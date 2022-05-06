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Новини Війна
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Позиція про те, щоб відкласти нафтове ембарго до кінця 2023 або 2024 помилкова, - Кулеба

газ,нафта

Війну Росії проти України допоможе якнайшвидше запровадження повного нафтового ембарго.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції з міністрами закордонних справ Литви, Латвії та Естонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам добре відомо, що ключовим проблемним питанням є запровадження нафтового ембарго. Деякі країни виступають або проти запровадження ембарго як такого або за те, щоб їх звільнили від необхідності запроваджувати це ембарго на якомога більший період часу. Серед цих країн є ті, які дуже багато зробили для України, яких ми дуже цінуємо, любимо і розуміємо їхню складну ситуацію. Є там і країна, яка, на жаль, торпедує весь шостий пакет санкцій і тему нафтового ембарго для того, щоб зберегти свої відносини з Росією. Незалежно від того, про яку країну йдеться, сама позиція про те, щоб відкласти нафтове ембарго до кінця 2023 або кінця 2024 помилкова", - пояснив міністр.

Кулеба наголосив, що зупинити війну допоможе якнайшвидше і повніше нафтове ембарго.

"Не думайте про те, що буде у 2023 році. До нього ще треба дожити, там все може змінитися. Думайте про те, що зробити, щоб ця війна не пішла далі до Європи, щоб ми її зупинили в Україні, перемогли та зупинили цю російську військову машину. А тим, хто все ще намагається заради відносин із Росією виконувати роль троянського коня в ЄС та прикриватися своїми енергетичними інтересами, можу сказати лише одне: історія всіх розсудить і той, хто думає, що він зараз на правильній стороні історії, переконається, що це не так", - підсумував глава МЗС.

Також читайте: ЄС знайде компроміс щодо нафтового ембарго: риторика Угорщини - це спроби "вибити" преференції, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

нафта (5588) ембарго (305) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время посещения Херсона, контролируемого российскими военными, https://t.me/rian_ru/161997 заявил , что "Россия здесь навсегда".
____________________

Наше контрнаступление должно будет начаться с Херсона, чтобы наказать свинорусов, потом уже переходить на остальные участки
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06.05.2022 18:20 Відповісти
+3
Накажем, не волнуйся. Просто западное оружие пока что прибыло именно под Харьков и там пока идёт контрнаступление. Как только его подтянут в другие районы и там все будет. В Херсонской области кацапы арту поставили по периметру. По этому туда нужны гаубицы со снарядами экскалибур, способные стрелять на 40км
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06.05.2022 18:32 Відповісти
+2
Закройте кран, нах, и все проблемы.
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06.05.2022 18:54 Відповісти
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Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время посещения Херсона, контролируемого российскими военными, https://t.me/rian_ru/161997 заявил , что "Россия здесь навсегда".
____________________

Наше контрнаступление должно будет начаться с Херсона, чтобы наказать свинорусов, потом уже переходить на остальные участки
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06.05.2022 18:20 Відповісти
Накажем, не волнуйся. Просто западное оружие пока что прибыло именно под Харьков и там пока идёт контрнаступление. Как только его подтянут в другие районы и там все будет. В Херсонской области кацапы арту поставили по периметру. По этому туда нужны гаубицы со снарядами экскалибур, способные стрелять на 40км
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06.05.2022 18:32 Відповісти
Да Херсон надо как то вытягивать и очень срочно. Русский мирь там уже корни пускает по полной программе
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06.05.2022 18:36 Відповісти
До жопы те корни, вырвем нахер, играет значение только военная сила, которой не было у нас ни в 2014, ни до того как начались массовые поставки оружия натовского. А через пару недель все поменяется
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06.05.2022 18:48 Відповісти
Жаль, что не убили мудака.
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06.05.2022 19:03 Відповісти
Ну конечно! Можно подождать!
Каждый день россия убивает полно украинцев, мирных, детей.
Можно же подождать еще год-два!
Европе некуда спешить! Их же не убивают!
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06.05.2022 18:33 Відповісти
Європа хоче почекати коли всіх українців вб'ють, і тоді ніхто їй не буде заважати торгувати з росією.
А то їм те, що українці почали опиратися, це як кость в горлі.
Вирішуй ці проблеми .. зброю поставляй... торгівлю зупиняй ...
Європі найвигідніше було б якби Україна пала. І вони тоді собі продовжували б далі торгувати з росією.
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06.05.2022 18:37 Відповісти
Насправді ембарго накласти це дуже легко.
Нафта поставляється танкерами
І Європі все одно з росії нафту танкерами везти чи з арабських країн.
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06.05.2022 18:39 Відповісти
Танкерами з парашки малая часть возилась, бо́льшая часть через нефтепровод идёт
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06.05.2022 18:53 Відповісти
Закройте кран, нах, и все проблемы.
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06.05.2022 18:54 Відповісти
А кран то этот как раз на территории Украины имеется! Но его упорно не закрывают! Как Вы думаете - почему?
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06.05.2022 20:06 Відповісти
К сожалению для нас, началась война на истощение, в первую очередь на истощение человеческих ресурсов с минимальными потерями для Европы. Ждут внутреннего протеста, переворота.
На то, что Украина окажет такое сопротивление, никто не рассчитывал.
Хотели бы быстрой нашей победы, открыли бы ленд-лиз.
Ну и конечно, опасаются ядерного потенциала РФ.
Медленное удушение Раши... (
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06.05.2022 18:55 Відповісти
Нафтопровід "дружбу" перекрийте та всі діли.
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06.05.2022 18:59 Відповісти
кончені ******
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06.05.2022 20:40 Відповісти
 
 