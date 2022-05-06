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Новини Війна
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Путін 9 травня може оголосити щось "грандіозне", ми готові до будь-якого сценарію, - Кулеба

путін

Україна після початку російської агресії 24 лютого постійно живе у стані загрози з боку РФ і щодня, в тому числі 9 травня, готова до будь-яких сценаріїв.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мене не турбує 9 травня. По суті, що гірше може статися? Більше ракет полетить у бік України? Росіяни можуть збільшити цю кількість у будь-який момент - до, після чи на 9 травня. Більше російських військ кинуть на Україну? Це теж може статися кожного дня", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, Путін може з пропагандистською метою скористатися цією датою і оголосити про щось "велике, грандіозне".

"Але, починаючи з 24 лютого, ми готові до будь-якого сценарію. І я не хотів би перебільшувати загрози 9 травня, бо кожного дня може щось змінитися", - підсумував міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція про те, щоб відкласти нафтове ембарго до кінця 2023 або 2024 помилкова, - Кулеба

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+29
Может выйдет на трибуну и застрелится?
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06.05.2022 19:01 Відповісти
+26
Та ні - краще так:
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06.05.2022 19:12 Відповісти
+23
Пластикові херої...

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06.05.2022 19:21 Відповісти
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Может выйдет на трибуну и застрелится?
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06.05.2022 19:01 Відповісти
Він сцикун. Чисто як людина.
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06.05.2022 19:02 Відповісти
Та ні - краще так:
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06.05.2022 19:12 Відповісти
Порас уже оркам здохнуть ,спирали....
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06.05.2022 19:21 Відповісти
не , они уже вылетели в крым, 6 бортов правительственных 15 минут назад с мацквы. скорее всего на парад в севастополь.
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06.05.2022 19:14 Відповісти
Я УСТАЛ..... Я УХОЖУ... ДА НУ ВАС В ОППУ..... И ЗАСТРЕЛИЛСЯ ПРЯМО НА ТРИБУНЕ...
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06.05.2022 19:16 Відповісти
севастополь наша арта может накрыть в любую минуту.
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06.05.2022 19:24 Відповісти
Це чим?
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06.05.2022 19:34 Відповісти
Пластикові херої...

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06.05.2022 19:21 Відповісти
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06.05.2022 19:30 Відповісти
Хіба що обсереться. "Калібр" не той.
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06.05.2022 20:19 Відповісти
Це тільки сьогодні дійшло?...
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06.05.2022 19:01 Відповісти
Любой БРЕД ***** это всего-лишь БРЕД ,Гитлер в 44-45 годах тоже много чего рассказывал грандиозного а вышло так как вышло ,с ****** буде та-же история ...
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06.05.2022 19:02 Відповісти
якщо проводити аналогію з другою світовою, то, на мій погляд, зараз ситуація ближча до 43-го року.
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06.05.2022 19:23 Відповісти
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06.05.2022 19:02 Відповісти
хтось би замочив путлєра
ото було б шось грандіозне
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06.05.2022 19:03 Відповісти
Пусть на 9 мая прилюдно воткнет в свою плешивую голову отвёртку и здохнет.
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06.05.2022 19:03 Відповісти
Угу. Провозгласит абсолютную пААбеду лаптерейха над силами зла во всей Галактике. И стадо радостно замычит и поскачет бухать, ломая копыта.
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06.05.2022 19:03 Відповісти
грандіозньім у ***** може бути лише його похорон "пір на вєсь мір" (с.ру)
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06.05.2022 19:04 Відповісти
он может только, как в фильме "Гараж", выбежать с плакатом "Я вам покажу!" ))
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06.05.2022 19:04 Відповісти
Це Байден щось там нагнітає разом з CNN, а ми підемо на шашлики.
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06.05.2022 19:05 Відповісти
ніхто із живущих не відає, що буде завтра, так як завтрашній день в руках Бога.Не виключено що Господь ,до того часу ,може оголосити і своє "грандіозне "-"капутін капут"
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06.05.2022 19:05 Відповісти
дедушка признается шо оно по правде бабушка...расшифруется и в монастырь...в койку с гундяевым.
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06.05.2022 19:05 Відповісти
это мы рано выступили. Теперь надо 8-го шото в море искать.
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06.05.2022 19:08 Відповісти
Если бы Украина до 9 мая освободила Херсон - это было бы очень хорошо.

Это не дало бы россиянам провести 9 мая в патриотическом угаре!

И можно было бы сказать, что ни один украинский областной центр россии не удалось захватить до 9 мая!
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06.05.2022 19:09 Відповісти
Надіюсь він до цього дня не доживе, паскуда.
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06.05.2022 19:09 Відповісти
Кулєба ну ти хоч не ганьбися. звісно що дід може щось там оголосити, Ви з Вівою коли хоч грандіозне будете вже заявляти, оголошувати? робити щось крім переписувати книжку якусь, чи там переіменувати якусь обригану вулицю?! де Діячі?
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06.05.2022 19:09 Відповісти
Які у вас пропозиції?
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06.05.2022 19:12 Відповісти
пропозиції - офіційний запит до Молдови. по лінії МО, на дозвіл застити ПМР, взяти в заручники той гарнізон, і обміняти на Азов в Азовсталі? як тобі план?
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06.05.2022 19:27 Відповісти
А ви я бачу фантазер. Молдова не піде на таке.
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06.05.2022 19:28 Відповісти
Молдова не захочет сориться с россией, они не выдержат войны, поэтому пошлют нас к чорту
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06.05.2022 19:30 Відповісти
Припинення вогню...лінія розмежування...визволення Херсону, Марікполю і т.д. і т.п...не має військового рішення...стіл переговорів...мирний договір...
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06.05.2022 19:10 Відповісти
все видели уже как вы готовы 23 февраля. А вот ЗСУ готовы
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06.05.2022 19:12 Відповісти
Ви готовi як i до першого нападу )(уйла,коли розслабляли своi булки на шашликах.
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06.05.2022 19:15 Відповісти
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06.05.2022 19:17 Відповісти
оголосить про анексію захоплених територій де зараз орки фактично є,

і буде вішати лапшу що треба ще більше захопити
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06.05.2022 19:17 Відповісти
Бункерный нацист заявит и поражении рашки и отдаст приказ вывесить флаг Украины над кремлем.
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06.05.2022 19:18 Відповісти
НацКорпус по-Черкаськи (CCO «Азов»)

@NCherkasy

Полк Азов оприлюднив наслідки обстрілу евакуаціонного автомобіля з вжепораненими. Світ повинен бачити ці кадри. Йде геноцид. Гарнізону та всім цивільним на Азовсталі потрібна евакуація!
https://twitter.com/i/status/1522572500328235008 https://twitter.com/i/status/1522572500328235008

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06.05.2022 19:20 Відповісти
Ви вже були готові до будь-яких сценаріїв. Був у вас план А, план Б. А вийшла х@йня. Зараз тільки лайном союзників поливаєте.
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06.05.2022 19:23 Відповісти
Це ви про що саме?
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06.05.2022 19:27 Відповісти
всім скаже що воно
Фуйло!!
та ми я так знаємо..
То буде откровєнієм для
"Z"ombi ta "V"oodoo
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06.05.2022 19:23 Відповісти
Подлодка курск заменит крейсер Москва и адмирала Макарова.Это величие кремлятников
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06.05.2022 19:29 Відповісти
Застрелиться
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06.05.2022 19:30 Відповісти
Якось похер
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06.05.2022 19:34 Відповісти
Какая разница что говорят разведчики разных стран, кто их слушает...
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06.05.2022 19:41 Відповісти
шо там на 9 мая,. Илича разбудят?
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06.05.2022 19:47 Відповісти
https://youtu.be/z77JFw2D6f8?t=44
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06.05.2022 21:49 Відповісти
Щоб він здох!
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06.05.2022 19:57 Відповісти
время для хороших новостей!



Байден подпишет законопроект о ленд-лизе
в отношении Украины утром 9 мая, - сообщила Псаки

Представьте лицо ***** в этот момент ))))
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06.05.2022 19:57 Відповісти
Подарок для путина, Джо Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая.
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06.05.2022 20:01 Відповісти
Нам насрати що він скаже нам важливо що скаже наше ЗСУ на червоній площі встромляючи йому в сраку швабру.
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06.05.2022 20:10 Відповісти
Ми маєм оголосити щось грандіозне 8.05.22. А Московія нехай боїться.
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06.05.2022 20:33 Відповісти
сдохнет он 9того
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06.05.2022 20:55 Відповісти
 
 