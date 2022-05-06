2 799 13
Байден підпише новий пакет збройної допомоги для України на $100 млн, - Reuters
Очікується, що президент США Джо Байден найближчими днями підпише новий пакет допомоги для України на мінімум 100 мільйонів доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на трьої чиновників США.
За словами джерел, останній пакет, ймовірно, включатиме більше боєприпасів для таких систем, як гаубиці.
Топ коментарі
+4 irenka ko
показати весь коментар06.05.2022 22:21 Відповісти Посилання
+3 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар06.05.2022 20:38 Відповісти Посилання
+3 Moshe Dayan
показати весь коментар06.05.2022 21:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Через океан пуляти одне в одного ядрьоні ракети?
Чи Америка збиралась воювати з раською?
Чи раська наважилась би оголосити війну Америці?
Де вам мозок так промивають? Можете не відповідати.