ты - враг. Про жильё утерянное и какую-то помощь xeр на ниxyя. Я уже молчу за вечные проклятия пенсам, как они ******* нажились двумя пенсиями. Мне насрать на уехавших в рашку. Но Украина могла бы быть и подобрее к своим гражданам. Ну ниче... теперь чудом выжившие в Буче, Ирпене и прочих нп нашей необъятной, но потерявшие своё жильё и имущество, сполна ощутят на собственной шкуре, что такое "єдина країна", "Киев не резиновый", "**** вы сюда едете, едьте в сёла, там полно брошенного жилья, садите морковку"...