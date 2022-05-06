З початку доби відбито 8 атак ворога, знищено 22 одиниці техніки окупантів і 7 безпілотників, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби, 6 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема українські захисники знищили 3 танка, 8 артилерійських систем (з них 4 РСЗВ), 7 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та один автомобіль ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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