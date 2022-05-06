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Вже 200 українських артилеристів пройшли навчання з поводження з американською гаубицею М777, - Пентагон

м777

Понад 200 українських військових вже завершили навчання поводженню з гаубицями M777, які Україні надали США. Ще близько 150 продовжують тренування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Американські військові навчають наших бійців поводженню з новим озброєнням за межами Українами.

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, 15 українських військових пройшли підготовку поводженню з мобільною радіолокаційною системою ППО Q-64.

Водночас 60 солдатів вже завершили навчання з бронетранспортерами М-113 й близько 50 проходять тренування за цією системою прямо зараз.

Зазначимо, що навчання проводить Національна гвардія Флориди.

"Недавнє возз'єднання цих військовослужбовців Національної гвардії Флориди з їхніми українськими колегами, як нам сказали, було емоційною зустріччю, враховуючи ті міцні зв'язки, які утворилися, коли вони жили та працювали разом до тимчасового розставання у лютому", - заявив Кірбі на початку навчань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 90% гаубиць, які пообіцяла влада США, вже передали до ЗСУ, - СNN

Автор: 

США (23375) навчання (591) артилерія (799)


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Топ коментарі
+27
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06.05.2022 22:54 Відповісти
+22
Чекаю на "Fire"!
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06.05.2022 22:52 Відповісти
+19
Гарна новина. Удачi вам i бережи вас Бог.
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06.05.2022 22:53 Відповісти
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Чекаю на "Fire"!
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06.05.2022 22:52 Відповісти
Гарна новина. Удачi вам i бережи вас Бог.
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06.05.2022 22:53 Відповісти
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06.05.2022 22:54 Відповісти
Так они роутеров уносили думая что интернет там внутри. Карго культ какой то.
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07.05.2022 01:31 Відповісти
Під курськом сьогодні теж щось палає
https://twitter.com/i/status/1522664467619794947
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06.05.2022 22:55 Відповісти
заборонити смалити на расеї.
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06.05.2022 23:00 Відповісти
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06.05.2022 22:56 Відповісти
Добра новина! Русні капець!
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06.05.2022 22:56 Відповісти
Ці пушки не для бездумного поливання теритроії по тактиці кацапів, а для точечних ударів по гарматах, рсзв, штабах за допомогою мобільних радарів і розввд даних
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06.05.2022 22:57 Відповісти
Уже тиждень про це пишуть, а де результат?!
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06.05.2022 22:59 Відповісти
а вам еще не доложили? Докладываю: под Изюмом.
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06.05.2022 23:08 Відповісти
Если не ошибаюсь - расчет на полуавтоматическую гаубицу минимум - 5 человек.
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06.05.2022 23:01 Відповісти
7 вроде ,и особенно важен наводчик.
Нужен также обязательно генератор (без электрики тоже вроде не работает)
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07.05.2022 00:17 Відповісти
три семерки это ВЕЩЬ. Плюс радары. И это не портвейн, заметтьте
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06.05.2022 23:03 Відповісти
Гаубиц уже на 6 дивизионов, дальше -больше. Добре и 333!).
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06.05.2022 23:04 Відповісти
В середині квітня Пентагон погодив нам поставку двох радараів AN/MPQ-64 Sentinel. Може зараз дають ще. Це гарна підмога армійській ППО. Здатен виявляти цілі малого розміру (БПЛА), крилаті ракети, вертольоти та літаки. Ефективна дальність - до 40 км.
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06.05.2022 23:05 Відповісти
Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км
Найдовший зареєстрований постріл з M777 стався в червні 2012 року в провінції Гелманд, в Афганістані, снарядом M982 Excalibur на відстань у 36 км
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06.05.2022 23:26 Відповісти
До 70 км ,вики.
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07.05.2022 06:02 Відповісти
Поважає Америку і Захід в цілому - знаючи що зараз при владі в Україні агент фсб дЄрмак і його підопічний, вони все одно надають Україні зброю, хоч і обережно (нікому не хочеться щоб зразки новітньої зброї попали у гоблинські руки кремля)
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07.05.2022 00:57 Відповісти
 
 