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Конференцію лідерів G7 навмисно скликали перед Днем перемоги в РФ, - Білий дім

путін

Лідери G7 навмисно проведуть відеоконференцію 8 травня.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Гадаю, що ні для кого не повинно бути втрачено значення того, коли за яким графіком, коли відбудеться ця зустріч G7, тобто за день до Дня перемоги в Росії, який президент Путін, безумовно, спроєктував у своєму бажанні відзначити цей день як день, коли він перемагає Україну. Звичайно, він не перемагає", - сказала вона.

За словами Псакі, ця зустріч та розмова - це можливість не лише показати, наскільки згуртований Захід у протистоянні агресії та вторгнення президента Путіна, а й показати, що єдність потребує роботи, вимагає зусиль, вимагає крові, поту, а іноді й сліз.

Також читайте: Лідери G7 проведуть відеоконференцію із Зеленським 8 травня

Автор: 

G-7 G7 (1046) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+22
Ну и ***** у ***** на фото в новости, блеванул.
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06.05.2022 22:20 Відповісти
+18
Вова, зверни увагу!
"За словами Псакі, ця зустріч та розмова - це можливість не лише показати, наскільки згуртований Захід у протистоянні агресії та вторгнення президента Путіна, а й показати, що єдність потребує роботи, ( не бикування) вимагає зусиль, вимагає крові, поту, а іноді й сліз."
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06.05.2022 22:26 Відповісти
+16
бо у хла забракло золотого запасу

Профессор Талк@SergejTalk

https://twitter.com/SergejTalk/status/1522571134520205315 6 ч

А почему Грета Тунберг не звонит Путину?
Обсудить, например, экологию в городе Мариуполь.
Где вообще эта прогульщица?
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06.05.2022 22:39 Відповісти
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Ну и ***** у ***** на фото в новости, блеванул.
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06.05.2022 22:20 Відповісти
це все протермінований ботокс.
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06.05.2022 22:52 Відповісти
Сама головне що того уйобка ім'я ніхто не путає

<*******
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06.05.2022 22:59 Відповісти
Вова, зверни увагу!
"За словами Псакі, ця зустріч та розмова - це можливість не лише показати, наскільки згуртований Захід у протистоянні агресії та вторгнення президента Путіна, а й показати, що єдність потребує роботи, ( не бикування) вимагає зусиль, вимагає крові, поту, а іноді й сліз."
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06.05.2022 22:26 Відповісти
"Здесь х@йло владимирович, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами".
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06.05.2022 22:31 Відповісти
Да, при карлике Россия стала страной третьего мира.
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06.05.2022 22:37 Відповісти
вона завжди нею була - навіть четвертого.
Тільки завдяки віковій брехні тримається "на плаву"
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07.05.2022 01:07 Відповісти
Верхня Вольта с ракетами
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07.05.2022 08:50 Відповісти
бо у хла забракло золотого запасу

Профессор Талк@SergejTalk

https://twitter.com/SergejTalk/status/1522571134520205315 6 ч

А почему Грета Тунберг не звонит Путину?
Обсудить, например, экологию в городе Мариуполь.
Где вообще эта прогульщица?
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06.05.2022 22:39 Відповісти
Путлєр таки гидотний
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07.05.2022 00:09 Відповісти
Путлер Гитлера победил в 1945 году...обожрался тушонки Рузвельта и скумбрии Черчилля ...
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07.05.2022 08:46 Відповісти
😂

https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVLc5OdzNXZ9eIGD4_GFwvvMFBqHcRNOJok699BNjNVs_ZRY-0cxHovAYL0qjG8KcjqHn7ooVq2JVEnlG9SYWLU65wLff5uvQzpX_yf3TvBtqM5r7-oJMV0Po2Y08Zu2hg&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

сейчас я вам расскажу, как все закончится.

9 мая путин объявляет, что военная операция в украине - война.

его арестовывают за фейк о российской армии.

конец.
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07.05.2022 11:20 Відповісти
 
 