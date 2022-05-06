Кулеба провів зустріч з групою європарламентарів та закликав їх пришвидшити вступ України до ЄС

Керівник МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч із групою депутатів Європейського парламенту та закликав їх пришвидшити інтеграцію України до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

Він зазначив: "Привітав у Києві групу європейських парламентарів та закликав їх пришвидшити інтеграцію України до ЄС. Громадськість країн ЄС це підтримує. Час європейським лідерам відкинути страхи та зробити великі кроки заради майбутнього Європи. Вдячний GLOBSEC (Аналитичний центр, організатор щорічного Братиславського форуму GLOBSEC з питань зовнішньої політики, безпеки, європейських справ та економіки) за організацію цього візиту".

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