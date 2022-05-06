На Східному напрямку знищено ворожий склад з боєприпасами, ліквідовано 15 окупантів, 3 одиниці бронетехніки, 5 артсистем, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "5 травня, наші воїни виявили та знищили склад з боєприпасами російських фашистів. Втрати ворога складають: особового складу – 15; БТР – 1; ББМ – 1; БМП – 1; артилерійські системи – 5; АТ – 1; БПЛА – 2".
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Бо біологічне сміття, це не що інше, як органічні добрива.
А кацапи, це справжній токсин!