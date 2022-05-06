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Кулеба провів зустріч з групою європарламентарів та закликав їх пришвидшити вступ України до ЄС

кулеба

Керівник МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч із групою депутатів Європейського парламенту та закликав їх пришвидшити інтеграцію України до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

Він зазначив: "Привітав у Києві групу європейських парламентарів та закликав їх пришвидшити інтеграцію України до ЄС. Громадськість країн ЄС це підтримує. Час європейським лідерам відкинути страхи та зробити великі кроки заради майбутнього Європи. Вдячний GLOBSEC (Аналитичний центр, організатор щорічного Братиславського форуму GLOBSEC з питань зовнішньої політики, безпеки, європейських справ та економіки)  за організацію цього візиту".

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Автор: 

Європарламент (1054) Євросоюз (13638) Кулеба Дмитро (3604)


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кулєба, не сміши. з ким в єс, з дєрьмаком, агрохламідією, люсьою, пібздоляком, татаровим?
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06.05.2022 20:58 Відповісти
У Євросоюзі 66% громадян схвалюють вступ України до ЄС, - Eurobarometer

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06.05.2022 21:41 Відповісти
 
 