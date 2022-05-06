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Новини Війна
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На Рівненщині з 10 травня час комендантської години встановлюється з 23:00 до 5:00, - ОВА

година,комендантська

Рада оборони Рівненської області ухвалила рішення встановити час комендантської години, починаючи з 10 травня, з 23:00 до 5:00.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на прохання патрульної поліції та Служби автомобільних доріг на всій території області відновлюють дорожні знаки обмеження максимальної швидкості. Назви населених пунктів на державних автошляхах відновлюються лише в Дубенському та Рівненському районах.

"Відзавтра (з 7 травня – ред.) продовжили час продажу алкоголю в магазинах та закладах громадського харчування з 11:00 до 21:00", - додав голова ОВА.

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комендантська година (267) Рівненська область (1187)


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