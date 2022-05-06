Росія хоче, щоб українці були мовчазною робочою силою, - Зеленський у парламенті Ісландії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що примусова депортація українців із тимчасово окупованих Росією українських територій до віддалених регіонів РФ здійснюється для того, щоб вони стали там мовчазною робочою силою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Виступаючи перед парламентом Ісландії, глава держави зазначив, що природа та погодні умови в Україні створюють сприятливі можливості для ведення сільського господарства.

"Однак подивіться на повномасштабну війну, яка триває на нашій землі. Подивіться на те, що роблять російські військові. Навіть у таких комфортних умовах вони примудрилися створити пекло. Навіщо? Все дуже відверто: щоб у нас ніколи не було демократії, щоб у нас ніколи не було незалежності. Щоб нашу землю, нашу природу можна було використати проти наших інтересів. Щоб наші ресурси працювали на чужу державу. І щоб наші люди були просто мовчазною робочою силою", - заявив Зеленський у своєму відеозверненні, виступаючи перед парламентом Ісландії.

При цьому президент закликав ісландських парламентарів звернути увагу на кількість громадян України, які були депортовані до Росії.

"Вже понад 500 тис. наших людей депортовані до Росії. Їх змусили туди поїхати. У них забирають усе. У них забирають документи, позбавляють засобів зв'язку. Їх відправляють у віддалені регіони чужої землі. Росії. Намагаються там асимілювати силою. 500 тис. депортованих людей! Це велика кількість. І ви знаєте, це більше, ніж загальна кількість населення вашої прекрасної країни", - наголосив Зеленський.

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