УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8703 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 233 2

З початку доби відбито 8 атак ворога, знищено 22 одиниці техніки окупантів і 7 безпілотників, - пресцентр ОС

війна

Упродовж поточної доби, 6 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема українські захисники знищили 3 танка, 8 артилерійських систем (з них 4 РСЗВ), 7 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та один автомобіль ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Також читайте: Окупанти здійснюють обстріли по всій лінії зіткнення. Ворог безуспішно намагався захопити Рубіжне, - Генштаб про ситуацію на Донбасі

Автор: 

Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- а за разбитое стекло он заплатил 93 рубля 70 копеек. откуда у него такие деньги?(с)
если серьезно ємбарго на єнергоносители. немедленно.
показати весь коментар
06.05.2022 22:23 Відповісти
Загадав, що буде 1200 танків до 9 травня. Залишилось 90 танків за 4 дні, думаю ЗСУ справитися!
показати весь коментар
06.05.2022 22:24 Відповісти
 
 