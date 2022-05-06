Внаслідок обстрілів окупантами загинув цивільний на Донеччині, трьох осіб поранено, - ОВА

Російські окупанти 6 травня обстрілювали територію Донеччини, внаслідок чого загинув один цивільний. Три особи отримали поранення.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"6 травня внаслідок російських обстрілів загинув один мирний мешканець Донеччини - у Лимані. Ще троє людей дістали поранення. Також у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

Наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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