З полону росіян визволили ще 41 людину, серед звільнених є настоятель храму ПЦУ, - Верещук

Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних.

Про це інформує у телеграмі віцепрем’єрка Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок.

Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних.

Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", - повідомила посадовиця.

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