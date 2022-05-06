Військовий комітет НАТО обговорюватиме розв’язану РФ війну, на захід запрошені Україна, Швеція та Фінляндія
Начальники генеральних штабів України, Фінляндії та Швеції 19 травня візьмуть участь у засіданні вищого військового органу НАТО.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.
Військовий комітет зустрінеться 19 травня в Брюсселі. Головуватиме на засіданні голова комітету, адмірал Роб Бауер.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до начальників генштабів країн-членів на першій сесії, щоб розглянути геостратегічний контекст і підготовку до саміту в Мадриді в червні.
Друга сесія буде присвячена війні Росії в Україні, до обговорення приєднаються начальники оборони держав-партнерів НАТО Фінляндії, Швеції та України.
Третя сесія буде зосереджена на реалізації Концепції стримування та оборони євроатлантичного простору, а також на довгостроковій позиції НАТО.
Начальники генштабів потім зустрінуться з азіатсько-тихоокеанськими партнерами НАТО, Австралією, Японією, Новою Зеландією та Республікою Корея, щоб обговорити регіональні події.
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