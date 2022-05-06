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Новини
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Ми готові обговорювати будь-яку допомогу, - США про можливість списання боргу Україні

псакі

США готові вивчити різні варіанти допомоги Україні у війні проти Росії. Так на питання про можливість списання зовнішнього боргу Києву відповіла прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі.

"Ми дуже відкриті для всього, що допоможе українцям відновити свою країну і протистояти російському вторгненню", - сказала Псакі.

За її словами, в Білому домі розуміють, що гуманітарна допомога Україні буде приймати різні форми і життєво важлива у війні проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Списання державного боргу не буде, - Гетманцев

Автор: 

держборг (1190) США (23375) списання боргів (68) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+22
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06.05.2022 21:29 Відповісти
+10
Дякую, дівчино. Але й так видно, що ти не з московії
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06.05.2022 21:28 Відповісти
+9
Сама краща допомога - Зашліть якогось супер агента 007, хай удушить те падло!
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06.05.2022 21:29 Відповісти
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Дякую, дівчино. Але й так видно, що ти не з московії
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06.05.2022 21:28 Відповісти
Сама краща допомога - Зашліть якогось супер агента 007, хай удушить те падло!
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06.05.2022 21:29 Відповісти
Задушити потрібно мільйонів 130-140 свинячих собак
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06.05.2022 21:39 Відповісти
...і мільонів 10-20 "мудрого наріту"
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06.05.2022 21:59 Відповісти
Там вже давно немає їх стільки. За різними неофіційними даними - 90-80 млн.
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06.05.2022 23:16 Відповісти
І що зміниться?
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06.05.2022 22:22 Відповісти
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06.05.2022 21:29 Відповісти
Перший рядок вже говорить про те що людина не знає взагалі про що пише 🤣.
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06.05.2022 21:36 Відповісти
Какая в Ольгино погода нынче? Дожди?
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06.05.2022 21:39 Відповісти
Сергей до чого тут кацапи? Ти хоч знаєш що таке ленд ліз?
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06.05.2022 21:46 Відповісти
Мы знаем шо такое ты, бобик ольсен (зеленое подоляковское гавно )
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06.05.2022 22:00 Відповісти
Ну і що це? У тебе губи в шоколаді повитирай.
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06.05.2022 22:15 Відповісти
Америка заказала жареную кацапню за свой счет
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06.05.2022 21:35 Відповісти
да нет.. за наш счет... никаких денег не стоит человеческая жизнь...
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06.05.2022 21:48 Відповісти
именно поэтому зеленая шобла не объявила эвакуацию? чтобы сэкономить денег на человеческих жизнях?
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06.05.2022 22:02 Відповісти
гарна новина. а скiльки там ми виннi?
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06.05.2022 21:36 Відповісти
Томагавки пусть лучше дадут ,чтобы мы могли бить по кацапам на их территории ,а не гумпомощь присылают.Ленд-лиз это всё таки или что
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06.05.2022 21:37 Відповісти
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06.05.2022 21:37 Відповісти
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06.05.2022 21:48 Відповісти
Дещо вводячий в оману заголовок новини.
США можуть списати борг, який Україна має перед США, але не усі борги, які Україна має перед іншими кредиторами.
Навіть борг перед США якщо і буде списаний, то не за гарні очи а на певних умовах.
Ніхто не буде фінансувати українських олігархів через списання боргу.
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06.05.2022 21:38 Відповісти
думаєте певні умови будуть здати кацапам юг України, або розмінувати Чонгар? чи не об'являти евакуацію шоб не нагнітати?

чи вірогідніше попросять віддати їм Каломойського для пожиттєвої відсидки у Гуантанамо?
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06.05.2022 22:06 Відповісти
США не втручаються і не будуть безпосередньо втручатися у внутрішні політичні проблеми України.
Перераховані вами проблеми, жодним чином не є глобальними і вирішуються чи не вирішуються на локальному рівні.
Геополітичне питання - чи готове українське суспільство по війні перевести власну державу з колії олігархічно-клептократичної ситеми управління до дійсної капіталістично (ще називають ліберальної) - демократичної системи управління.
Це головна умова, яку США, Канада, ЄС поставили перед Україною ще 2014 року і вона залишається у силі.
Ви можливо памятаєте які були підстави конфлікту вайс-президента Байдена з президентом Порошенком.
Ви можливо також звернули увагу на дистанціювання і небажання президента Байдена до прямих контактів і безпосередньої співпраці з чиним президентом Зеленскім, попри усі намагання ОПУ.

Причина єдинна - жоден з перерахованих президентів, попри різницю між ними і їхніми політсилами, не бажав і не бажає зміни внутрішньої політичної системи в Україні.
І у обидвох випадках українське суспільство не продемонструвало свою готовність до змін. утримуючи Україну у сірій зоні невизначености.
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06.05.2022 22:55 Відповісти
а це входить до переліку певних умов?
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06.05.2022 22:33 Відповісти
Вивчи плз. питання, а то заводиш в оману і себе і інших - це я по дружньому
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07.05.2022 00:19 Відповісти
Пані Ірино, дозволю з Вами дещо не погодитись:
1. Ніхто не буде фінансувати українських олігархів через списання боргу.
Принципова помилка. МВФ і Ко вже профінансували українських олігархів, видавши кредити.
А от повернення цих кредитів - фінансує український народ. - відома схема.
2. США можуть списати борг, який Україна має перед США, але не усі борги
США можуть списати деякі кредитні кошти, видані урядом США Україні згідно законодавства США.
Тепер про інші кредити США і МВФ (не секрет, що гроші МВФ - це 70% США). США і МВФ можуть відмовитись від відсотків по таким кредитам, а сплату тіла кредиту відтермінувати на 10 - 25 років і реструктуризувати.
По кредитам інших країн і фінансових структур. США можуть посприяти у вирішенні питання аналогічно викладеному вище.
3. Навіть борг перед США якщо і буде списаний, то не за гарні очи а на певних умовах.
Ви плутаєте борги по вже отриманим коштам з майбутніми (надіюсь, що будуть) інвестиціями.
Кошти вже видані і сьогодні іде процес видачі. Але умова одна - зберегти статус-кво України (перемогу у війні, демократію).
А от по майбутнім інвестиціям і "плану Маршала" - тут я з вами згоден - вже ніхто не буде давати гроші корумпованій олігархічній системі.

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07.05.2022 00:43 Відповісти
Мій попередній акаунт чомусь був забанений на Цензорі тож жіноче імя не моє а власниці, надавшій мені цей акаунт для вживання

1. МВФ не політична а радше комерційна інституція, головною задачею якої є підтримання відносного економічного балансу між багатими і бідними країнами шляхом низького % кредитування. Для позик МВФ першочерговим критерієм є домовленості і угоди урядів з МВФ і передбачувана спроможність держав повертати позики.
На таких умовах побудовані взаємини між МВФ і Україною і іншими державами, незалежно від політичного керівництва.

2. США сьогодні найбагатша країна світу і при належних кондиціях в Україні можуть собі дозволити списати власну урядову позику Україні.
Стосовно інших кредиторів, у системі ліберальної демократії грубий тиск, шантаж і примус є неприйнятні. Як ви думаєте, чому Німеччина не постачає зброю Україні, попри сприяння у цьому питані з боку США? Угорський уряд бойкотує санкції не боячись серйозних наслідків за свої дії?
Тож питань кредитування буде вирішуватися виключно кредиторами. США не будуть вказувати чи диктувати іншим кредиторам.

3. Уряди США і Канади не роблять комерційних інвестицій у виробничи/продуктові сфери інших країн. Урядові інвестиції у інші країни спрямовані виключно на розвиток суспільства, становлення демократичних інституцій, економічна допомога населенню. Якщо вкладання таких коштів можна назвати інвестиціями.
Усі комерційні інвестиції у виробничи сфери робляться виключно приватними інвесторами і комерційними позаурядовими ентерпрайзами. Справа уряду лиш контроль і регулювання для запобігання зловживань у індустрії інвесторів.

План Маршала, якщо до нього дійде, у сьогоднішніх умовах скорше всього не буде як державні фінанси однієї країни іншій а радше фінансування приватними інвесторами при сприяні через законодавчи акти і ґарантії країни інвесторів.

Чи згодиться приватний сектор фінансувати відбудову України і чи вважатимуть уряди безпечним сприяти і ґарантувати, залежить від спроможности українського суспільства змінитися самому і змінити свою країну. Змінити це значить покінчити з 30-річним перебуваням у сірій зоні невизначености і не імітований а реальний рух до вільного цивілізованого світу.
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07.05.2022 03:26 Відповісти
Тре борг переписати на роzziю i все
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06.05.2022 22:15 Відповісти
Как говорил Збигнев Бжезинский - "... и за счёт России".
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06.05.2022 22:45 Відповісти
 
 