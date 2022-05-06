З початку доби відбито 8 атак ворога, знищено 22 одиниці техніки окупантів і 7 безпілотників, - пресцентр ОС
Упродовж поточної доби, 6 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зокрема українські захисники знищили 3 танка, 8 артилерійських систем (з них 4 РСЗВ), 7 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та один автомобіль ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
если серьезно ємбарго на єнергоносители. немедленно.