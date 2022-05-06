Рашисти на окупованій частині Херсонщини тримають у підвалах і катують сотні українців, - Ташева
На захопленій Херсонщині загарбники утримують у підвалах близько 500 осіб – це активісти, учасники АТО.
Про це заявила постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За нашою інформацією, близько 500 осіб знаходяться фактично "у підвалах", де відбуваються щодо таких осіб катування", - зазначила вона.
За її словами, як у Херсоні, так і на адмінмежі з окупованим Кримом, наприклад, у селищі Новоолексіївка, у місті Генічеськ, окупаційні "адміністрації" або військові РФ мають списки активістів, які, зокрема, брали участь у громадянській блокаді Криму у 2015 році, або тих, хто служив в АТО.
До цих людей приходять додому, їх забирають, викрадають.
Це ті самі сценарії, які були у Криму в 2014 році: спочатку заходили військові рф, потім зачищалося інформаційне поле, поле активістів, журналістів, потім проводився так званий референдум, наголосила постійний представник Президента України в АРК.
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Вітаю. Познайомився вчора з парою з Каховки.
Ще 23 лютого в місті не було жодного поліцейського чи силовика.
У військоматі залишили поіменні списки всіх атошників з адресами.
Вони виїхали в останній день, коли це можна було зробили.
5 тис грн з людини коштував проїзд з окупації.
Ця стаття для цих високопосадовців...
Хто залишиться живим, запитайте у цих діячив, як так сталося!
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
В Київскій області також втекли Генерали СБУ. Так в окупантів також були списки Ато-шників.
Татаров, Ярмак,Подоляк Баканов и с ДБР - тут не причому - марсияни виноваті.
PS: Вибачаюсь зробив помилку...
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/3/7343820/ Перехоплення: росіянин зізнається, що насолоджується катуванням українців. Мати каже, що теж "кайфувала б"
Побачив це чудо пропогандонської поліграфії і одразу з'явилось нестерпне бажання написати книгу "Місяць перед війною".
Де були б зібрані всі промови *********** і його посіпак.
Про шашлики, про холодець і пляшку на 9 травня разом з "російськими братами".