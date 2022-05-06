Окупанти здійснюють обстріли по всій лінії зіткнення. Ворог безуспішно намагався захопити Рубіжне, - Генштаб про ситуацію на Донбасі

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Відзначається, що на Донецькому напрямку наступу з метою сковування дій українських підрозділів окупанти здійснюють обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Наносяться авіаційні та ракетно-бомбові удари.

"На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове. На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав. На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє. На Авдієвському та Курахівському напрямках обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України.

В місті Маріуполь противник основні зусилля зосереджував на блокуванні та ураженні підрозділів українських захисників в районі "Азовсталь".

Окупанти провели розвідку боєм у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мали, відступили", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 06.05.2022