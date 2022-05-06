Президент Могилянки Квіт: Просимо світових політиків тиснути на Путіна для евакуації всіх військових та цивільних з "Азовсталі"
Президент університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт закликає світових політиків тиснута на Путіна та сприяти евакуації всіх цивільних та військових з "Азовсталі".
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"З перших днів війни триває героїчна оборона Маріуполя бійцями полку "Азов", серед яких є наші випускники — випускники Києво-Могилянської Академії.
Останній бастіон опору – завод "Азовсталь" щоденно зазнає обстрілів і бомбардувань з корабельної і наземної артилерії, танків, бойових літаків російських окупантів. На заводі досі перебувають сотні цивільних, у тому числі діти, і тисячі військових, серед яких 700 поранених, які потребують негайної медичної допомоги.
Ситуація критична: на заводі закінчується їжа, немає чистої води, дедалі менше вцілілих бомбосховищ. Щодня помирають цивільні і військові", - йдеться в повідомленні
Квіт наголосив, що допомога потрібна як цивільним, так і військовим.
"Ми просимо міжнародні організації, світових політиків і дипломатів тиснути на Путіна, сприяти організації зеленого коридору для ВСІХ на Азовсталі: цивільних, військових, поранених і вбитих. Щоб зупинити кровопролиття і смерть, українські військові готові здатись третій стороні та залишатися в цій країні до завершення війни. Нам потрібні живі герої!" - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А його конкурентка ніяка не гівно. І ніякого повстання студентів не було. Були декілька десятків протестувальників із багатьох тисяч студентів. Це що, повстання? Повстання могло бути якщо б він набрав десь 90%. А при таких процентах повставати просто смішно.
Головне досягнення - підняв вартість акредитації для університетів з 20 тис. грн. до 65 тис. грн., зрозуміло з метою забезпечення якості вищої освіти.
Освітянам і науківцям зараз бюджет трохи порізали на військові потреби, через це і всі ці заяви.
Крім того, скоро починається приймальна комісія - треба рекламу робити - "бійці полку "Азов"..."- випускники Києво-Могилянської Академії", Могілянка "закликає світових політиків".
Квіт чудово розуміє, що "світові політики" не будуть слухати звичайного президента Могілянки, якщо їм те саме щодня сам презєдент України торочить.