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З полону росіян визволили ще 41 людину, серед звільнених є настоятель храму ПЦУ, - Верещук
Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних.
Про це інформує у телеграмі віцепрем’єрка Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок.
Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних.
Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", - повідомила посадовиця.
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Та взагалі: какая разница ...
Головне - спецоперація за дорученням Зеленського пройшла успішно!
@NCherkasy
Полк Азов оприлюднив наслідки обстрілу евакуаціонного автомобіля з вжепораненими. Світ повинен бачити ці кадри. Йде геноцид. Гарнізону та всім цивільним на Азовсталі потрібна евакуація!
https://twitter.com/i/status/1522572500328235008