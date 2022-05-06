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Новини Обмін полоненими Війна
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З полону росіян визволили ще 41 людину, серед звільнених є настоятель храму ПЦУ, - Верещук

полонені,обмін

Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних.

Про це інформує у телеграмі віцепрем’єрка Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок.

Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних.

Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", - повідомила посадовиця.

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Автор: 

полонені (2296) Верещук Ірина (685)


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Не пойму как гражданские могут быть в плену? Если он не воевал и был без оружия? Это уже терроризм
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06.05.2022 18:17 Відповісти
Визволили чи обміняли?
Та взагалі: какая разница ...
Головне - спецоперація за дорученням Зеленського пройшла успішно!
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06.05.2022 18:24 Відповісти
НацКорпус по-Черкаськи (CCO «Азов»)

@NCherkasy

Полк Азов оприлюднив наслідки обстрілу евакуаціонного автомобіля з вжепораненими. Світ повинен бачити ці кадри. Йде геноцид. Гарнізону та всім цивільним на Азовсталі потрібна евакуація!
https://twitter.com/i/status/1522572500328235008
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06.05.2022 18:43 Відповісти
(вибачте) міняємо один на один...чи як?
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06.05.2022 18:43 Відповісти
Кто бы просветил эту дамочку-верещучку, что гражданские люди, которые не участвовали в боевых действиях во время войны - не могут быть пленными! По определению!!! Они могут быть только заложниками, которых захватили и удерживали террористы, коими, по Закону, и есть на самом деле рашистские военные, поскольку война и военные действия официально не объявлены ни Украиной, ни россией!
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06.05.2022 19:58 Відповісти
безобидных гражданских заложников нельзя менять рашистских убийц военнопленных ... такой "обмен" провоцирует захват новых заложников..
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06.05.2022 20:20 Відповісти
Цей священник- військовий капелан. Він пробував визволити з полону військових з острову Зміїнний. І сам потрапив в полон. Більше двох місяців пробув в полоні.
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06.05.2022 21:21 Відповісти
 
 