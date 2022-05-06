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Не виключаю, що нам, трьом слов'янським народам, доведеться захищати цілісність України від Польщі, - Лукашенко

лукашенко

Александр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив про "польську загрозу" для України і пообіцяв разом з РФ допомогти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Я вам скажу одну думку, яка мене не залишає останнім часом. Ви знаєте, мені здається, ну така шалена думка, що якщо далі так поводитиметься, наприклад, Польща, інші країни, то ми, Білорусь, Росія та Україна, будемо разом воювати проти вас. Тому що вже в Польщі окремі діячі та політики точать шашки та шаблі та бачать Західну Україну у складі Польщі. Тобто вже в голові розчленування України" , - сказав Лукашенко в інтерв'ю Associated Press.

"Навіть нинішнє керівництво України собі цього дозволити не може, - вважає білоруський диктатор - Самі вони, українці, протистояти так званим нинішнім союзникам не зможуть. Тому я не виключаю, що нам, трьом слов'янським народам, зокрема українцям, доведеться захищати цілісність України".

Також дивіться: Відчуваю, що "операція" Росії в Україні затягнулася, - Лукашенко. ВIДЕО

"Для мене руйнація України і втрата цілісності України, незалежності неприйнятні. І я робитиму все, щоб Україна залишилася у своїх межах, - заявив Лукашенко. - Це і Зеленський бачить"

"Тому ось така незвичайна шалена думка, що ми будемо їм разом протистояти полякам там чи ще комусь... Хто такі поляки? Це ви, це американці. З одного боку Англія, з іншого боку Польща, і ви в лещата взяли Європейський Союз і так міцно тримаєте, щоб вони не рухалися. Тому час покаже", - фантазує Лукашенко.

Також дивіться: Лукашенко: "Слава Богу, що в нас диктатура". ВIДЕО

Автор: 

Лукашенко Олександр (2661) Польща (8620)


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Топ коментарі
+96
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06.05.2022 21:39 Відповісти
+83
ну чистий долбойоб
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06.05.2022 21:39 Відповісти
+51
Білоруський дід зовсім зійшов з глузду...
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06.05.2022 21:39 Відповісти
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саня, возвращайся на дурку... справка у тебя уже давно в кармане, поэтому возвращайся... и педофила с собой не забудь взять... хоть поживете нормально до суда...
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07.05.2022 06:35 Відповісти
Сестро! Досить там із кацапським лейтенантом цицьки жмякати - президентові зуйово! Негайно Рыгаровічу клізьму Есмарха, ТРИ ВІДРА!!!
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07.05.2022 06:38 Відповісти
На место Петросяна метит, ****...
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07.05.2022 07:33 Відповісти
Усатый черпак говна.
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07.05.2022 08:49 Відповісти
Контужений?! Іпанутий?!!!
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07.05.2022 08:50 Відповісти
В дурке перепутали препараты , что то не то ,,ширнули,, или сам наелся не тех ,, колёс,, Пи пипипипипипипипипипи...
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07.05.2022 09:03 Відповісти
"Все почти с ума свихнулись Даже кто безумен был, И тогда главврач Маргулис Телевизор запретил."(В.В.)
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07.05.2022 11:08 Відповісти
пошёл ты ***** поганый урод вместе со своим ****** и своей помощью!помочь хочешь-сдохни!
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07.05.2022 13:19 Відповісти
каким боком он народы представляет
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07.05.2022 20:57 Відповісти
Дружбан Зеленського.
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07.05.2022 22:19 Відповісти
От, П*з*а*б*л!!!!
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12.05.2022 16:11 Відповісти
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