На Рівненщині з 10 травня час комендантської години встановлюється з 23:00 до 5:00, - ОВА
Рада оборони Рівненської області ухвалила рішення встановити час комендантської години, починаючи з 10 травня, з 23:00 до 5:00.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на прохання патрульної поліції та Служби автомобільних доріг на всій території області відновлюють дорожні знаки обмеження максимальної швидкості. Назви населених пунктів на державних автошляхах відновлюються лише в Дубенському та Рівненському районах.
"Відзавтра (з 7 травня – ред.) продовжили час продажу алкоголю в магазинах та закладах громадського харчування з 11:00 до 21:00", - додав голова ОВА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль