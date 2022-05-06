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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку знищено ворожий склад з боєприпасами, ліквідовано 15 окупантів, 3 одиниці бронетехніки, 5 артсистем, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "5 травня, наші воїни виявили та знищили склад з боєприпасами російських фашистів. Втрати ворога складають: особового складу – 15; БТР – 1; ББМ – 1; БМП – 1; артилерійські системи – 5; АТ – 1; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 2 атаки окупантів, знищено 32 окупанти, 3 танки, 4 одиниці бронетехніки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

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армія рф (17784) втрати (4443) ЗСУ (7655)


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06.05.2022 20:37 Відповісти
класно! Прикольний морський бій!
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06.05.2022 20:50 Відповісти
Ще "Адмірал Ессен" було пошкоджено.
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06.05.2022 21:08 Відповісти
уничтожен русский ширпотреб с биомусором
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06.05.2022 20:41 Відповісти
То навіть не біосміття, а токсичні біологічні відходи!
Бо біологічне сміття, це не що інше, як органічні добрива.
А кацапи, це справжній токсин!
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06.05.2022 20:49 Відповісти
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06.05.2022 20:57 Відповісти
Так для того ЛоШаріка і дістали, щоб "забовтати" це питання, тим більше Швець, все частіше про це згадує!
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06.05.2022 21:04 Відповісти
Хоч якусь версію(Або що вони цим переймаються.
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06.05.2022 21:20 Відповісти
 
 