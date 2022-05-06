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Новини Війна
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Сєверодонецьк не оточено, в селах поблизу міста тривають бої з окупантами, - Гайдай

війна,сєверодонецьк

Сєвєродонецьк не оточений. Інформація, розповсюджена іноземними ЗМІ, не відповідає дійсності.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в обласному центрі Луганщини важка, але про оточення не йдеться. Бої тривать в селах поблизу міста, Наші захисники успішно атаки відбивають.

Орки мають план відрізати Луганщину, а саме дорогу на Бахмут біля Попасної", - зазначив він.

Водночас, гарячими точками залишаються - Попасна, Рубіжне, села поблизу Сєвєродонецька та населені пункти Гірської громади.

"Росіяни очікували захопити Луганщину в короткий термін, але…вже третій місяць…і навіть, іноземні найманці рашистам не можуть допомогти", - пісдумував Гайдай.

Також читайте: Понад 15 тис. цивільних залишаються в Сєверодонецьку, охочих виїхати майже немає, незважаючи на хаотичні обстріли міста окупантами, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+22
Коли слухаєте Данілова, пам'ятайте його слова за тиждень до повномасштабного вторгнення: «Якщо йдеться про повномасштабну операцію стосовно нашої країни, ми такого не бачимо» (Право на владу)
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06.05.2022 21:08 Відповісти
+17
Бийте, хлопці, нищіть нещадно!
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06.05.2022 21:17 Відповісти
+14
"Росіяни ще не створили жодного ударного угрупування..." Резніков.
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06.05.2022 21:10 Відповісти
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Коли слухаєте Данілова, пам'ятайте його слова за тиждень до повномасштабного вторгнення: «Якщо йдеться про повномасштабну операцію стосовно нашої країни, ми такого не бачимо» (Право на владу)
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06.05.2022 21:08 Відповісти
"Росіяни ще не створили жодного ударного угрупування..." Резніков.
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06.05.2022 21:10 Відповісти
Насправді,думаю що просто ЗСУ не дають москалям зібратися до купи)Бо лиш зберуться,тут прилетить як не по складу боєкоприпасів,то по командному))
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06.05.2022 21:16 Відповісти
дирижер этой всей *****, которая срала в головы будущих переизеберателей
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06.05.2022 21:26 Відповісти
Бийте, хлопці, нищіть нещадно!
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06.05.2022 21:17 Відповісти
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06.05.2022 21:22 Відповісти
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
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06.05.2022 21:25 Відповісти
Ви звыдки?
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25.05.2022 18:36 Відповісти
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над рашистами .
Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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06.05.2022 21:39 Відповісти
Не понимаю я этого Гайдая :пару часов назад рассказывал ,что город почти окружён ,теперь вот ,что нет .Успокаивает нас ,что ли .Вторым арестовичем заделаться надумал
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06.05.2022 21:58 Відповісти
Достаточно посмотреть на карту, почти пол Северодонецка упирается в Лисичанськ , если окружат то вместе с Лисичанськом
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06.05.2022 23:25 Відповісти
ну ясно , допистелись , второй Мариуполь освободили !!
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06.05.2022 21:59 Відповісти
Надо защищать до конца чтоб там не було, иначе поражение..
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07.05.2022 08:55 Відповісти
 
 