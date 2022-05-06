До суду направлено обвинувальний акт щодо російського генерала Ляміна, який керував вторгненням в Україну з окупованого Криму, - Венедіктова
До суду пішла перша справа щодо повномасштабної агресії РФ проти України - обвинувальний акт щодо російського генерала Ляміна.
Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Це командувач 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ ЗС РФ, який керував вторгненням в Україну з тимчасово окупованого Криму. Офіс Генпрокурора та СБУ завершили розслідування у кримінальному провадженні за підозрою генерал-майору Денису Ляміну та скерували обвинувальний акт до суду.
Слідство здобуло докази, що 23 лютого 2022 року російський генерал в нашому українському Джанкої на півострові Крим особисто віддав підпорядкованому особовому складу збройних підрозділів наказ на вторгнення на нашу землю. Далі організовував і контролював ведення бойових дій на території південних областей", - написала Венедіктова у фейсбуці.
Зазначається, що Лямін для мотивації своїх солдат іти вбивати українців виправдовував ці дії необхідністю захисту російськомовних мешканців від вигаданих самими ж росіянами "українських націоналістів і фашистів". А ще пообіцяв підлеглим виплату додатково трьох посадових окладів та добових по 100 доларів США, яких вони, звісно ж, не отримали.
Прокурори будуть доводити в суді причетність генерала Ляміна до ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК України).
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