Джонсон закликав Макрона утриматися від "будь-яких переговорів з Росією на умовах, що підтверджують брехливу версію Кремля про вторгнення"
Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном. Серед тем бесіди – двосторонні взаємини, допомога Україні та ізоляція Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті британського уряду.
Британський прем'єр привітав Макрона з переобранням і домовився про активізацію відносин між державами. Джонсон прагне спільно з Францією працювати над низкою проблем – від протистояння автократіям до глобальної енергетичної безпеки.
Джонсон і Макрон одностайно засудили "смертоносну дурість Путіна" з розв'язуванням війни. Вони домовилися координувати питання безпеки та допомоги Україні, а також заходи з ізоляції РФ.
"Прем'єр-міністр розповів про свій візит у Київ минулого місяця та поділився своєю впевненістю в тому, що Україна переможе, якщо їй нададуть необхідну оборонну військову допомогу. Він закликав утриматися від будь-яких переговорів з Росією на умовах, що підтверджують брехливу версію Кремля про вторгнення, але підтвердив, що це рішення за українським урядом", – ідеться в повідомленні.
Додатково лідери Британії та Франції омбінялися думками про вплив війни на світові ціни на енергоносії та продовольство. Джонсон і Макрон домовилися на рівні G7 працювати над пом'якшенням наслідків російсько-української війни на економіку країн, що розвиваються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хотя Браян тоже мужик.
колись я здуру вивалив за цю плиту 80 карбованців
https://www.youtube.com/watch?v=SI9oW2vUsNo Geordie - Don't Be Fooled by the Name 1974 (full album)
Байден смотрящий в усьому світі, Джонсон в Європі.
Добре, що наш
пи*дюк"найвеличніший лідер **********" (за версією одного завгоспа) не в курсі)
https://charter97.org/ru/news/2022/5/6/466607/
https://www.youtube.com/watch?v=cHZmWb1P2bQ
А то сам не доганяє.