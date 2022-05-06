УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12314 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 003 36

Росія хоче, щоб українці були мовчазною робочою силою, - Зеленський у парламенті Ісландії

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що примусова депортація українців із тимчасово окупованих Росією українських територій до віддалених регіонів РФ здійснюється для того, щоб вони стали там мовчазною робочою силою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Виступаючи перед парламентом Ісландії, глава держави зазначив, що природа та погодні умови в Україні створюють сприятливі можливості для ведення сільського господарства.

"Однак подивіться на повномасштабну війну, яка триває на нашій землі. Подивіться на те, що роблять російські військові. Навіть у таких комфортних умовах вони примудрилися створити пекло. Навіщо? Все дуже відверто: щоб у нас ніколи не було демократії, щоб у нас ніколи не було незалежності. Щоб нашу землю, нашу природу можна було використати проти наших інтересів. Щоб наші ресурси працювали на чужу державу. І щоб наші люди були просто мовчазною робочою силою", - заявив Зеленський у своєму відеозверненні, виступаючи перед парламентом Ісландії.

При цьому президент закликав ісландських парламентарів звернути увагу на кількість громадян України, які були депортовані до Росії.

"Вже понад 500 тис. наших людей депортовані до Росії. Їх змусили туди поїхати. У них забирають усе. У них забирають документи, позбавляють засобів зв'язку. Їх відправляють у віддалені регіони чужої землі. Росії. Намагаються там асимілювати силою. 500 тис. депортованих людей! Це велика кількість. І ви знаєте, це більше, ніж загальна кількість населення вашої прекрасної країни", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти депортували до РФ близько 1 млн громадян України, з яких 182 тисячі – діти, - Денісова

Автор: 

депортація (729) Зеленський Володимир (24308) Ісландія (90) росія (65974)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
кинув країну на 50лярдов і курс по 21, не без нього відбувся. Це так для початку..
показати весь коментар
06.05.2022 17:53 Відповісти
+13
Так само як і ОП з Бєнею.
показати весь коментар
06.05.2022 17:48 Відповісти
+11
Може те, що під час війни отримав автогаз і бензин вдвічі дешевше за ринкову ціну. А паливо подорожчало, а за ним і ціни попруть. Дякую, Бєня і Зеля ! Кому війна, а кому мародерство.
показати весь коментар
06.05.2022 17:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так само як і ОП з Бєнею.
показати весь коментар
06.05.2022 17:48 Відповісти
кинув країну на 50лярдов і курс по 21, не без нього відбувся. Це так для початку..
показати весь коментар
06.05.2022 17:53 Відповісти
Може те, що під час війни отримав автогаз і бензин вдвічі дешевше за ринкову ціну. А паливо подорожчало, а за ним і ціни попруть. Дякую, Бєня і Зеля ! Кому війна, а кому мародерство.
показати весь коментар
06.05.2022 17:55 Відповісти
...?
показати весь коментар
06.05.2022 17:58 Відповісти
что хорошего тебе Иван Беня сделал...?
показати весь коментар
06.05.2022 17:56 Відповісти
Мне плохо сделал Барыга. Сначала он засунул 5,5 млрд в Приват, который в квартете украли с Беней, Сеней и Гонтаревой. Затем уже троица обворовали украинский народ, спасая Приват от себя же, параллельно обрушив гривну.
показати весь коментар
06.05.2022 20:35 Відповісти
Авилова мудило👎
показати весь коментар
06.05.2022 18:00 Відповісти
Тільки на афері з Приватбанком Бєня і Ко вкрали у кожного українця включаючи грудних дітей 3700 гривень. А таких афер цей брудний покидьок провів багато. Таких як він потрібно винищувати родинами до останнього коліна.
показати весь коментар
06.05.2022 18:06 Відповісти
++++++++++++++
показати весь коментар
06.05.2022 19:52 Відповісти
Пропихнул умственно отсталого в президенты Украины.
показати весь коментар
06.05.2022 18:41 Відповісти
Ти в курсі, що Ротердам ще досі діє ? І Свати до речі ще досі на рф показують, що дуже дивно.
показати весь коментар
06.05.2022 17:59 Відповісти
Но это не мешало развязать Зе вайну, шоб на ней наживацца. Правда?
показати весь коментар
06.05.2022 18:38 Відповісти
ПУСТЬ ОТВЕТИТ ПОЧЕМУ государственная ,, УКРНАФТА,, продала подконтрольным Коломойскому компаниям топливо по цене в двое ниже рыночной , создав искусственный дефицит топлива, а теперь приняли закон о том , что его можно продавать по 37- 42 гривны , сегодня на заправках ОККО дизель был по 44,87 , и при этом отпускали только тем , у кого есть ,, фишки,, , то есть монополия на лицо , БАРЫГИ ЗЕЛЕНЫЕ КОСЯТ БАБЛО на крови , при чем на государственном уровне .
показати весь коментар
06.05.2022 18:51 Відповісти
А кто будет кормить такую армию в 10 млн мужчин?
показати весь коментар
06.05.2022 18:11 Відповісти
Так ты ж дурак, всех призывал - возвращайтесь в Украину, будем "вместе" работать....черт!
показати весь коментар
06.05.2022 17:50 Відповісти
Нужно заглянуть в глаза путину, перестать заробатевать на войне, попросить прощение у рамзана, и просто перестать стрелять, хуже не будет. Зелені ви з цим згодні?
показати весь коментар
06.05.2022 17:54 Відповісти
Искать какую-то логику в действиях людей сумасшедших бесперспективное дело, тут не понятно вообще, что они хотят.
Ну, а якщо про пекло, то діти сатани вбивають людей, руйнують міста і села, несуть страждання, бо більше нема чим це все пояснити.
показати весь коментар
06.05.2022 17:54 Відповісти
Якщо вам не зрозуміло чого хочуть рашисти, то це дуже сумно...Може харе дивитися телевізор чи аристовича, че чим ви собі баняк забиваєте?
показати весь коментар
06.05.2022 17:58 Відповісти
коли ж ти, декламатор, розпочнеш переконувати австроугорців?
показати весь коментар
06.05.2022 17:54 Відповісти
І тут мимо. Россії не потрібні українці в жодному сеснсі, россї потрібно винищити українців і саму Україну. Вже мало б дійти.
показати весь коментар
06.05.2022 17:55 Відповісти
Та воно і само не українець, так маланець з нашим паспортом.
показати весь коментар
06.05.2022 17:58 Відповісти
котик лапку намочив у синє чорнило,
й акуратно написав: йух кацапам в рило!
показати весь коментар
06.05.2022 17:58 Відповісти
"Їх змусили туди поїхати" , чи їх вивезли ?
показати весь коментар
06.05.2022 18:01 Відповісти
Чом,би тобі,бевзю незвернутисяз проханням про віськову допомогу екстракії гарнізону Мріуполя. Неймоірно нешановний зіц Президента ???
показати весь коментар
06.05.2022 18:11 Відповісти
кацапы пришли за рабами, стиральными машинками и унитазами
показати весь коментар
06.05.2022 19:04 Відповісти
лучше бы молчал, порабощение вторично, физическое уничтожение первично. Кацапам мешает что мы есть и нужна наша земля.
показати весь коментар
06.05.2022 21:11 Відповісти
тобто Зє вирішив нагадати Ісландії, що у неї на відміну від України не дуже "сприятливі можливості для ведення сільського господарства" і не дуже велика "загальна кількість населення", тобто по всім ісландським мозолям пройшовся ))

А що Зє у Ісландії просив - грошей, зброї, гуманітарки, відкрити другий фронт проти пуйла?

...

І що далі буде в цих гастролях - знову Оман чи одразу Гондурас?
показати весь коментар
06.05.2022 21:33 Відповісти
 
 