Окупанти та їхні родичі про переселенців із ОРДЛО: "Не нравится - п#здуй обратно, тебя сюда никто не звал", - перехоплення СБУ. АУДIО

Росія використала и "киданула" переселенців із так званих "Л/ДНР", які виїхали до РФ, тікаючи від війни

Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому…" - розповідає жителька Краснодарського краю своєму чоловіку-окупанту. Вони удвох не стримують емоції та не добирають слів: "Не нравится, п#здуй обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!".

Тож реальність, в яку потрапили переселенці з тимчасово окупованих територій, не має нічого спільного з пропагандистськими сюжетами про допомогу "жителям Донбасса". Відігравши роль "біженців" на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і почуваються "людьми другого сорту" в оточенні росіян, які їх відверто зневажають, зазначають в СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Сегодня штуку одну интересную промутили. Сп#здили семь солнечных батарей, промышленных, больших", - перехоплена розмова загарбника. АУДIО