На Східному напрямку знищено ворожий склад з боєприпасами, ліквідовано 15 окупантів, 3 одиниці бронетехніки, 5 артсистем, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "5 травня, наші воїни виявили та знищили склад з боєприпасами російських фашистів. Втрати ворога складають: особового складу – 15; БТР – 1; ББМ – 1; БМП – 1; артилерійські системи – 5; АТ – 1; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 2 атаки окупантів, знищено 32 окупанти, 3 танки, 4 одиниці бронетехніки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"