Вже 200 українських артилеристів пройшли навчання з поводження з американською гаубицею М777, - Пентагон

Понад 200 українських військових вже завершили навчання поводженню з гаубицями M777, які Україні надали США. Ще близько 150 продовжують тренування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Американські військові навчають наших бійців поводженню з новим озброєнням за межами Українами.

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, 15 українських військових пройшли підготовку поводженню з мобільною радіолокаційною системою ППО Q-64.

Водночас 60 солдатів вже завершили навчання з бронетранспортерами М-113 й близько 50 проходять тренування за цією системою прямо зараз.

Зазначимо, що навчання проводить Національна гвардія Флориди.

"Недавнє возз'єднання цих військовослужбовців Національної гвардії Флориди з їхніми українськими колегами, як нам сказали, було емоційною зустріччю, враховуючи ті міцні зв'язки, які утворилися, коли вони жили та працювали разом до тимчасового розставання у лютому", - заявив Кірбі на початку навчань.

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