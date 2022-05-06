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Новини Війна
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Військовий комітет НАТО обговорюватиме розв’язану РФ війну, на захід запрошені Україна, Швеція та Фінляндія

нато

Начальники генеральних штабів України, Фінляндії та Швеції 19 травня візьмуть участь у засіданні вищого військового органу НАТО.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

Військовий комітет зустрінеться 19 травня в Брюсселі. Головуватиме на засіданні голова комітету, адмірал Роб Бауер.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до начальників генштабів країн-членів на першій сесії, щоб розглянути геостратегічний контекст і підготовку до саміту в Мадриді в червні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО збільшить присутність у Балтійському морі, якщо Швеція подасть заявку, - Столтенберг

Друга сесія буде присвячена війні Росії в Україні, до обговорення приєднаються начальники оборони держав-партнерів НАТО Фінляндії, Швеції та України.

Третя сесія буде зосереджена на реалізації Концепції стримування та оборони євроатлантичного простору, а також на довгостроковій позиції НАТО.

Начальники генштабів потім зустрінуться з азіатсько-тихоокеанськими партнерами НАТО, Австралією, Японією, Новою Зеландією та Республікою Корея, щоб обговорити регіональні події.

Також читайте: США стануть гарантом безпеки Швеції до вступу в НАТО, - Reuters

Автор: 

НАТО (6530)


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Топ коментарі
+10
Всіх трьох в НАТО! негайно!
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06.05.2022 17:45 Відповісти
+8
кацапія вчора визнала ордло, а сьогодні вже захищає її....Чому у НАТО немає яєць визнати нас членами НАТО сьогодні, а вже завтра допомогати по 5 пункту?
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06.05.2022 18:10 Відповісти
+7
Якщо на озброєнні Повітряних сил ЗСУ з'являться літаки F-15 чи F-16, то це повністю змінить хід бойових дій. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає УНН.Наші пілоти разом з американськими льотчиками літали на F-15 Eagle. Вони приблизно тих же років що і МіГ-29 і Су-27, як випуску, так і технологічно. Але літаки F-15 і F-16 пройшли модернізацію в плані озброєння радарів та інших систем навігації"
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06.05.2022 18:09 Відповісти
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Всіх трьох в НАТО! негайно!
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06.05.2022 17:45 Відповісти
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06.05.2022 17:47 Відповісти
Мабуть таки довго вже очікує Остін. Якщо боневтік вирішив перевзутися у мокшанські лапті, заявку замість нього подасть народ, тоді йому растов родінай стане
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06.05.2022 21:02 Відповісти
Неверю, что кацы намереваются воевать ещё на один фронт❗Это равносильно взять ещё один или несколько защеку
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06.05.2022 17:57 Відповісти
Im nje privikatj. S vtorogo konca uzhe stoit Kitai i Japonija.
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06.05.2022 18:45 Відповісти
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06.05.2022 18:05 Відповісти
Дурню, це Ви "утрирувать" (до, речі, це ґебня не може вас навчити української, адже ми такого слова не маємо). Ви прекрасно розумієте ставлення (Заходу) до нападу кацапії тоді й тепер. Будь яке незаконне рішення тоді відвернуло б будь яку підтримку Заходу. Та й ВР, скажімо, "юля" була б проти. Тому ґебнЕА ліпше прикусити язика.
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06.05.2022 19:27 Відповісти
ждем после саммита еще помощи от азиатских партнеров
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06.05.2022 17:55 Відповісти
Якщо на озброєнні Повітряних сил ЗСУ з'являться літаки F-15 чи F-16, то це повністю змінить хід бойових дій. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає УНН.Наші пілоти разом з американськими льотчиками літали на F-15 Eagle. Вони приблизно тих же років що і МіГ-29 і Су-27, як випуску, так і технологічно. Але літаки F-15 і F-16 пройшли модернізацію в плані озброєння радарів та інших систем навігації"
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06.05.2022 18:09 Відповісти
кацапія вчора визнала ордло, а сьогодні вже захищає її....Чому у НАТО немає яєць визнати нас членами НАТО сьогодні, а вже завтра допомогати по 5 пункту?
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06.05.2022 18:10 Відповісти
Остін уже вкотре нагадує кварталу з опи подати заявку на вступ, як відповідь на крики - «чому ми досі не в НАТО». На даний час реакції нуль.
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06.05.2022 21:11 Відповісти
U ***** vnezapno... u dverei NATO. Povsjudu
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06.05.2022 18:47 Відповісти
как это венгрия нас не заблокировала??
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06.05.2022 23:35 Відповісти
 
 