Байден підпише новий пакет збройної допомоги для України на $100 млн, - Reuters

Очікується, що президент США Джо Байден найближчими днями підпише новий пакет допомоги для України на мінімум 100 мільйонів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на трьої чиновників США.

За словами джерел, останній пакет, ймовірно, включатиме більше боєприпасів для таких систем, як гаубиці.

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