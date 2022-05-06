УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12814 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
8 547 46

Не можна однією рукою запроваджувати санкції, а іншою підписувати нові контракти з РФ, – Зеленський

зеленський

Якщо продовжувати платити Росії за енергоносії, то лише питання часу, коли російські війська перетнуть кордони країн Європейського Союзу.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House (Велика Британія), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

На думку президента, найголовніше у будь-яких кроках, зокрема і в санкційній політиці, – прозорість і чесність.

"Не треба бути трішечки злим і трішечки добрим. Правою рукою запроваджувати санкції, а лівою рукою підписувати нові контракти з Росією. Це точно не підходить в часи війни. Це лицемірство", – наголосив Зеленський.

Як зазначив президент України, Росія заробляє на енергетиці мільярд доларів на день.

"Не треба гратися. Якщо ви розумієте, що ви не можете без цього енергоносія, то скажіть, що ви зможете через два місяці, домовтеся. Не треба робити винятків щодо окремих країн, треба діяти разом. У цьому і є сенс об’єднаного ЄС, в цьому і є сенс словосполучення "Європейський Союз", – сказав Зеленський.

Також читайте: 80% європейців підтримують санкції проти Росії

За його словами, санкції мають бути такими, щоб після запровадження не потрібно було їх оновлювати. Якщо ухвалюється рішення про відключення від системи SWIFT, то воно має бути застосоване до всієї банківської системи РФ.

Президент України висловив подяку Євросоюзу, США, Великій Британії за санкційну політику. Водночас, на його думку, застосовувати санкції до Росії слід було превентивно. Він висловив переконання, що зрештою Європейський Союз прийде до рішення про повне ембарго на російські енергоносії.

"Буде складно всім, але всі європейські сім'ї будуть живі. На відміну від наших. Але якщо цього не робитимуть деякі європейські лідери, то зрозуміють потім, коли на ваших кордонах будуть російські війська. Коли полетить перша ракета, як це було в нас, то ви зрозумієте", – додав Зеленський і наголосив, що жоден "Північний потік" не вартий життя людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якби всі у світі були такими ж сміливими, як Україна та Велика Британія, то ми б вже покінчили із цією війною, - Зеленський. ВIДЕО

Президент також звернув увагу на те, що всі свої погрози влада РФ поступово втілює у життя.

"Коли політики кажуть, що ми дійдемо до Німеччини, то це їхні думки, їхні мрії. Коли буде послаблений ЄС і, не дай боже, впаде Україна, вони прийдуть до Німеччини. Питання років. Їхні покоління через інформаційну політику будуть до цього готові. І, повірте мені, виправдають усі свої ганебні кроки", – наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) санкції (12079) ембарго (305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
Не можна закликати світ до санкцій, і крутити свої срані свати на параші
показати весь коментар
06.05.2022 20:15 Відповісти
+28
А воевать с одной стороны, и держать предателей при себе с другой стороны - можно?
показати весь коментар
06.05.2022 20:15 Відповісти
+22
Угу. А требовать от Запада санкций и одновременно продавать "сватов" русским пропагандонам можно. Понятно.
показати весь коментар
06.05.2022 20:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо сидіти на двох стільцях-може розірвати дупу...
показати весь коментар
06.05.2022 20:13 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2022 20:49 Відповісти
Війна почалась в 2014 році ні Порошенко, ні Зеленський, коли прийшли до влади ніхто не ввів ембарго на нафтопродукти з РФ та Білорусії...
чим там війна відрізняється від цієї, а не летіли ракети на всю територію Україну, ну тоді так можна було купувати нафтопродукти на 6-8 млрд. $ в рік фінансуючи ворога...
показати весь коментар
06.05.2022 20:15 Відповісти
Ну електроенергію, як агрохімія з белараши точно не купували, щоб баригувать і класти собі бабло в кишені, поховавши свій енергоринок і російський бітум теж, як і російські нафтопродукти. Папередники винні. А ето другое...
показати весь коментар
06.05.2022 20:23 Відповісти
Тоді ти певно би хату кізками взимку грів та на коров'ячих коржиках собі яєчню жарив?
показати весь коментар
06.05.2022 20:24 Відповісти
Ми зараз не купуємо з РФ і Білорусі нафтопродукти і є альтернативи де їх купити, а якщо б ще працювала на переробка нафти та постачання нафти з Азербайджану, взагалі могли обійтися від імпорту від ворожих країн, а ні треба **** хапнути по максимуму коли дорвався до владного крита і *****, що вони нам Крим, Донбас віджали та заїбашили купу наших людей воєнних в 2014...
показати весь коментар
06.05.2022 20:31 Відповісти
З Білорусією торгували, бо лукашенко,падла, до виборів не вів себе, як гівно. На нафтопродукти з параши були введеді ввізні мита, які робили їх нерентабельними, з урахуванням логісики, але зелені морди зробили все, щоб зняти ці мита, останній закон вони саме про це й протягували ,але якась однака,що ніхіра не вкурює аби гавкнуть якусь фігню.
показати весь коментар
06.05.2022 20:32 Відповісти
Війна почалась в 2014 році ні Порошенко, ні Зеленський, коли прийшли до влади ніхто не ввів ембарго на нафтопродукти з РФ та Білорусії...

Просто один з них перестав купляти, а другий відновив закупівлі

а для тебе вони однакові
показати весь коментар
06.05.2022 21:29 Відповісти
В даному питанні так.
показати весь коментар
06.05.2022 21:41 Відповісти
Ты в любом вопросе - идиот.
показати весь коментар
06.05.2022 22:15 Відповісти
Значить кацапи залишаться без Сватів
показати весь коментар
06.05.2022 20:15 Відповісти
Кацапи зі Сватами і зараз, Вовочка подбає і на далі про "русскій народ", щоб міг дивитися без обмежень ці лайносеріали..
показати весь коментар
06.05.2022 21:07 Відповісти
А воевать с одной стороны, и держать предателей при себе с другой стороны - можно?
показати весь коментар
06.05.2022 20:15 Відповісти
та нехер делать

(с) квартал 95

(с) 73 процента избирателей
показати весь коментар
06.05.2022 21:32 Відповісти
Не можна закликати світ до санкцій, і крутити свої срані свати на параші
показати весь коментар
06.05.2022 20:15 Відповісти
Чому у мене паскудне відчуття, що за право їх показувати на рашці ми зараз платимо людськими життями та територіями...Все решта - це комедія для дебілів...
показати весь коментар
06.05.2022 21:11 Відповісти
Ми досі не припинили транзит газу через територію України і вимагаємо ембарго від ЄС. Це якось дивно і не послідовно.
показати весь коментар
06.05.2022 20:17 Відповісти
Когнітивний дисонанс у тебе, друже... Якщо припинити транзит того, що купили на заході тим, кому воно по праву купівлі транзитується - то як це називатиметься? Раніше це називалось - піратство та втручання в справи інших країн.
показати весь коментар
06.05.2022 20:27 Відповісти
Зеленский Украiна не впаде.
показати весь коментар
06.05.2022 20:19 Відповісти
Угу. А требовать от Запада санкций и одновременно продавать "сватов" русским пропагандонам можно. Понятно.
показати весь коментар
06.05.2022 20:22 Відповісти
ще можна продавати лігу сміху, і дуже успішно. ще можна не розривати торгівлю і дип відносини з тарганом їблоруським, і за спиною продовжувати торгувати, говорячи своєму народу який цей тарган бомбарудє іскандерами, що вже розірвані відносини
показати весь коментар
06.05.2022 20:31 Відповісти
Вова наш є бізнесмен, а по сумісництву президент. Він був змушений пожертвувати особистим життям, щоб зняти заборони на своє лайно і продавати в Мордор. Його наставник Беня добре навчив, як використовувати своє положення, збагачуватися і звичайно дбати про "своїх".
Зеленський патологічний нарцис, який не визнає власних помилок в силу своєї тупості обмеженості, але буде накидатись на всіх, хто за нього мудріший, а значить на всіх.
показати весь коментар
06.05.2022 21:18 Відповісти
вова, чому тоді в Україні працює рузький альфа -банк, чому працює рузька упц мп?
показати весь коментар
06.05.2022 20:24 Відповісти
"Не треба бути трішечки патріотом і трішечки гнидою. Правим оком журитися за вбитими українцями, а лівим оком зазирати в очко *****. Це точно не підходить в часи війни. Це лицемірство." (с) Вава Залєсскій
показати весь коментар
06.05.2022 20:24 Відповісти
****** , КРИЧАЛИ ГОСТИ !!!!!!!!!!! А продать топливо государственной компании , в два раза дешевле , компаниям Коломоского можно , и после этого принять закон о повышении цены на бензин и дизель можно, БИЗНЕС НА КРОВИ - МОЖНО И НУЖНО , так наверное решили в ОП , которая на 90% состоит из прихвостней бени.
показати весь коментар
06.05.2022 20:25 Відповісти
Правда, Вова?

"Рада передумала підвищувати податки для компаній, які працюють в РФ "
Зазначається, що документ був повністю готовий до другого читання, але в останній момент голосування, як мінімум, відклали після наради членів фракції "Слуга народу" та представників Офісу президента, повідомили співрозмовники видання.
Джерело: https://biz.censor.net/n3339442
показати весь коментар
06.05.2022 20:28 Відповісти
Лицемірна гнида.
показати весь коментар
06.05.2022 20:32 Відповісти
наконец то утренняя доза подействовала. на болтовню пробила
показати весь коментар
06.05.2022 20:38 Відповісти
А хто бітум возив з рашки на велике крадівництво, хто фільми свої продавав у козлостан? Лицемір смердючий!
показати весь коментар
06.05.2022 20:39 Відповісти
Вовасик курнул айкосик. Кто отводил наши войска в одностороннем порядке, видел мир в глазах путлера, спасал сержанта Журавля, организовал расследование по работе сына Байдена в Украине, сорвав Гособоронзаказ, получая доход из раши со сватов, отдыхая по три раза в год обвинять кого-то в намерении нанести вред Украине. Вред Украине это зеленая кукла под управлением кремлевского агента ДЕРЬМАКА. Поймите, люди. Ворог уже в хаті. Как и в свое время писал Т. Г. Шевченко.
показати весь коментар
06.05.2022 20:53 Відповісти
А хто по-твоєму сидить на ключових посадах усіх перерахованих тобою відомств? Усі ці баканови, татарови, буданови. Чиї це люди? Папи Римського? Чи пушкіна? Там сидять свої пацани і все те робиться за їхнього посередництва. І кого знищили при Порошенку, ти - опудало? 8000 поцрєотів, яких кинули до таємних тюрем СБУ? Чи мо' їх було не 8, а 20 тисяч? Їх ще не звільнили? Мабуть, і досі сидять?
показати весь коментар
06.05.2022 22:01 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2022 21:49 Відповісти
Вова,а за скільки мілліардів доларів ви з ФСБшним єрмаком,продали Підень України,курви кінчені розмінували Кримський перешийок,а якби Борис Джонсон ненароком нагрянув в Україну,і не вставив тобі в сраку ультиматум,то ви зі своїм ФСБшним ОП,вже були готові підписати сепаратний мир з кацапією,на їхніх умовах,прикриваючись лозунгами,що гинуть бійці і мирні громадяни.А тепер бабло прийдеться віддавати,бо буде як з Кернесом,Добкін вернув бабульки за зірваний проект ХНР,а Кернес кинув (рф ФСБ) і куля снайпера догнала,життя закінчив у інвалідному візку.
показати весь коментар
06.05.2022 20:57 Відповісти
О! Молодець, Зелений, тонко натякнув на студію "квартал 95"! Колаборанти млять...
показати весь коментар
06.05.2022 20:59 Відповісти
А як то одним і тим же ротом штанмаєру відмовляти ,а потім сюсюкатися?((
показати весь коментар
06.05.2022 21:23 Відповісти
Чего? Ты ж квартиру в Крыму в 2015 переоформил и до сих пор она у тебя. Как и фирма по продвижению фильмов в Раиссе. Или эта друхое?
показати весь коментар
06.05.2022 21:23 Відповісти
Де логіка??? Кожен день просять і вимагать санкції від Європи і США! Європа зняла всі податки на вхід до їхніх ринків, а Влада чомусь не піднімає податки, які працюють на рашистськіх ринках. Олігархи бояться залишити кацапські ринки, бо на них можна заробляти мільйони собі в кармани... і цим спонсорувати тероризм і фашизм.
показати весь коментар
06.05.2022 21:30 Відповісти
До речі, за два місяці ніхто з "зеленої" влади не сказав, де будуть братися ТВЕЛи для українських реакторів made in russia.

Сподіваюся, Шмигаль і інші день і ніч працюють над цим питанням.
показати весь коментар
06.05.2022 21:49 Відповісти
Рада передумала підвищувати податки для компаній, які працюють в РФ, - ЗМІ
показати весь коментар
06.05.2022 21:33 Відповісти
Це він сам себе сварить за підписані з кацапами контракти?
показати весь коментар
06.05.2022 21:45 Відповісти
Зеленский лицемер, сам слил юг Украины а западных лидеров каждый день в чем то обвиняет то помогают мало, то не то оружие дали а сам то ,что для украинской армии сделал? Что то я ни разу не слышала, что бы он или его однопартийцы хотя бы что то купили для армии за свой счет , они там каждый второй подпольные миллионеры
показати весь коментар
06.05.2022 22:42 Відповісти
Ага... А у бульбашей продается українське пиво..торгуем...
показати весь коментар
07.05.2022 08:30 Відповісти
 
 