Конференцію лідерів G7 навмисно скликали перед Днем перемоги в РФ, - Білий дім
Лідери G7 навмисно проведуть відеоконференцію 8 травня.
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Гадаю, що ні для кого не повинно бути втрачено значення того, коли за яким графіком, коли відбудеться ця зустріч G7, тобто за день до Дня перемоги в Росії, який президент Путін, безумовно, спроєктував у своєму бажанні відзначити цей день як день, коли він перемагає Україну. Звичайно, він не перемагає", - сказала вона.
За словами Псакі, ця зустріч та розмова - це можливість не лише показати, наскільки згуртований Захід у протистоянні агресії та вторгнення президента Путіна, а й показати, що єдність потребує роботи, вимагає зусиль, вимагає крові, поту, а іноді й сліз.
Топ коментарі
+22 MAKAROV #508144
показати весь коментар06.05.2022 22:20 Відповісти Посилання
+18 Чайка Київ
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+16 olele
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"За словами Псакі, ця зустріч та розмова - це можливість не лише показати, наскільки згуртований Захід у протистоянні агресії та вторгнення президента Путіна, а й показати, що єдність потребує роботи, ( не бикування) вимагає зусиль, вимагає крові, поту, а іноді й сліз."
Тільки завдяки віковій брехні тримається "на плаву"
Профессор Талк@SergejTalk
https://twitter.com/SergejTalk/status/1522571134520205315 6 ч
А почему Грета Тунберг не звонит Путину?
Обсудить, например, экологию в городе Мариуполь.
Где вообще эта прогульщица?
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVLc5OdzNXZ9eIGD4_GFwvvMFBqHcRNOJok699BNjNVs_ZRY-0cxHovAYL0qjG8KcjqHn7ooVq2JVEnlG9SYWLU65wLff5uvQzpX_yf3TvBtqM5r7-oJMV0Po2Y08Zu2hg&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк
сейчас я вам расскажу, как все закончится.
9 мая путин объявляет, что военная операция в украине - война.
его арестовывают за фейк о российской армии.
конец.