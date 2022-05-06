Вже 200 українських артилеристів пройшли навчання з поводження з американською гаубицею М777, - Пентагон
Понад 200 українських військових вже завершили навчання поводженню з гаубицями M777, які Україні надали США. Ще близько 150 продовжують тренування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Американські військові навчають наших бійців поводженню з новим озброєнням за межами Українами.
За словами речника Пентагону Джона Кірбі, 15 українських військових пройшли підготовку поводженню з мобільною радіолокаційною системою ППО Q-64.
Водночас 60 солдатів вже завершили навчання з бронетранспортерами М-113 й близько 50 проходять тренування за цією системою прямо зараз.
Зазначимо, що навчання проводить Національна гвардія Флориди.
"Недавнє возз'єднання цих військовослужбовців Національної гвардії Флориди з їхніми українськими колегами, як нам сказали, було емоційною зустріччю, враховуючи ті міцні зв'язки, які утворилися, коли вони жили та працювали разом до тимчасового розставання у лютому", - заявив Кірбі на початку навчань.
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Нужен также обязательно генератор (без электрики тоже вроде не работает)
Найдовший зареєстрований постріл з M777 стався в червні 2012 року в провінції Гелманд, в Афганістані, снарядом M982 Excalibur на відстань у 36 км