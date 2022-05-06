Рашисти в окупованому Мелітополі готують провокації на 9 травня, - мер Федоров

Російські окупанти на 9 травня готуються провокації в тимчасово окупованому Мелітополі, жителів закликають залишатись вдома.

Про це в Telegram повідомляє мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Готують провокації на 9 травня, щоб потім звинуватити Збройні Сили України. 9 травня залишайтеся вдома!" - наголосив він.

За словами Федорова, рашисти нав’язують мелітопольцям радянську риторику: відвернули від себе всіх мешканців.

Також окупанти масово викрадають людей.

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