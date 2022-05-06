Російські окупанти обстрілювали ракетами та наносили авіаудари по Гуляйполю та Оріхову, - Запорізька ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію в області станом на 6 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОВА.

У повідомленні зазначається: "Російська армія не дає спокою мирним містам - Оріхову та Гуляйполю. Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищувала мирну інфраструктуру Оріхова, наносила ракетні та авіаудари.

Також сьогодні росіяни завдали удар по Кам’янському. Село обстрілюють щоденно, втім і сьогоднішня атака не принесла успіху окупантам. За повідомленнями Сил оборони Запорізького краю щонайменше один російський танк згорів вщент разом із солдатами в ньому.

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Війська рф обстріляли і селище Новотавричеське Комишуваської громади. Зруйновані майже 20 будинків. Травмованих серед місцевих, на щастя, немає.

Днями в районі села Нове Пологівського району було завдане вогневе ураження по позиціях реактивної артилерії та особового складу сил російських військ. Противник зазнав втрат, а місцеві мешканці спостерігали, як зранку 5 травня російські війська вивозили загиблих.

Того ж дня, 5 травня 2022 року, в районі села Вишневе Запорізької області було виявлено замасковані позиції сил російських військ у складі 6 БТРів та ствольної артилерії. Сили оборони Запорізького краю нанесли вогневе ураження і противник зазнав втрат.

Через високі втрати на фронті окупанти намагаються терміново поповнити резерви "живої сили". Тому кремль все частіше залучає до війни солдатів строкової служби. Наразі більшість співробітників так званих "правоохоронних органів ЛНР" відправлено в зону бойових дій на території Донецької, Запорізької, Херсонської областей. А поспіхом зібрані "новобранці" не мають практично жодного досвіду служби.

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У Запоріжжі виявили російського льотчика, якого підозрюють у шпигунстві. Зібрані дані можуть свідчити про те, що росіянин заїхав до України, аби займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю та коригувати вогонь військових рф.

За повідомлення мера Енергодара Дмитра Орлова, з міста до Запоріжжя через постійні обстріли шляху не має.

А у Пологівському районі проблеми з мобільним зв’язком та електрикою, що також є наслідком російської агресії та регулярних артилерійських атак. Відтак лінії комунікацій пошкоджені. Оператори проводять ремонт лише тоді, коли це безпечно.

В Якимівці Мелітопольського району працівників в держустановах змушують підписувати анкети, нібито на згоду отримувати заробітну плату в російських рублях. Окупанти обіцяють видавати гроші готівкою. Якщо ж працівники відмовляються і наполягають на тому, аби їхню зарплату продовжували виплачувати в гривнях, то росіяни погрожують забирати дві третини окладу.

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За даними української влади Бердянська, до офісів та домівок деяких активістів відбулись візити озброєних окупантів з вимогою припинити видачу ліків та їжі місцевому населенню, а також надати контакти всіх волонтерів та перевізників, що працюють на підтримку населення та залишаються на боці Україні. За "темниками" окупантів тільки вони мають монополію на "добрі вчинки", а самостійна волонтерська діяльність громадян на окупованій території "є неприпустимою".

А за повідомленням мешканців Бердянська, російські військові в районі вулиці Морозова розмістили багато своєї техніки. Через це росіяни посилили обшуки в цьому районі: ходять квартирами, обшукують все із собаками, перевіряють паспорти та прописку.

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