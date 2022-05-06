Сєверодонецьк не оточено, в селах поблизу міста тривають бої з окупантами, - Гайдай

Сєвєродонецьк не оточений. Інформація, розповсюджена іноземними ЗМІ, не відповідає дійсності.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в обласному центрі Луганщини важка, але про оточення не йдеться. Бої тривать в селах поблизу міста, Наші захисники успішно атаки відбивають.

Орки мають план відрізати Луганщину, а саме дорогу на Бахмут біля Попасної", - зазначив він.

Водночас, гарячими точками залишаються - Попасна, Рубіжне, села поблизу Сєвєродонецька та населені пункти Гірської громади.

"Росіяни очікували захопити Луганщину в короткий термін, але…вже третій місяць…і навіть, іноземні найманці рашистам не можуть допомогти", - пісдумував Гайдай.

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