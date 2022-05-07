Берлін заборонив прапори та символіку України на заходах 8-9 травня

Влада Берліну заборонила прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки Росії та "ЛДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на документ поліції німецької столиці.

Українські активісти планували провести мирну акцію в Берліні та згадати жертв Другої світової війни, в якій загинули мільйони українців.

Віцепрезидентка українсько-німецької асоціації "Ukraine Future" Ганна Прайне-Косач, розповіла, що два тижні тому українська громада у Берліні домовилася с місцевою владою про проведення акції та отримала дозвіл.

Очікувалося, що віддати шану загиблим у Берліні зберуться близько 20 тисяч українців, проведення демонстрації не планувалося.

Але ввечері 6 травня поліція Берліна надіслала організаторам документ, в якому вказано про заборону використання будь-якої символіки України під час відвідування пам'яток Другої світової війни.

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Також на об'єктах заборонено перебування будь-яких представників українських організацій. Документ датований 4 травня, але відправлений був тільки сьогодні. Враховуючи, що попереду вихідні дні, оскаржити його буде складно.

До міської влади Берліна було подано заявки на проведення близько 50 демонстрацій та заходів 8-9 травня, через що влада визначила низку обмежень у 15 районах, ймовірно, побоюючись виникнення конфліктних ситуацій.

Але під заборону потрапили не тільки прапори Росії, СРСР або так званих "ЛНР" і "ДНР", але і прапори України. Також забороняється "грати та співати російські/українські марші або військові пісні".

Серед інших заборон – демонстрація літер "V" або "Z", які використовуються росіянами у війні проти України, георгіївських стрічок та іншої символіки та знаків на підтримку війни Росії проти України.

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