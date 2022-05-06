Новий уряд Чорногорії обіцяє приєднатися до всіх санкцій ЄС проти Росії, - посольство

Новопризначений чорногорський уряд готує запровадження всіх європейських санкцій проти РФ.

Про це у Facebook повідомляє посольство України в Чорногорії, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич висловив чітку підтримку Україні з боку Уряду Чорногорії, а також українській боротьбі за територіальну цілісність, суверенітет та незалежність проти брутальної російської агресії.

Він додав, що допомога нового уряду Україні буде збільшуватися, а також те, що триває підготовка до впровадження Чорногорією всіх пакетів антиросійських санкцій.

"Як і в кожній великій історичній справі, мова йде не тільки про політику та прагматику. Набагато більше, ніж це - почуття спільних цінностей і сильні емоції до страждань українського народу", - заявив глава чорногорської дипломатії.

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