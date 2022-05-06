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Рашисти в окупованому Мелітополі готують провокації на 9 травня, - мер Федоров

мелітополь

Російські окупанти на 9 травня готуються провокації в тимчасово окупованому Мелітополі, жителів закликають залишатись вдома.

Про це в Telegram повідомляє мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Готують провокації на 9 травня, щоб потім звинуватити Збройні Сили України. 9 травня залишайтеся вдома!" - наголосив він.

За словами Федорова, рашисти нав’язують мелітопольцям радянську риторику: відвернули від себе всіх мешканців.

Також окупанти масово викрадають людей.

Читайте: У Мелітополі окупанти намагаються відкрити російський банк з рахунками комунальних підприємств, - мер Федоров

Автор: 

Мелітополь (773) Федоров Іван (651)


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эгегей вэсилля планують?в каждом своём подразделении..
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06.05.2022 23:29 Відповісти
рашісти на 9 травня готують провокаціі всюди.
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06.05.2022 23:30 Відповісти
згоден.
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06.05.2022 23:30 Відповісти
Не розумію, що це "рашисти" такі з'явилися на нашому просторі: кацапи як були кацапами, такими і залишилися. Які ще, в буя, "рашисти"?
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07.05.2022 00:09 Відповісти
фашисты -рашисты
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07.05.2022 06:55 Відповісти
хорошо бы в якомусь мухосранську показательно-орбитальный запуск..
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06.05.2022 23:37 Відповісти
розумію мера Мелітополя - в нього за Мелітополь голова болить в першу чергу і це правильно..
але пьяна кацапня нікому спать не дасть на 9те.. - дурні як діди...
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06.05.2022 23:41 Відповісти
до речі 9те травня було притягнуто за вуха советськими...
фашистня здалася раніше союзникам, але без кацапькоґо рила не обійдешься і зьявилося 9те травня - показуха на камеру, все як і зараз...
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07.05.2022 00:01 Відповісти
 
 