Президент Могилянки Квіт: Просимо світових політиків тиснути на Путіна для евакуації всіх військових та цивільних з "Азовсталі"

Президент університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт закликає світових політиків тиснута на Путіна та сприяти евакуації всіх цивільних та військових з "Азовсталі".

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З перших днів війни триває героїчна оборона Маріуполя бійцями полку "Азов", серед яких є наші випускники — випускники Києво-Могилянської Академії.

Останній бастіон опору – завод "Азовсталь" щоденно зазнає обстрілів і бомбардувань з корабельної і наземної артилерії, танків, бойових літаків російських окупантів. На заводі досі перебувають сотні цивільних, у тому числі діти, і тисячі військових, серед яких 700 поранених, які потребують негайної медичної допомоги.

Ситуація критична: на заводі закінчується їжа, немає чистої води, дедалі менше вцілілих бомбосховищ. Щодня помирають цивільні і військові", - йдеться в повідомленні

Квіт наголосив, що допомога потрібна як цивільним, так і військовим.

"Ми просимо міжнародні організації, світових політиків і дипломатів тиснути на Путіна, сприяти організації зеленого коридору для ВСІХ на Азовсталі: цивільних, військових, поранених і вбитих. Щоб зупинити кровопролиття і смерть, українські військові готові здатись третій стороні та залишатися в цій країні до завершення війни. Нам потрібні живі герої!" - підсумував він.

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