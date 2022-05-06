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Окупанти здійснюють обстріли по всій лінії зіткнення. Ворог безуспішно намагався захопити Рубіжне, - Генштаб про ситуацію на Донбасі

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Відзначається, що на Донецькому напрямку наступу  з метою сковування дій українських  підрозділів окупанти здійснюють обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Наносяться авіаційні та ракетно-бомбові удари.

"На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове. На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав. На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє. На Авдієвському та Курахівському напрямках обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України.

В місті Маріуполь противник основні зусилля зосереджував на блокуванні та ураженні підрозділів українських захисників в районі "Азовсталь".

Окупанти провели розвідку боєм у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мали, відступили", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 06.05.2022

Автор: 

Генштаб ЗС (6758) Донбас (22357)


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Алле! Генштаб! Почаще сообщайте про ситуацию на Херсоне, Мелитополе, Бердянске. А то про Юг подозрительнй молчок. Особенно на фоне заявлений рашенфашистов что Херсон это РоССия. Что Юг уже молча сдали орде?
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06.05.2022 20:10 Відповісти
Ну да, рашенфашисти не збрешуть, там одна тільки правда. Частіше заходь на парашенські сайти, там тобі розкажуть всю правду..
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06.05.2022 20:37 Відповісти
Прошу дати посилання на парашенські сайти, плииз...
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06.05.2022 22:14 Відповісти
 
 