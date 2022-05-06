В Одесі та області запровадять подовжену комендантську годину - з вечора 8 травня до ранку 10 травня
В Одесі та області запровадять подовжену комендантську годин з 22 години 8 травня по 5 годину 10 травня.
Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОДЕСА І ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 8 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 10 травня 2022 року" ,- йдеться в повідомленні.
Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
Топ коментарі
+5 Алекс Мышкевич
показати весь коментар06.05.2022 21:49 Відповісти Посилання
+4 Павло Васильович
показати весь коментар06.05.2022 22:05 Відповісти Посилання
+3 olele
показати весь коментар06.05.2022 22:31 Відповісти Посилання
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Belaruka1917@Belaruka1
·https://twitter.com/Belaruka1/status/1522526363844063232 8 ч
Если у России не будет Черноморского флота, то и нужда в Севастополе отпадет сама собой.