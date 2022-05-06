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Байден підпише новий пакет збройної допомоги для України на $100 млн, - Reuters

байден

Очікується, що президент США Джо Байден найближчими днями підпише новий пакет допомоги для України на мінімум 100 мільйонів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на трьої чиновників США.

За словами джерел, останній пакет, ймовірно, включатиме більше боєприпасів для таких систем, як гаубиці.

Також читайте: Байден підпише закон про ленд-ліз 9 травня, - ЗМІ

Автор: 

Байден Джо (2893) допомога (8434) США (23355)


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Топ коментарі
+4
Пощастило нам з президентом Байденом!
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06.05.2022 22:21 Відповісти
+3
А ведь байден устаёт от постоянных подписей❗Лучше один раз подписать на 150 миллиардов помощи и не мельтишить по мелочам🤙👍
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06.05.2022 20:38 Відповісти
+3
Нам бы снарядов высокоточных, типа экскадибур. Используем максимально эффективно.
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06.05.2022 21:11 Відповісти
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Обосранным памперсов хрясь ху.лу по рылу.
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06.05.2022 20:23 Відповісти
А ведь байден устаёт от постоянных подписей❗Лучше один раз подписать на 150 миллиардов помощи и не мельтишить по мелочам🤙👍
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06.05.2022 20:38 Відповісти
Бюрократию никто не отменял.
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06.05.2022 20:41 Відповісти
А в'їбати по севастополю, чи по новосибірську, владивостоку? По першому - США, по іншим -Китай?
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06.05.2022 20:42 Відповісти
Він заслуговує на Героя України!!! Давно пора!!!
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06.05.2022 20:39 Відповісти
Це правда бо Він спас українців від орди
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06.05.2022 21:13 Відповісти
то что доктор прописал
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06.05.2022 20:54 Відповісти
Нам бы снарядов высокоточных, типа экскадибур. Используем максимально эффективно.
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06.05.2022 21:11 Відповісти
*экскалибур
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06.05.2022 21:33 Відповісти
Пощастило нам з президентом Байденом!
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06.05.2022 22:21 Відповісти
Им дешевле поддерживать войну в Украине, чем напрямую воевать с кацапами.
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06.05.2022 23:14 Відповісти
А русне что дешевле? знаю дома сидеть
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07.05.2022 12:39 Відповісти
«Напрямую» - це як!?

Через океан пуляти одне в одного ядрьоні ракети?
Чи Америка збиралась воювати з раською?
Чи раська наважилась би оголосити війну Америці?

Де вам мозок так промивають? Можете не відповідати.
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07.05.2022 15:36 Відповісти
 
 