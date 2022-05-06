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В Одесі та області запровадять подовжену комендантську годину - з вечора 8 травня до ранку 10 травня

одеса

В Одесі та області запровадять подовжену комендантську годин з 22 години 8 травня по 5 годину 10 травня.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОДЕСА І ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 8 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 10 травня 2022 року" ,- йдеться в повідомленні.

Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Також читайте: На Рівненщині з 10 травня час комендантської години встановлюється з 23:00 до 5:00, - ОВА

Автор: 

комендантська година (267) Одеса (5499) Одеська область (3287)


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Топ коментарі
+5
Вірно!

Ватникам: сідєть-бояться!
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06.05.2022 21:49 Відповісти
+4
Из Крыма ничего не слышно?))) Туда что то интересное полетело)))
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06.05.2022 22:05 Відповісти
+3
нє "єслі", а "когда"

Belaruka1917@Belaruka1

·https://twitter.com/Belaruka1/status/1522526363844063232 8 ч

Если у России не будет Черноморского флота, то и нужда в Севастополе отпадет сама собой.
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06.05.2022 22:31 Відповісти
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Вірно!

Ватникам: сідєть-бояться!
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06.05.2022 21:49 Відповісти
в Одеської вати станеться бавовна!
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06.05.2022 21:51 Відповісти
Вата в будку, в будку, сидеть!
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06.05.2022 22:02 Відповісти
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06.05.2022 22:02 Відповісти
Неудивительно там таких пол страны було, не всем советы нравились. Вот только на россии об принято помалкивать.
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06.05.2022 22:05 Відповісти
Из Крыма ничего не слышно?))) Туда что то интересное полетело)))
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06.05.2022 22:05 Відповісти
нє "єслі", а "когда"

Belaruka1917@Belaruka1

·https://twitter.com/Belaruka1/status/1522526363844063232 8 ч

Если у России не будет Черноморского флота, то и нужда в Севастополе отпадет сама собой.
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06.05.2022 22:31 Відповісти
Шось таки будет 9го?
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06.05.2022 22:22 Відповісти
опять эти жаренные кацапы будут(
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06.05.2022 22:49 Відповісти
 
 