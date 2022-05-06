Не виключаю, що нам, трьом слов'янським народам, доведеться захищати цілісність України від Польщі, - Лукашенко

Александр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив про "польську загрозу" для України і пообіцяв разом з РФ допомогти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Я вам скажу одну думку, яка мене не залишає останнім часом. Ви знаєте, мені здається, ну така шалена думка, що якщо далі так поводитиметься, наприклад, Польща, інші країни, то ми, Білорусь, Росія та Україна, будемо разом воювати проти вас. Тому що вже в Польщі окремі діячі та політики точать шашки та шаблі та бачать Західну Україну у складі Польщі. Тобто вже в голові розчленування України" , - сказав Лукашенко в інтерв'ю Associated Press.

"Навіть нинішнє керівництво України собі цього дозволити не може, - вважає білоруський диктатор - Самі вони, українці, протистояти так званим нинішнім союзникам не зможуть. Тому я не виключаю, що нам, трьом слов'янським народам, зокрема українцям, доведеться захищати цілісність України".

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"Для мене руйнація України і втрата цілісності України, незалежності неприйнятні. І я робитиму все, щоб Україна залишилася у своїх межах, - заявив Лукашенко. - Це і Зеленський бачить"

"Тому ось така незвичайна шалена думка, що ми будемо їм разом протистояти полякам там чи ще комусь... Хто такі поляки? Це ви, це американці. З одного боку Англія, з іншого боку Польща, і ви в лещата взяли Європейський Союз і так міцно тримаєте, щоб вони не рухалися. Тому час покаже", - фантазує Лукашенко.

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