Якщо окупанти знищать людей у Маріуполі, з РФ не буде про що говорити, - Зеленський

Можливе знищення російськими окупантами українських військових і цивільних, які наразі залишаються на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, може поставити крапку на будь-яких дипломатичних перемовинах з РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо вони вб’ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти, якщо це військові, або відпустити, якщо це цивільні, або допомогти пораненим, незалежно від того, військові це чи цивільні, то з ними немає про що говорити й на дипломатичному рівні", - пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що сьогодні завдяки зусиллям України, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй нарешті вдалося знайти формат для евакуації мирних людей із заблокованого заводу "Азовсталь".

На думку президента, блокада міста російськими окупантами є навмисним кроком, проявом ненависті й тероризму. За таку жорстокість несе відповідальність насамперед інформаційно-пропагандистська машина Російської Федерації, і з цією проблемою ще потрібно буде розбиратися.

"Вони змогли розвинути таку ненависть іще до початку повномасштабної війни. Вони цим займалися довгі роки, і зараз усе це виливається в такі катування", - підсумував Зеленський.

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