Якщо окупанти знищать людей у Маріуполі, з РФ не буде про що говорити, - Зеленський
Можливе знищення російськими окупантами українських військових і цивільних, які наразі залишаються на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, може поставити крапку на будь-яких дипломатичних перемовинах з РФ.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо вони вб’ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти, якщо це військові, або відпустити, якщо це цивільні, або допомогти пораненим, незалежно від того, військові це чи цивільні, то з ними немає про що говорити й на дипломатичному рівні", - пояснив глава держави.
Зеленський зазначив, що сьогодні завдяки зусиллям України, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй нарешті вдалося знайти формат для евакуації мирних людей із заблокованого заводу "Азовсталь".
На думку президента, блокада міста російськими окупантами є навмисним кроком, проявом ненависті й тероризму. За таку жорстокість несе відповідальність насамперед інформаційно-пропагандистська машина Російської Федерації, і з цією проблемою ще потрібно буде розбиратися.
"Вони змогли розвинути таку ненависть іще до початку повномасштабної війни. Вони цим займалися довгі роки, і зараз усе це виливається в такі катування", - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а тепер маємо не дуже вдалий варіант, що починається словами "якщо окупанти знищать людей у Маріуполі", а закінчується - не будемо з пуйлом "говорити на дипломатичному рівні".
і зрозуміло, це не зрада, бо зрада починалася би з "коли" замість "якщо"
читай классику, неуч
Наразі православні мародери Сергія Куй жутовича Шойгу вивозять фурами з херсонських елеваторів вкрадене зерно у Крим. В Севастополі «мишебратья» побудували зерновий термінал, завантажують балкери українською пшеницею твердих сортів та продають до африканських країн. Окупанти «Русского мира» вже вкрали в Україні майже 500 000 тон хліба.
Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та активістів. У цьому їм активно допомагають місцеві колаборанти. Окупанти утримують заарештованих чиновників у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. Це катастрофа…
Треба витягати людей з Маріуполя й доя того можна сказати такі слова як сказав Зеленський.
А те що з рашиzzдами немає про що говорити окрім їх капітуляції усі знають.
Он серьезно или не помнит?Но это уже говорил.
Такое наблюдается у людей,которые много бухали или употребляли наркотики,чем то высушило мозга
Отже, вірогідніше, Путін оголосить мобілізацію, а це буде ще більша війна.
а если кто-то из тех кинутых в пекло тысяч случайно выжил?? - фсё...погнали на переговоры???????
Ти і твій гандон-єрмак, своїми дурними заявами, лише провокуєте кацапів на подальші злочини!
Вони дивляться на тебе і вірять, що ось ще трохи дотиснемо і він зламається!
Сьогодні ти козел, говориш що наша мета - деокупація всієї території України, а завтра твій єрмак вякає, що ми маємо вийти на кордони, що були до 24 лютого 2022 року, а арестович починає лякати, що Крим не можна чіпати, бо кацапи можуть нанести ядерний удар!!!
Ти зібрав усіх гандонів і придурків в свою команду: єрмак, верещук, арестович, подоляк, таран, олександр чалий (не плутайте з валерієм!).
Стули пельку і не вякай сьогодні одне, а завтра інше, або хоча б заборони єрмаку і подоляку з арестовичем, давати будь яки заяви для преси!
///
Речник російського диктатора пєсков заявив, що параду 9 травня в Маріуполі не буде.
«Там, напевно, будуть росіяни, і чимало росіян буде 9 травня, але про якусь офіційну делегацію мені невідомо», - сказав пєсков російським журналістам.
За його словами, організація святкових заходів у місті «цього року неможлива зі зрозумілих причин». «Час прийде і там буде широке святкування», - запевнив він.
пєсков також повідомив, що він не в курсі того, чи збирається міноборони росії провести парад 9 травня у Маріуполі.
Як відомо, російські окупанти так знищили Маріуполь під виглядом «визволення», що навіть за всіх зусиль пропагандистська картинка для росіян не складається.
цих наших людей хай путлер знищує ми будемо перемовлятися а якщо інших наших людей знище тоді не будемо?
Раджу мальчіку навіть і не думати про переговори з х*йлом бо дорослі дяді, Боріс та Джо, поставлять його у куток на гречку.
Але доки є всі оці арахамії, єрмаки, подоляки, олександри чалиє та арестовичі, існує висока ймовірність проведення сепаратних перемовин, де легко просруть інтереси України!
нельзя бросать своих
Так можно объявить о победе в "спецоперации по денацификации Украины". И ее завершении в этой части.
Про що розмовляти з психічнохворим пердуном?
Там есть какой то договорняк, типа я своё сделал, как обещал, а ты, прикроешь, если что.
А путин увиливает, не хочет встречаться. Какие переговоры с кровавым убийцей? чтоб меньше
убивал или выборочно? По моему, нас за идиотов держат. Вы вдумайтеь в очередной перл
нашего громкоговорителя: если будете дальше убивать, мы не будем с вами договариваться!
Два психически больных руководителя то хотят договариваться, то не хотят. А весь мир голову
ломает, что делать. Столько народу перекрошили, столько страданий принесли их междусобойчики! Возможна зрада, к гадалке не ходи! А окружение его главного величества?
Эти хитрое словоблудие, весьма сомнительные кадровые назначения совсем не по профессиональным признакам, скорее как благодарность за что то, уход от ответственности
за свои решения. Какой то сюрреализм! Кто-то явно руководит действиями президента из его
близкого окружения, може какого зелья наливает..., во всяком случае речи точно готовит.
Дебіл а не президент....
Хоч би виміняти тебе а хлопців з Маріка !
Їдь до свого ***** і цілуй його в ..... ОПу
Ти і твій гандон-єрмак, своїми дурними заявами, лише провокуєте кацапів на подальші злочини!
Вони дивляться на тебе і вірять, що ось ще трохи дотиснемо і він зламається!
Сьогодні ти козел, говориш що наша мета - деокупація всієї території України, а завтра твій єрмак вякає, що ми маємо вийти на кордони, що були до 24 лютого 2022 року, а арестович починає лякати, що Крим не можна чіпати, бо кацапи можуть нанести ядерний удар!!!
Ти зібрав усіх гандонів і придурків в свою команду: єрмак, верещук, арестович, подоляк, таран, олександр чалий (не плутайте з валерієм!).
Стули пельку і не вякай сьогодні одне, а завтра інше, або хоча б заборони єрмаку і подоляку з арестовичем, давати будь яки заяви для преси!
Для обробки гнійних ран (місцево) можна використати розчин хлориду натрію NaCl, тобто, водний розчин харчової солі - цитата:
"для обробки гнійних ран (місцево)"
Джерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E#%D0%92_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Хлорид_натрію#В_медицині
Там же у останньому реченні розділу "У харчовій промисловості та кулінарії", тобто, перед розділом "В медицині" - цитата:
"Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості - 10-15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту."
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що сьогодні потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
гiвно наришкiн мукало не даремно, ще в лютому проговорилось - присаединение к рассее.
Мобильные операторы дыныры и лыныры перейдут на рассеянскую нумерацию
жителям псевдореспублик дыныры и лыныры присвоят код мобильного номера +7, следующие цифры - 949 для дыныр и 959 для лыныры.
Последние семь цифр будут совпадать с последними цифрами действующих номеров.
Сим-карты при этом менять не нужно.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/07/05/2022/627637b59a7947ce6178be80?from=newsfeed
і хто мені пояснить - якого хріну здаючи південь залишати там на вірну погибель найкращих наших бійців???? для чого? задля якої незбагненої мети??? не було навіть спроб цей драний маріуполь ні захистити ні відбити - все на плечах і ціною життів Азовців... за що?