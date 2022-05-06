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Новини Війна
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Президент Могилянки Квіт: Просимо світових політиків тиснути на Путіна для евакуації всіх військових та цивільних з "Азовсталі"

квіт

Президент університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт закликає світових політиків тиснута на Путіна та сприяти евакуації всіх цивільних та військових з "Азовсталі".

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З перших днів війни триває героїчна оборона Маріуполя бійцями полку "Азов", серед яких є наші випускники — випускники Києво-Могилянської Академії.

Останній бастіон опору – завод "Азовсталь" щоденно зазнає обстрілів і бомбардувань з корабельної і наземної артилерії, танків, бойових літаків російських окупантів. На заводі досі перебувають сотні цивільних, у тому числі діти, і тисячі військових, серед яких 700 поранених, які потребують негайної медичної допомоги.

Ситуація критична: на заводі закінчується їжа, немає чистої води, дедалі менше вцілілих бомбосховищ. Щодня помирають цивільні і військові", - йдеться в повідомленні

Квіт наголосив, що допомога потрібна як цивільним, так і військовим.

"Ми просимо міжнародні організації, світових політиків і дипломатів тиснути на Путіна, сприяти організації зеленого коридору для ВСІХ на Азовсталі: цивільних, військових, поранених і вбитих. Щоб зупинити кровопролиття і смерть, українські військові готові здатись третій стороні та залишатися в цій країні до завершення війни. Нам потрібні живі герої!" - підсумував він.

Також читайте: Якщо окупанти знищать людей у Маріуполі, з РФ не буде про що говорити, - Зеленський

Автор: 

Маріуполь (3243) Квіт Сергій (17) Азов (784) Азовсталь (446)


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В Киво-Могилянці всі наші.шкарабет хотів туди якесь гівно втулити, але повстали студенти і його відстояли. Він був обраний на студентському голосуванні більшістю студентської ради. Наче така була історія.
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06.05.2022 21:40 Відповісти
За нього проголосувала не дуже вже виражена більшісь. 52,8%. І це при багаторічній розкрученості Квіта і при його умінні організовувати студентів.
А його конкурентка ніяка не гівно. І ніякого повстання студентів не було. Були декілька десятків протестувальників із багатьох тисяч студентів. Це що, повстання? Повстання могло бути якщо б він набрав десь 90%. А при таких процентах повставати просто смішно.
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06.05.2022 22:42 Відповісти
Мені дуже шкода азовців.Питання до цього експерта "в обмін на що"?
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06.05.2022 21:35 Відповісти
Квіт - це колишній голова НАЗЯВИ (нац. агенції з забезпечення якості вищої освіти).

Головне досягнення - підняв вартість акредитації для університетів з 20 тис. грн. до 65 тис. грн., зрозуміло з метою забезпечення якості вищої освіти.

Освітянам і науківцям зараз бюджет трохи порізали на військові потреби, через це і всі ці заяви.

Крім того, скоро починається приймальна комісія - треба рекламу робити - "бійці полку "Азов"..."- випускники Києво-Могилянської Академії", Могілянка "закликає світових політиків".

Квіт чудово розуміє, що "світові політики" не будуть слухати звичайного президента Могілянки, якщо їм те саме щодня сам презєдент України торочить.
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06.05.2022 22:15 Відповісти
Шановний Сергій Квіт ! Хай студенти МОГИЛЯНКИ переведуть Ваше звернення на сотні іноземних мов до всіх студентів та політиків світу !
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06.05.2022 23:43 Відповісти
 
 