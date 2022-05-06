Путін 9 травня може оголосити щось "грандіозне", ми готові до будь-якого сценарію, - Кулеба
Україна після початку російської агресії 24 лютого постійно живе у стані загрози з боку РФ і щодня, в тому числі 9 травня, готова до будь-яких сценаріїв.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Мене не турбує 9 травня. По суті, що гірше може статися? Більше ракет полетить у бік України? Росіяни можуть збільшити цю кількість у будь-який момент - до, після чи на 9 травня. Більше російських військ кинуть на Україну? Це теж може статися кожного дня", - зазначив глава МЗС.
За словами Кулеби, Путін може з пропагандистською метою скористатися цією датою і оголосити про щось "велике, грандіозне".
"Але, починаючи з 24 лютого, ми готові до будь-якого сценарію. І я не хотів би перебільшувати загрози 9 травня, бо кожного дня може щось змінитися", - підсумував міністр.
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ото було б шось грандіозне
Это не дало бы россиянам провести 9 мая в патриотическом угаре!
И можно было бы сказать, что ни один украинский областной центр россии не удалось захватить до 9 мая!
і буде вішати лапшу що треба ще більше захопити
@NCherkasy
Полк Азов оприлюднив наслідки обстрілу евакуаціонного автомобіля з вжепораненими. Світ повинен бачити ці кадри. Йде геноцид. Гарнізону та всім цивільним на Азовсталі потрібна евакуація!
https://twitter.com/i/status/1522572500328235008 https://twitter.com/i/status/1522572500328235008
Фуйло!!
та ми я так знаємо..
То буде откровєнієм для
"Z"ombi ta "V"oodoo
Байден подпишет законопроект о ленд-лизе
в отношении Украины утром 9 мая, - сообщила Псаки
Представьте лицо ***** в этот момент ))))