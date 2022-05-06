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До суду направлено обвинувальний акт щодо російського генерала Ляміна, який керував вторгненням в Україну з окупованого Криму, - Венедіктова

лямін

До суду пішла перша справа щодо повномасштабної агресії РФ проти України - обвинувальний акт щодо російського генерала Ляміна.

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Це командувач 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ ЗС РФ, який керував вторгненням в Україну з тимчасово окупованого Криму. Офіс Генпрокурора та СБУ завершили розслідування у кримінальному провадженні за підозрою генерал-майору Денису Ляміну та скерували обвинувальний акт до суду.

Слідство здобуло докази, що 23 лютого 2022 року російський генерал в нашому українському Джанкої на півострові Крим особисто віддав підпорядкованому особовому складу збройних підрозділів наказ на вторгнення на нашу землю. Далі організовував і контролював ведення бойових дій на території південних областей", - написала Венедіктова у фейсбуці.

Зазначається, що Лямін для мотивації своїх солдат іти вбивати українців виправдовував ці дії необхідністю захисту російськомовних мешканців від вигаданих самими ж росіянами "українських націоналістів і фашистів". А ще пообіцяв підлеглим виплату додатково трьох посадових окладів та добових по 100 доларів США, яких вони, звісно ж, не отримали.

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Прокурори будуть доводити в суді причетність генерала Ляміна до ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК України).

Автор: 

армія рф (17816) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3278) генерал (74)


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Топ коментарі
+21
Де обвинувачення тому, хто здав Південь?
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06.05.2022 22:47 Відповісти
+20
Ти розберись який колаборант відкрив їм дорогу на материк.
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06.05.2022 22:46 Відповісти
+16
А де обвинувальний акт проти тих, що здали весь південь???? Чому тут не було озброєння? Чому тут не було армії? Чому не підірвано жодного мосту? Про розмінований Чонгар не писав тільки лінивий...
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06.05.2022 22:45 Відповісти
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А де обвинувальний акт проти тих, що здали весь південь???? Чому тут не було озброєння? Чому тут не було армії? Чому не підірвано жодного мосту? Про розмінований Чонгар не писав тільки лінивий...
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06.05.2022 22:45 Відповісти
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06.05.2022 22:54 Відповісти
Венедиктова уже всех ******* пересадила хочет видимо догнать румынскую коллегу, которая там пересадила всех коррупционеров, правда не заочно
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06.05.2022 22:45 Відповісти
Ти розберись який колаборант відкрив їм дорогу на материк.
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06.05.2022 22:46 Відповісти
Де обвинувачення тому, хто здав Південь?
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06.05.2022 22:47 Відповісти
а то не зрозуміло хто це зкомандував... З переляку і країну здадуть щоб не відповідати....
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06.05.2022 23:57 Відповісти
Нах акт! Он должен быть 13 в списке генеральских жмуров.
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06.05.2022 22:48 Відповісти
заодно передайте бенедиктовой,шо шарий без присмотра вторые сутки шатается...
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06.05.2022 22:59 Відповісти
Почему то кажется что эта звизда шария отпустит.
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06.05.2022 23:04 Відповісти
-Тем временем российские диванные войска уже принялись разгонять "зраду" и не могут понять, как так выходит, что их солдаты отступают от Харькова.
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06.05.2022 23:02 Відповісти
В как они с Крыма маршем прошли эта венедиктова не сказала?
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07.05.2022 00:36 Відповісти
А кто ж этому генералу дорожку красную расстелил от Крыма и аж до Марика?
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07.05.2022 01:45 Відповісти
Цю венедиктову з її "звинуваченнями", "підозрами", "оголошеннями в розшук", "внесеннями до реєстру", "заведеннями справи"... вже гидують навіть нах. послати. Навіть ПОДУМКИ. Шобла сикунів і бездарів на наші податки.
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07.05.2022 07:36 Відповісти
 
 