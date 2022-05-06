Пентагон закупить для України безпілотники Switchblade на $17,8 млн

Міністерство оборони США укладе сьогодні контракт на $17,8 млн на виробництво та відправку безпілотників Switchblade в Україну.

Про це заявив журналістам заступник міністра оборони Вільям А. ЛаПлент, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Ці безпілотники будуть закуплені та доставлені до України в рамках додаткового фінансування Ініціативи сприяння безпеці України, яке було прийняте Конгресом США у середині березня. За словами ЛаПлента, загальне фінансування ініціативи склало 300 мільйонів доларів, на даний момент Міноборони виділило 136,8 мільйона доларів із цієї суми.

Загалом 136,8 мільйона доларів витрачені на закупівлю та відправку "безпілотних авіаційних систем Puma, передової системи високоточної зброї, пристроїв зв'язку, бойового медичного обладнання та витратних матеріалвв, сухпайків та біноклів".

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Міністерство оборони США також використає 1,45 мільярда доларів із схваленого Конгресом фінансування у розмірі 3,5 млрд доларів для поповнення запасів комплексів Javelin та Stinger та ключових компонентів для них. Це питання, за словами заступника голови Пентагону, буде вирішено до кінця травня.