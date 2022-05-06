УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8945 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
1 745 3

Новий уряд Чорногорії обіцяє приєднатися до всіх санкцій ЄС проти Росії, - посольство

кривокапич

Новопризначений чорногорський уряд готує запровадження всіх європейських санкцій проти РФ.

Про це у Facebook повідомляє посольство України в Чорногорії, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич висловив чітку підтримку Україні з боку Уряду Чорногорії, а також українській боротьбі за територіальну цілісність, суверенітет та незалежність проти брутальної російської агресії.

Він додав, що допомога нового уряду Україні буде збільшуватися, а також те, що триває підготовка до впровадження Чорногорією всіх пакетів антиросійських санкцій.

"Як і в кожній великій історичній справі, мова йде не тільки про політику та прагматику. Набагато більше, ніж це - почуття спільних цінностей і сильні емоції до страждань українського народу", - заявив глава чорногорської дипломатії.

Також читайте: Чехія знайшла можливість замінити нафту з Росії

Автор: 

санкції (12097) Чорногорія (202)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закрийте вуха та пригніться!
Зараз з 3,14дерації гівно з блювотою хлюпне...
показати весь коментар
07.05.2022 00:08 Відповісти
- да как так? я теперь и в черногорию не паеду?
не поїдеш, **** москалсьська. в мухосранск.
показати весь коментар
07.05.2022 00:16 Відповісти
А старий уряд що?
У буцегарню?
Ніт!
Мабуть терміново переїхав працювати у Газпром?
показати весь коментар
07.05.2022 00:17 Відповісти
 
 