Рашисти в окупованому Мелітополі готують провокації на 9 травня, - мер Федоров
Російські окупанти на 9 травня готуються провокації в тимчасово окупованому Мелітополі, жителів закликають залишатись вдома.
Про це в Telegram повідомляє мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Готують провокації на 9 травня, щоб потім звинуватити Збройні Сили України. 9 травня залишайтеся вдома!" - наголосив він.
За словами Федорова, рашисти нав’язують мелітопольцям радянську риторику: відвернули від себе всіх мешканців.
Також окупанти масово викрадають людей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але пьяна кацапня нікому спать не дасть на 9те.. - дурні як діди...
фашистня здалася раніше союзникам, але без кацапькоґо рила не обійдешься і зьявилося 9те травня - показуха на камеру, все як і зараз...