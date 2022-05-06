Окупанти здійснюють обстріли по всій лінії зіткнення. Ворог безуспішно намагався захопити Рубіжне, - Генштаб про ситуацію на Донбасі
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Донецькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
Відзначається, що на Донецькому напрямку наступу з метою сковування дій українських підрозділів окупанти здійснюють обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Наносяться авіаційні та ракетно-бомбові удари.
"На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове. На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав. На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє. На Авдієвському та Курахівському напрямках обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України.
В місті Маріуполь противник основні зусилля зосереджував на блокуванні та ураженні підрозділів українських захисників в районі "Азовсталь".
Окупанти провели розвідку боєм у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мали, відступили", - зазначається у повідомленні.
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