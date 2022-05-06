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Новини Війна
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Якщо окупанти знищать людей у Маріуполі, з РФ не буде про що говорити, - Зеленський

зеленський

Можливе знищення російськими окупантами українських військових і цивільних, які наразі залишаються на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, може поставити крапку на будь-яких дипломатичних перемовинах з РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо вони вб’ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти, якщо це військові, або відпустити, якщо це цивільні, або допомогти пораненим, незалежно від того, військові це чи цивільні, то з ними немає про що говорити й на дипломатичному рівні", - пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що сьогодні завдяки зусиллям України, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй нарешті вдалося знайти формат для евакуації мирних людей із заблокованого заводу "Азовсталь".

На думку президента, блокада міста російськими окупантами є навмисним кроком, проявом ненависті й тероризму. За таку жорстокість несе відповідальність насамперед інформаційно-пропагандистська машина Російської Федерації, і з цією проблемою ще потрібно буде розбиратися.

"Вони змогли розвинути таку ненависть іще до початку повномасштабної війни. Вони цим займалися довгі роки, і зараз усе це виливається в такі катування", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Не бачимо жодного бажання з боку РФ завершити війну, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Маріуполь (3243) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+57
Пустодзвін.
Ти і твій гандон-єрмак, своїми дурними заявами, лише провокуєте кацапів на подальші злочини!
Вони дивляться на тебе і вірять, що ось ще трохи дотиснемо і він зламається!
Сьогодні ти козел, говориш що наша мета - деокупація всієї території України, а завтра твій єрмак вякає, що ми маємо вийти на кордони, що були до 24 лютого 2022 року, а арестович починає лякати, що Крим не можна чіпати, бо кацапи можуть нанести ядерний удар!!!
Ти зібрав усіх гандонів і придурків в свою команду: єрмак, верещук, арестович, подоляк, таран, олександр чалий (не плутайте з валерієм!).
Стули пельку і не вякай сьогодні одне, а завтра інше, або хоча б заборони єрмаку і подоляку з арестовичем, давати будь яки заяви для преси!
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06.05.2022 20:05 Відповісти
+40
А шо они мало там Людей убили ???????? Сними тварями уже ДАВНО не о чём говорить !
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06.05.2022 19:58 Відповісти
+39
Боневтік с каждым днем всё больше начинает надоедать. Видосики в которых он каждый день повторяет одно и то же уже мало кому интересны... И Боневтік уже становится мало кому интересен, как выяснилось ничего он не может, кроме как повторять каждый день одно и тоже
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06.05.2022 20:04 Відповісти
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Пропозиції які у вас? Чи ви просто зайшли зраду порозганяти?
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06.05.2022 19:59 Відповісти
сьогодні зранку від Зє було "...шукаємо рішення для порятунку наших військових в Маріуполі" та "щоденно вся команда шукає такий варіант, який дасть змогу гарантувати безпеку цим людям. ,

а тепер маємо не дуже вдалий варіант, що починається словами "якщо окупанти знищать людей у Маріуполі", а закінчується - не будемо з пуйлом "говорити на дипломатичному рівні".

і зрозуміло, це не зрада, бо зрада починалася би з "коли" замість "якщо"
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06.05.2022 20:46 Відповісти
Он больше вас думает об Азове
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06.05.2022 20:04 Відповісти
мыслитель? спиноза?
читай классику, неуч
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06.05.2022 20:05 Відповісти
Я не розумію людей які кажуть що азов зливають. Ви що так сильно любите рублі?
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06.05.2022 20:09 Відповісти
Маріуполь злили ще в Омані.
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06.05.2022 20:10 Відповісти
Пруфы?
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06.05.2022 20:12 Відповісти
А для чого вам пруфи. Чим вам слухи не докази . Ми їм Маріуполь а вони нам 25000 своїх кацапів 😃
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06.05.2022 20:33 Відповісти
Не тільки Маріупіль.Украіну намагались злити.Тому і бігали на перемовини з перших днів війни купка хто зна кого з хто зна с ким.Тому і південь розмінували та дуже поспішали на чолі з Єрмаком рік потому. Тому і зброю важку ніхто не давав бо всі все бачили та чекали що ж воно буде.А тут неочікувано Рашка отримала по зубах від ЗСУ та народа України. Та захід побачив що влада в Україні це народ та ЗСУ ось і змінилося ставлення та почали давати наступальну зброю. А тепер говоряща купка при владі вимушена йти туди куди ЗСфу веде її .До свободи України від рашистів. І так і буде. Але не треба бути незрячими щодо того хто Єрмак і компанія. Треба єднатися навколо ЗСУ та патріотів.Та боротися зі зрадниками яких дуже багато та корупцією.
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06.05.2022 20:41 Відповісти
Ina! I love you! You are right.
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07.05.2022 21:16 Відповісти
Пруфы сходняка зели с патрушевым ? Или пруфы лыжногомаршрута с КАрпат в Оман ? Или пруфы авиарейса Оман-Москва -Киев? А анализ кала Макрона тебе не показать ?
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07.05.2022 08:51 Відповісти
а є хiба пруфи, що не злили?
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07.05.2022 14:29 Відповісти
«Нові обличчя» в Раді сдали оркам Херсон, Мелітополь, Бердянськ, та Маріуполь. Арлекін «щоневтік» допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити бескоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові.

Наразі православні мародери Сергія Куй жутовича Шойгу вивозять фурами з херсонських елеваторів вкрадене зерно у Крим. В Севастополі «мишебратья» побудували зерновий термінал, завантажують балкери українською пшеницею твердих сортів та продають до африканських країн. Окупанти «Русского мира» вже вкрали в Україні майже 500 000 тон хліба.

Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та активістів. У цьому їм активно допомагають місцеві колаборанти. Окупанти утримують заарештованих чиновників у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. Це катастрофа…

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06.05.2022 20:37 Відповісти
Так...воно й є
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06.05.2022 21:04 Відповісти
Не тільки Маріупіль.Украіну намагались злити.Тому і бігали на перемовини з перших днів війни купка хто зна кого з хто зна с ким.Тому і південь розмінували та дуже поспішали на чолі з Єрмаком рік потому. Тому і зброю важку ніхто не давав бо всі все бачили та чекали що ж воно буде.А тут неочікувано Рашка отримала по зубах від ЗСУ та народа України. Та захід побачив що влада в Україні це народ та ЗСУ ось і змінилося ставлення та почали давати наступальну зброю. А тепер говоряща купка при владі вимушена йти туди куди ЗСфу веде її .До свободи України від рашистів. І так і буде. Але не треба бути незрячими щодо того хто Єрмак і компанія. Треба єднатися навколо ЗСУ та патріотів.Та боротися зі зрадниками яких дуже багато та корупцією.
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06.05.2022 20:38 Відповісти
Про рублі тобі краще знати....
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06.05.2022 20:30 Відповісти
штопаний, а ти зарегався 24.02.22, сападєніє - нєдумаю, тому тварино в спам.
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06.05.2022 21:32 Відповісти
они пляди подумали о нем еще до полномасштабного вторжения !!
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06.05.2022 22:04 Відповісти
Вы типо намекаете, что мирняк на Азовстали не совсем по доброй воли находится ?!
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07.05.2022 09:33 Відповісти
Дурню, з рф і так немає про що говорити!!!
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06.05.2022 19:58 Відповісти
Дура тут Ви жіночка.
Треба витягати людей з Маріуполя й доя того можна сказати такі слова як сказав Зеленський.
А те що з рашиzzдами немає про що говорити окрім їх капітуляції усі знають.
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06.05.2022 20:39 Відповісти
Говори это утром и вечером?
Он серьезно или не помнит?Но это уже говорил.
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06.05.2022 19:58 Відповісти
А шо они мало там Людей убили ???????? Сними тварями уже ДАВНО не о чём говорить !
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06.05.2022 19:58 Відповісти
Крім поговорити є щось, ублюдочне?
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06.05.2022 19:59 Відповісти
Є. Усі дурнуватих коментаторів як ти зібрати й відправити прориватися до Маріуполя 80+ км Рейдом.
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06.05.2022 20:41 Відповісти
Не палились би ви так подоляківські лизуни. Як тільки вашу бубачку абижают зразу всіх на фронт відправляєте. Не кажи людям, що робить і тобі не скажуть, куди тобі йти. Вас дуже видно, ви всі одну й ту ж саму х...ню пишете.
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06.05.2022 20:53 Відповісти
якщо, якщо... вони в Маріуполі вже знищили тисячі людей. і не тільки в Маріуполі.
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06.05.2022 20:01 Відповісти
Со стороны он похож на тупого человека,зачастую говорит противоречивые вещи и повторяет одно и то же по много раз.
Такое наблюдается у людей,которые много бухали или употребляли наркотики,чем то высушило мозга
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06.05.2022 20:01 Відповісти
❗️Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что закон о ленд-лизе для Украины Байден подпишет 9 мая.

Отже, вірогідніше, Путін оголосить мобілізацію, а це буде ще більша війна.
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06.05.2022 20:02 Відповісти
2000 ракет по Україні, це вже війна чи ще ні?
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06.05.2022 20:04 Відповісти
а сейчас они там шо делают??? пиццу раздают ????
а если кто-то из тех кинутых в пекло тысяч случайно выжил?? - фсё...погнали на переговоры???????
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06.05.2022 20:02 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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06.05.2022 20:03 Відповісти
Коллективное *****...
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06.05.2022 20:42 Відповісти
Боневтік с каждым днем всё больше начинает надоедать. Видосики в которых он каждый день повторяет одно и то же уже мало кому интересны... И Боневтік уже становится мало кому интересен, как выяснилось ничего он не может, кроме как повторять каждый день одно и тоже
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06.05.2022 20:04 Відповісти
То що, вже книженцію з його промовами надрукували
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06.05.2022 21:17 Відповісти
Пустодзвін.
Ти і твій гандон-єрмак, своїми дурними заявами, лише провокуєте кацапів на подальші злочини!
Вони дивляться на тебе і вірять, що ось ще трохи дотиснемо і він зламається!
Сьогодні ти козел, говориш що наша мета - деокупація всієї території України, а завтра твій єрмак вякає, що ми маємо вийти на кордони, що були до 24 лютого 2022 року, а арестович починає лякати, що Крим не можна чіпати, бо кацапи можуть нанести ядерний удар!!!
Ти зібрав усіх гандонів і придурків в свою команду: єрмак, верещук, арестович, подоляк, таран, олександр чалий (не плутайте з валерієм!).
Стули пельку і не вякай сьогодні одне, а завтра інше, або хоча б заборони єрмаку і подоляку з арестовичем, давати будь яки заяви для преси!
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06.05.2022 20:05 Відповісти
Украіну намагались злити.Тому і бігали на перемовини з перших днів війни купка хто зна кого з хто зна с ким.Тому і південь розмінували та дуже поспішали на чолі з Єрмаком рік потому. Тому і зброю важку ніхто не давав бо всі все бачили та чекали що ж воно буде.А тут неочікувано Рашка отримала по зубах від ЗСУ та народа України. Та захід побачив що влада в Україні це народ та ЗСУ ось і змінилося ставлення та почали давати наступальну зброю. А тепер говоряща купка при владі вимушена йти туди куди ЗСфу веде її .До свободи України від рашистів. І так і буде. Але не треба бути незрячими щодо того хто Єрмак і компанія. Треба єднатися навколо ЗСУ та патріотів.Та боротися зі зрадниками яких дуже багато та корупцією.
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06.05.2022 20:40 Відповісти
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07.05.2022 14:24 Відповісти
тілько но !!!
///
Речник російського диктатора пєсков заявив, що параду 9 травня в Маріуполі не буде.

«Там, напевно, будуть росіяни, і чимало росіян буде 9 травня, але про якусь офіційну делегацію мені невідомо», - сказав пєсков російським журналістам.

За його словами, організація святкових заходів у місті «цього року неможлива зі зрозумілих причин». «Час прийде і там буде широке святкування», - запевнив він.
пєсков також повідомив, що він не в курсі того, чи збирається міноборони росії провести парад 9 травня у Маріуполі.

Як відомо, російські окупанти так знищили Маріуполь під виглядом «визволення», що навіть за всіх зусиль пропагандистська картинка для росіян не складається.
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06.05.2022 20:06 Відповісти
ну т.е если (гипотетически) останется в живых 1 боец то значит можно говорить? или сколько ещё им можно убить людей, шоб эта граница наступила??
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06.05.2022 20:06 Відповісти
Вони вже знищили населення Маріуполя.
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06.05.2022 20:07 Відповісти
Ты уже наговорился до статьи о госизмене, клован. Отвод войск в одностороннем порядке уже хватит на пожизненное.
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06.05.2022 20:09 Відповісти
Після Бучі і згвалтування дітей є ще з ким говорить? Скільки ще повинно бути вбитих і закатованих, щоб до зедауна дійшло, що москалі в принципі ні про що домовлятись не будуть. Це тільки, ви, рагулі, притрушені, носитесь з ідеєю переговорів, та їм начхати..
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06.05.2022 20:10 Відповісти
А до сьогодні їх там бандити ***** не вбивають а "ласкають" правда градами бомбами ракетами але то таке!!!
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06.05.2022 20:12 Відповісти
одних наших людей можна знищувати а інших не можна?...
цих наших людей хай путлер знищує ми будемо перемовлятися а якщо інших наших людей знище тоді не будемо?
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06.05.2022 20:14 Відповісти
Досить спроб легалізувати кремлівського маніяка-терориста.
Раджу мальчіку навіть і не думати про переговори з х*йлом бо дорослі дяді, Боріс та Джо, поставлять його у куток на гречку.
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06.05.2022 20:14 Відповісти
Ну на щастя, ***** сцикливе і не буде зустрічатися з цим козлом.
Але доки є всі оці арахамії, єрмаки, подоляки, олександри чалиє та арестовичі, існує висока ймовірність проведення сепаратних перемовин, де легко просруть інтереси України!
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06.05.2022 20:17 Відповісти
А воно знов за рыбу - гроши. Так не терпится пропихнуть сепарный "Будапештский меморандум 2.0", шо у Зеленского из головы вылетело, шо рашка УЖЕ убивает "Азов" и гражданских в Мариуполе. Рашка УЖЕ уничтожила гражданских в Буче, Гостомеле, Ирпене и в других оккупированных городах и сёлах. Но Зеленский с тупым идиотизмом настаивает на переговорах с надеждой заморозить войну и увидеть мир в дупе ***** и ему всё равно, что думают о его "Будапештском меморандуме 2.0" украинцы
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06.05.2022 20:18 Відповісти
это просто лютый трэш, то есть, после Бучи, Гостомеля, и др, городов и тысяч убитых мирных жителей , можно говорить, а вот именно Мариуполь . это фишка у зеленых, да все просто, Буча и Гостомель и др города уже в прошлом, там пиара - НОЛЬ , а тут можно ************ , героизм наших военных нигде не упоминается , впрочем как с генералом Марченко , зато тут плюсиков себе заработать, и еще БОЛЬШОЙ ВОПРОС !!!!! О чем оно там собралось договариваться ?
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06.05.2022 20:19 Відповісти
к большому сожалению, Иловайск 2, который сейчас происходит на Азовстале, Зеленскому доверия не прибавит.
нельзя бросать своих
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06.05.2022 20:19 Відповісти
який Iловайськ? все це вже десятки Iловайськiв...
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07.05.2022 14:27 Відповісти
С рашистскими выродками не о чем говорить уже после Бучи, Ирпеня, бомбежек Мариуполя, Харькова. А Героев Мариуполя надо освобождать, а не выменивать на непонятно какие договороняки !!!
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06.05.2022 20:23 Відповісти
Падение "Азовстали" позволит путину 9 мая объявить о полном разгроме в Украине неонацистов в лице полка "Азов".

Так можно объявить о победе в "спецоперации по денацификации Украины". И ее завершении в этой части.
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06.05.2022 20:34 Відповісти
а шо - зараз є про що говорити? про анексію окупованих нині територій?
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06.05.2022 20:39 Відповісти
пуйло й так не хоче говорити з Вовою, а Вова все наполягає......
Про що розмовляти з психічнохворим пердуном?
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06.05.2022 20:44 Відповісти
Цікава заява від якої так і тхне популізмом. Ці ублюдки вже вбили і покалічили десятки тисяч наших громадян, зруйнували десятки міст і сел, а уйобки з ОПУ прекрасно зустрічаються з ворогом, потискають один одному руки, посміхаються, ледь не цілуються в єкстазі і ведуть якісь там перемовини де відразу, вже на самому початку поступаються ворогу. А тут говнокомандуючий лише каже те чого хоче почути від нього його ліхторат.
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06.05.2022 20:45 Відповісти
А якщо не знищать то типу є про що говорити....
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06.05.2022 21:16 Відповісти
Странное заявление Зеленского. Ведь и до этого орки каждый день убивают людей и гражданских и военных. Кажется иногда он теряет реальность . Это у него не в первый раз.
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06.05.2022 21:21 Відповісти
та певно і не останній, шукач ти х...
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06.05.2022 21:30 Відповісти
малоПИД,,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат давно уже слил и Мариуполь и Херсон, еще в Омане, где над ним был поставлен смотрящий Дермак, в счет оплаты за "работающие" в ПИД,,,,раше по сей день киностудии с подвязанными к ним офшорами и контролируемые через шефиров, за майно в маЦковии и Крыму, за дЭбильных "сватов" которые крутят по сей день на стс и т.д если Украина не избавиться от этого Существа с его кремлевской кодлой Оно и дальше будет сливать интересы Страны, вчера наложил вето на арест ПИД,,,рашенского имущества, сегодня отказались увеличивать налог на фирмы работающие в ПИД,,,раше......
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06.05.2022 21:28 Відповісти
А до этого можно было говорить с русофашистами? ***, ну какой же идиот!
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06.05.2022 21:42 Відповісти
Наче все правильно по суті але такі дебільні і неперконливі формулювання. Що з ним робити? В мене немає вже сил.
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06.05.2022 23:11 Відповісти
Вам не кажется это пугающе странным, это вот маниакальное желание увидеться с путиным?
Там есть какой то договорняк, типа я своё сделал, как обещал, а ты, прикроешь, если что.
А путин увиливает, не хочет встречаться. Какие переговоры с кровавым убийцей? чтоб меньше
убивал или выборочно? По моему, нас за идиотов держат. Вы вдумайтеь в очередной перл
нашего громкоговорителя: если будете дальше убивать, мы не будем с вами договариваться!
Два психически больных руководителя то хотят договариваться, то не хотят. А весь мир голову
ломает, что делать. Столько народу перекрошили, столько страданий принесли их междусобойчики! Возможна зрада, к гадалке не ходи! А окружение его главного величества?
Эти хитрое словоблудие, весьма сомнительные кадровые назначения совсем не по профессиональным признакам, скорее как благодарность за что то, уход от ответственности
за свои решения. Какой то сюрреализм! Кто-то явно руководит действиями президента из его
близкого окружения, може какого зелья наливает..., во всяком случае речи точно готовит.
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06.05.2022 23:58 Відповісти
А що досі замало знищили?
Дебіл а не президент....
Хоч би виміняти тебе а хлопців з Маріка !
Їдь до свого ***** і цілуй його в ..... ОПу
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07.05.2022 00:14 Відповісти
Буча не в счет? Он что пьяный?
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07.05.2022 00:17 Відповісти
Пустодзвін.
Ти і твій гандон-єрмак, своїми дурними заявами, лише провокуєте кацапів на подальші злочини!
Вони дивляться на тебе і вірять, що ось ще трохи дотиснемо і він зламається!
Сьогодні ти козел, говориш що наша мета - деокупація всієї території України, а завтра твій єрмак вякає, що ми маємо вийти на кордони, що були до 24 лютого 2022 року, а арестович починає лякати, що Крим не можна чіпати, бо кацапи можуть нанести ядерний удар!!!
Ти зібрав усіх гандонів і придурків в свою команду: єрмак, верещук, арестович, подоляк, таран, олександр чалий (не плутайте з валерієм!).
Стули пельку і не вякай сьогодні одне, а завтра інше, або хоча б заборони єрмаку і подоляку з арестовичем, давати будь яки заяви для преси!
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07.05.2022 00:22 Відповісти
Підписуюсь під кожним словом,навіть не буду дублювати
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07.05.2022 17:40 Відповісти
Украіну намагались злити.Тому і бігали на перемовини з перших днів війни купка хто зна кого з хто зна с ким.Тому і південь розмінували та дуже поспішали на чолі з Єрмаком рік потому. Тому і зброю важку ніхто не давав бо всі все бачили та чекали що ж воно буде.А тут неочікувано Рашка отримала по зубах від ЗСУ та народа України. Та захід побачив що влада в Україні це народ та ЗСУ ось і змінилося ставлення та почали давати наступальну зброю. А тепер говоряща купка при владі вимушена йти туди куди ЗСфу веде її .До свободи України від рашистів. І так і буде. Але не треба бути незрячими щодо того хто Єрмак і компанія. Треба єднатися навколо ЗСУ та патріотів.Та боротися зі зрадниками яких дуже багато та корупцією.
показати весь коментар
07.05.2022 00:23 Відповісти
+ саме так. зеленi потвори.
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07.05.2022 14:21 Відповісти
Всім вже стало очевидним. що зеленський не зробить нічого для порятунку військових в Маріуполі Але ж є ще командувач Залужний. невже він не може одноосібно взяти на себе відповідальність і якимсь війьковим маневром спробувати переломити ситуацію. відволікти жахливі бомбардування рашистської авіації та шалені атаки ворога від блокадного міста ? Для чого тоді існує стратегія і тактика військових операцій. коли її не можна застосувати під час війни ?
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07.05.2022 02:56 Відповісти
Залужний сам не вирішує такі глобальні питання.Це вирішує навіть не зелене чучело,а Єрмак.Треба розуміти глибину трагедії:Азов кинули напризволяще,бо там одні патріоти-націоналісти які несуть реальну загрозу для зеленої влади після війни.Отже їх треба знищити руками орків.Не підкопаєшся
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07.05.2022 17:38 Відповісти
МАРІУПОЛЬ АЗОВСТАЛЬ : НАЙБІЛЬША ПРОБЛЕМА ЗАРАЗ - це ГНІЙНІ РАНИ і відсутність антисептиків!

Для обробки гнійних ран (місцево) можна використати розчин хлориду натрію NaCl, тобто, водний розчин харчової солі - цитата:

"для обробки гнійних ран (місцево)"

Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині

Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:

"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
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07.05.2022 03:21 Відповісти
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що сьогодні потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
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07.05.2022 03:48 Відповісти
А Буча, какбы и несчитается уже, да, Вава?
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07.05.2022 06:04 Відповісти
А якщо не знищать, то є про що говорити? Не важливо, скільки людей у Маріуполі до цього вбили?
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07.05.2022 07:49 Відповісти
Уничтожат в каком количестве , урод ? Тех, что уже уничтожили мало ? Надо чтоб уничтожили всех ? И именно в Мариуполе ? Хитрожопая и циничная фраза составлена так, что , типа, возможность переговоров будет найдена всегда... Когда патриоты скажут зеленскому "ну вот - сбылось твоё чертово условие - всех убили" - он ответит " нет! вон ещё осталась живая кошка на восьмом этаже"
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07.05.2022 08:56 Відповісти
Как триндичиха, одно и тоже
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07.05.2022 10:49 Відповісти
да потому что ему пох все кроме путина
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07.05.2022 11:23 Відповісти
Вони Херсонщину по живому приєднують до себе, які нахєр переговори.
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07.05.2022 12:45 Відповісти
а типу "поділитись по-братськи"
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07.05.2022 19:43 Відповісти
Цікаво, яку причину придумає, щоб вести переговорити і дальше боневтік, якщо все таки (не дай Бог) наші захисники загинуть?
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07.05.2022 12:49 Відповісти
а кому вообще нужны переговоры во время войны,кроме тебя,зелёное ты чучело?!
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07.05.2022 13:25 Відповісти
що це, як не анексiя?

гiвно наришкiн мукало не даремно, ще в лютому проговорилось - присаединение к рассее.

Мобильные операторы дыныры и лыныры перейдут на рассеянскую нумерацию

жителям псевдореспублик дыныры и лыныры присвоят код мобильного номера +7, следующие цифры - 949 для дыныр и 959 для лыныры.

Последние семь цифр будут совпадать с последними цифрами действующих номеров.

Сим-карты при этом менять не нужно.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/07/05/2022/627637b59a7947ce6178be80?from=newsfeed

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07.05.2022 14:19 Відповісти
ну как это не будет про что, а про киностудии работающие в маЦкве под чутким руководством шефиров с подвязанными к ним офшорами, а про сватов на стс. а про майно в ПИД,,,раше и Крыму почему то не арестованное, а про сдачу Херсона и Мариуполя, а про вагнеровцев, цемаха, провал закупок оборонпрома, крест на Украинских ПВО, кражу бабок из Привата через офшоры 95 квартала, а про сержанта Журовля, а про Дермока поставленного в Омане смотрящим и т.д а про вето на арест ПИД,,,рашенского майна и т.д эта малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат уже насидел на 5 пожизненных.....
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07.05.2022 15:33 Відповісти
https://pbs.twimg.com/card_img/1522895918319783936/MhLcVQN4?format=jpg&name=small
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07.05.2022 15:36 Відповісти
Якщо окупанти знищать людей у Маріуполі, з РФ не буде про що говорити, - Зеленський А якщо не знищать,то ще є надія побачити мир в очах Путлера
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07.05.2022 17:31 Відповісти
Якщо окупанти знищать людей у Маріуполі, з РФ не буде про що говорити, - Зеленський . А якщо не знищать,то є надія побачити мир в очах путіна?
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07.05.2022 17:49 Відповісти
це звучить вже всоте! і що? хтось налякався?? Азовці продовжують гинути і вмирати від ран!...
і хто мені пояснить - якого хріну здаючи південь залишати там на вірну погибель найкращих наших бійців???? для чого? задля якої незбагненої мети??? не було навіть спроб цей драний маріуполь ні захистити ні відбити - все на плечах і ціною життів Азовців... за що?
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07.05.2022 19:40 Відповісти
Договорняк. Зеленский сдаёт Юг Украины полностью, Зеленскому от ***** благодарность. Но Азовцы насрали на все планы Зеленского и держат коридор закрытым. ***** недовольно
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07.05.2022 20:45 Відповісти
 
 