УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12826 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 772 23

Рашисти на окупованій частині Херсонщини тримають у підвалах і катують сотні українців, - Ташева

рф

На захопленій Херсонщині загарбники утримують у підвалах близько 500 осіб – це активісти, учасники АТО.

Про це заявила постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За нашою інформацією, близько 500 осіб знаходяться фактично "у підвалах", де відбуваються щодо таких осіб катування", - зазначила вона.

За її словами, як у Херсоні, так і на адмінмежі з окупованим Кримом, наприклад, у селищі Новоолексіївка, у місті Генічеськ, окупаційні "адміністрації" або військові РФ мають списки активістів, які, зокрема, брали участь у громадянській блокаді Криму у 2015 році, або тих, хто служив в АТО.

До цих людей приходять додому, їх забирають, викрадають.

Це ті самі сценарії, які були у Криму в 2014 році: спочатку заходили військові рф, потім зачищалося інформаційне поле, поле активістів, журналістів, потім проводився так званий референдум, наголосила постійний представник Президента України в АРК.

Також читайте: Окупанти намагаються створити систему обласних департаментів на Херсонщині

Автор: 

окупація (6744) катування (608) Ташева Таміла (70) Херсонська область (5871)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Хто розмінував виходи з Криму і хто не підірвав Антонівський міст?
Ця стаття для цих високопосадовців...
Хто залишиться живим, запитайте у цих діячив, як так сталося!
показати весь коментар
06.05.2022 21:25 Відповісти
+14
Херсонщину влада наша здали оркам разом з людьми.
показати весь коментар
06.05.2022 21:36 Відповісти
+12
Треба подякувати зеленим генералам СБУ, губернатору - які втікли в парашу.

В Київскій області також втекли Генерали СБУ. Так в окупантів також були списки Ато-шників.
Татаров, Ярмак,Подоляк Баканов и с ДБР - тут не причому - марсияни виноваті.
показати весь коментар
06.05.2022 21:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тих кого катують,могли з радістю взяти до тероборони,ЗСУ або просто прийняти біженцем.Але чомусь ці люди нікуди не їхали й нічого не робили.Я це пояснити для себе не можу.
показати весь коментар
06.05.2022 21:25 Відповісти
Вони прокинулись вранці 24 лютого, а в їхньому селі/місті вже орки. ..Твої дії?
показати весь коментар
06.05.2022 21:26 Відповісти
Херсонщину влада наша здали оркам разом з людьми.
показати весь коментар
06.05.2022 21:36 Відповісти
Відкрийте результати виборів 2019-го, вони проголосували за владу, яка Україну "проституткою" обзивала та приступила до руйнування обороноздатності зразу з 2019-го. Вони обрали собі таку долю..
показати весь коментар
27.08.2022 17:35 Відповісти
З жертв робити винуватців - це маніпуляція, у нас на Західній Україні теж купа голосували за зелених покидьків, просто херсонцям не повезло, що вони стали "розмінною монетою" в договорняках Зелі з Ху*лом.
показати весь коментар
27.08.2022 17:41 Відповісти
Их просто тупо предало высшее руководство страны. Обороны юга Херсонской области не было от слова совсем. Орки к 11 часам 24 февраля походным маршем заняли Каховскую ГЭС и чуть позже Антоновский мост - две единственные переправы через Днепр южнее Запорожья. Без этого предательства на самом верху не было бы тысяч жертв Мариуполя.
показати весь коментар
06.05.2022 21:47 Відповісти
Пухнастий українобот @UaArtem

Вітаю. Познайомився вчора з парою з Каховки.
Ще 23 лютого в місті не було жодного поліцейського чи силовика.
У військоматі залишили поіменні списки всіх атошників з адресами.
Вони виїхали в останній день, коли це можна було зробили.
5 тис грн з людини коштував проїзд з окупації.
показати весь коментар
06.05.2022 23:13 Відповісти
Хто розмінував виходи з Криму і хто не підірвав Антонівський міст?
Ця стаття для цих високопосадовців...
Хто залишиться живим, запитайте у цих діячив, як так сталося!
показати весь коментар
06.05.2022 21:25 Відповісти
Зато зеленая гнида за 2 недели до нападения орков провел на админгранице с Крымом не учения по укреплению обороны юга страны, а учения по борьбе с демонстрантами. Сцалось оно.
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
показати весь коментар
06.05.2022 21:55 Відповісти
А как на это топнет ножкой зеледент, ***** такая. Которая не понимает что заглядывание им лично в глаза путлеру уже привело к 15000 жертв. Как тебе спится, зеля, под айкосами легче, дебил квартальный?
показати весь коментар
06.05.2022 21:28 Відповісти
Треба подякувати зеленим генералам СБУ, губернатору - які втікли в парашу.

В Київскій області також втекли Генерали СБУ. Так в окупантів також були списки Ато-шників.
Татаров, Ярмак,Подоляк Баканов и с ДБР - тут не причому - марсияни виноваті.
показати весь коментар
06.05.2022 21:29 Відповісти
В Київський ми хоч встигли отримати зброю, а на Херсонщині в хлопців шансів не було...
показати весь коментар
06.05.2022 22:10 Відповісти
Дякувати треба зеленому бидлу....
показати весь коментар
06.05.2022 21:34 Відповісти
Якщо ми з маацьви не зробемо Маріуполь з Бучею, а педофіла-русофоба *****, не привеземо у Гаагу, то я призЕденту ніколи не пробачу! Тому що, ця війна, стане на паузу, на де кілька років...
PS: Вибачаюсь зробив помилку...
показати весь коментар
06.05.2022 21:49 Відповісти
фрегат все. пішов кормити раків. на борту було біля 200 орків.
показати весь коментар
06.05.2022 22:02 Відповісти
Точно?
показати весь коментар
06.05.2022 22:07 Відповісти
КОЛОМОЙСКОМУ ***** , он бензин и дизель в два раза поднял, и рада сказала- за , бабло через зелены счета в оффщор вывел , и *******, а подвалы это ваши проблемы.
показати весь коментар
06.05.2022 22:09 Відповісти
Ця наволоч не підпадає під поняття людей, пост про звірства цих виродків, звичайно знав що вони мерзенні потвори але настільки кінчених ********* треба утилізувати на перегній всім сімейним кодлом
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/3/7343820/ Перехоплення: росіянин зізнається, що насолоджується катуванням українців. Мати каже, що теж "кайфувала б"
показати весь коментар
06.05.2022 22:12 Відповісти
Мурзік Васильович@r2d2251

Побачив це чудо пропогандонської поліграфії і одразу з'явилось нестерпне бажання написати книгу "Місяць перед війною".
Де були б зібрані всі промови *********** і його посіпак.
Про шашлики, про холодець і пляшку на 9 травня разом з "російськими братами".

показати весь коментар
06.05.2022 23:16 Відповісти
Козья морда.
показати весь коментар
06.05.2022 23:42 Відповісти
 
 