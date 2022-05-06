В Одесі та області запровадять подовжену комендантську годину - з вечора 8 травня до ранку 10 травня

В Одесі та області запровадять подовжену комендантську годин з 22 години 8 травня по 5 годину 10 травня.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОДЕСА І ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 8 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 10 травня 2022 року" ,- йдеться в повідомленні.

Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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