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Новини Війна
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Пентагон закупить для України безпілотники Switchblade на $17,8 млн

безпілотник

Міністерство оборони США укладе сьогодні контракт на $17,8 млн на виробництво та відправку безпілотників Switchblade в Україну.

Про це заявив журналістам заступник міністра оборони Вільям А. ЛаПлент, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Ці безпілотники будуть закуплені та доставлені до України в рамках додаткового фінансування Ініціативи сприяння безпеці України, яке було прийняте Конгресом США у середині березня. За словами ЛаПлента, загальне фінансування ініціативи склало 300 мільйонів доларів, на даний момент Міноборони виділило 136,8 мільйона доларів із цієї суми.

Загалом 136,8 мільйона доларів витрачені на закупівлю та відправку "безпілотних авіаційних систем Puma, передової системи високоточної зброї, пристроїв зв'язку, бойового медичного обладнання та витратних матеріалвв, сухпайків та біноклів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виробник дронів Switchblade компанія AeroVironment передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon та навчить ними користуватися. ВIДЕО

Міністерство оборони США також використає 1,45 мільярда доларів із схваленого Конгресом фінансування у розмірі 3,5 млрд доларів для поповнення запасів комплексів Javelin та Stinger та ключових компонентів для них. Це питання, за словами заступника голови Пентагону, буде вирішено до кінця травня.

Автор: 

безпілотник (4326) допомога (8442) США (23375)


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Топ коментарі
+20
Такие новости просто бальзам на душу. Спасибо тем кто с нами.
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06.05.2022 23:02 Відповісти
+19
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06.05.2022 23:37 Відповісти
+16
Если 300 версия, то почти 3000 шт.
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06.05.2022 23:02 Відповісти
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Це для "параду" в Маріуполі
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06.05.2022 23:00 Відповісти
А що з тими 100, що начебто давно в Україні? Щось ніде не видно сюжетів про застосування.
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07.05.2022 06:50 Відповісти
Если 300 версия, то почти 3000 шт.
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06.05.2022 23:02 Відповісти
А если 600? Не в курсе просто
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06.05.2022 23:04 Відповісти
Не знайшов ніде інфу щодо їх ціни. Їх всього вироблено не дуже багато. США у листопаді 2021 замовила дронів на $20 мільйонів і вони будуть готові аж у січні 2023.
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06.05.2022 23:19 Відповісти
75 000$ штука.
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06.05.2022 23:20 Відповісти
Пох вартість
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06.05.2022 23:23 Відповісти
Где то писали что 28000 за 600 ,6000 за 300
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07.05.2022 00:13 Відповісти
Такие новости просто бальзам на душу. Спасибо тем кто с нами.
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06.05.2022 23:02 Відповісти
С вами практически все, за исключением пары идиотов. .klkg
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06.05.2022 23:09 Відповісти
то шоб пинчукам було соромно...
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06.05.2022 23:03 Відповісти
їх нічого не пройме.
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07.05.2022 10:43 Відповісти
Кацапам про це вже сказали, нє, хто в курсі ???
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06.05.2022 23:06 Відповісти
они все сейчас заняты на пожарах.
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06.05.2022 23:19 Відповісти
парад готують-звонять все намародерене і пронесуть з гордістью
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07.05.2022 04:05 Відповісти
Mne kazetsia oni uze raboatajet.Ocen poxoze bylo Makejevke gde cisterni s goriucim zarvalos na ix rabotu
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06.05.2022 23:09 Відповісти
камеры! камеры пусть цветные ставят!
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06.05.2022 23:11 Відповісти
"пумы" с ИК-камерами - это прекрасно. Ночью все коробки как на ладони.
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06.05.2022 23:16 Відповісти
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06.05.2022 23:37 Відповісти
РЕСПЕКТ!
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06.05.2022 23:41 Відповісти
Супер новина 😠👍🏼👍🏼👍🏼
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06.05.2022 23:57 Відповісти
Як вони хоч у роботі цікаво... Ніде нема відгуків
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07.05.2022 05:10 Відповісти
Вроде эти выкидухи300 уже давно на фронте(по нашим меркам) но как-то про них не особо и говорят. Есть подозрение что ихняя эффективность преувеличена. Ну или не выше чем вог25 на грузовом дроне.
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07.05.2022 09:37 Відповісти
 
 