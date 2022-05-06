Позиція про те, щоб відкласти нафтове ембарго до кінця 2023 або 2024 помилкова, - Кулеба

Війну Росії проти України допоможе якнайшвидше запровадження повного нафтового ембарго.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції з міністрами закордонних справ Литви, Латвії та Естонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам добре відомо, що ключовим проблемним питанням є запровадження нафтового ембарго. Деякі країни виступають або проти запровадження ембарго як такого або за те, щоб їх звільнили від необхідності запроваджувати це ембарго на якомога більший період часу. Серед цих країн є ті, які дуже багато зробили для України, яких ми дуже цінуємо, любимо і розуміємо їхню складну ситуацію. Є там і країна, яка, на жаль, торпедує весь шостий пакет санкцій і тему нафтового ембарго для того, щоб зберегти свої відносини з Росією. Незалежно від того, про яку країну йдеться, сама позиція про те, щоб відкласти нафтове ембарго до кінця 2023 або кінця 2024 помилкова", - пояснив міністр.

Кулеба наголосив, що зупинити війну допоможе якнайшвидше і повніше нафтове ембарго.

"Не думайте про те, що буде у 2023 році. До нього ще треба дожити, там все може змінитися. Думайте про те, що зробити, щоб ця війна не пішла далі до Європи, щоб ми її зупинили в Україні, перемогли та зупинили цю російську військову машину. А тим, хто все ще намагається заради відносин із Росією виконувати роль троянського коня в ЄС та прикриватися своїми енергетичними інтересами, можу сказати лише одне: історія всіх розсудить і той, хто думає, що він зараз на правильній стороні історії, переконається, що це не так", - підсумував глава МЗС.

Також читайте: ЄС знайде компроміс щодо нафтового ембарго: риторика Угорщини - це спроби "вибити" преференції, - глава МЗС Литви Ландсбергіс