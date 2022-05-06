Внаслідок обстрілів окупантами загинув цивільний на Донеччині, трьох осіб поранено, - ОВА
Російські окупанти 6 травня обстрілювали територію Донеччини, внаслідок чого загинув один цивільний. Три особи отримали поранення.
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"6 травня внаслідок російських обстрілів загинув один мирний мешканець Донеччини - у Лимані. Ще троє людей дістали поранення. Також у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині", - йдеться в повідомленні.
Наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар06.05.2022 22:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль