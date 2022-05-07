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Берлін заборонив прапори та символіку України на заходах 8-9 травня

акція

Влада Берліну заборонила прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки Росії та "ЛДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на документ поліції німецької столиці.

Українські активісти планували провести мирну акцію в Берліні та згадати жертв Другої світової війни, в якій загинули мільйони українців.

Віцепрезидентка українсько-німецької асоціації "Ukraine Future" Ганна Прайне-Косач, розповіла, що два тижні тому українська громада у Берліні домовилася с місцевою владою про проведення акції та отримала дозвіл.

Очікувалося, що віддати шану загиблим у Берліні зберуться близько 20 тисяч українців, проведення демонстрації не планувалося.

Але ввечері 6 травня поліція Берліна надіслала організаторам документ, в якому вказано про заборону використання будь-якої символіки України під час відвідування пам'яток Другої світової війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Литві заборонили георгіївську стрічку та символи V і Z: "Хочемо уникнути такої долі, як Україна"

Також на об'єктах заборонено перебування будь-яких представників українських організацій. Документ датований 4 травня, але відправлений був тільки сьогодні. Враховуючи, що попереду вихідні дні, оскаржити його буде складно.

До міської влади Берліна було подано заявки на проведення близько 50 демонстрацій та заходів 8-9 травня, через що влада визначила низку обмежень у 15 районах, ймовірно, побоюючись виникнення конфліктних ситуацій.

Але під заборону потрапили не тільки прапори Росії, СРСР або так званих "ЛНР" і "ДНР", але і прапори України. Також забороняється "грати та співати російські/українські марші або військові пісні".

Серед інших заборон – демонстрація літер "V" або "Z", які використовуються росіянами у війні проти України, георгіївських стрічок та іншої символіки та знаків на підтримку війни Росії проти України.

Також читайте: Гагаузія в Молдові дозволила георгіївську стрічку всупереч національному законодавству

Автор: 

Берлін (193) Німеччина (7479) символіка (189)


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Топ коментарі
+52
Это очень дружественный жест, особенно после того как Швайнмаер сказал- Кто старое помянет, тому глаз вон!
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07.05.2022 00:31 Відповісти
+39
Тим часом русо терорісто в Німечині розгулює із своїми ******** маршами
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07.05.2022 00:37 Відповісти
+32
показово... підараси то не наші...
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07.05.2022 00:33 Відповісти
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Это очень дружественный жест, особенно после того как Швайнмаер сказал- Кто старое помянет, тому глаз вон!
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07.05.2022 00:31 Відповісти
Чомусь впевнений, що не тільки Штанмайєр, а й Шольц - берлінській мерії "не указ", не авторитет в цих питаннях.
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07.05.2022 00:42 Відповісти
НУ ДА БУВШИМ ФАШИСТАМ.... КАК ТО ПРИКОЛЬНО ПРАЗДНОВАТЬ--- СВОЕ ПОРАЖЕНИЕ....
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07.05.2022 09:24 Відповісти
показово... підараси то не наші...
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07.05.2022 00:33 Відповісти
Сцикуни
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07.05.2022 00:35 Відповісти
Та там, схоже, на всю голову капут!
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07.05.2022 00:36 Відповісти
Тим часом русо терорісто в Німечині розгулює із своїми ******** маршами
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07.05.2022 00:37 Відповісти
это чисто по немецки. Боятся за припаркованные на ночь на улице автомобили.
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07.05.2022 00:37 Відповісти
Фашисти нам явно не друзі і грають відверто за пуйла.
Жували би соплі, то не було б ніякої зброї, а тільки глибоке занепокоєння як 8-м років тому, головне бути разом з США, а меркель і ко це гниле болото. Крапка.
Треба їх дійсно нагнути, вони це *******, доброту і ввічливість вони вважають за слабкість, скоріш за все вже усі варіанти випробували, залишився єдиний...
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07.05.2022 00:39 Відповісти
Это страна где смеялись и говорили что Киев падет на третий день. Сейчас в Германии есть мощнейшая корпорация Rheinmetall, которая может продавать оружие Украине (например rheinmetall lynx, puma лучшие БМП в своем классе) но не продают их нам, потому что Шольц не разрешает.
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07.05.2022 01:34 Відповісти
Штопані гандони, най їх шляху трафить, цих лицемірів. Фальшиві і лижуть сраку оркам.
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07.05.2022 00:40 Відповісти
Берлин вотчина *************,символом которого было высказывание "arm aber sexy"-"бедный но сексуальный"...
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07.05.2022 00:41 Відповісти
Можна було тільки в Східній Німеччині заборонити... Саме там найбільше ГДР-кацапів, побєдобєсів, дєдофваєватєлєй в інших руссозомбаків ....
В колишній ФРН, цієї МОСКАЛЬСЬКОЮ гидоти значно менше...тому можна було й не забороняти...

А те, що заборонили і жовто-блакитний, і ВЛАСОВСЬКУ ГАНЧІРКУ- це швидше для суспільного спокою, а не через українофобію.... Їхня країна, як вважають за потрібне так і поступають ..
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07.05.2022 00:45 Відповісти
У цій ситуації наш президент не мав би мовчати. Це плювок нам у лице. Питання важливе. Питання достоїнства цілої країни, яке пнули ногою німці.
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07.05.2022 00:46 Відповісти
Взагалі то,потрібно завершити вже усілякі істерії,другої світової війни.Чомусь перша світова нікому не цікава,а там загинуло 10 мільйонів людей і багато українців.Для нас важливо,те що зараз.А лозунг ніколи знову,це маячня.Бо вже йде нова війна.
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07.05.2022 00:47 Відповісти
Перша світова дуже цікава. І має бути цікава не лише історикам. Морські битви, перші повітряні бої зі своєрідним кодексом честі, знаменитий "Ілля Муромець" Сікорського, газова атака, перші танки. І навіть те, як українці знищували один одного воюючи за різні імперії.

І нова війна йде на знищення мордору, щоб ніколи знову не був маячнею.
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07.05.2022 03:15 Відповісти
О.уенно помирились германским правительством после звонка Штайнпутлера, я считаю...
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07.05.2022 00:47 Відповісти
так тут же весь форум требовал срочно мириться, вот и помирились
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07.05.2022 00:49 Відповісти
это чтобы друзей меркель, шольца и шайтанмаера лишний раз не злить
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07.05.2022 00:48 Відповісти
Заборонити прапори мордору- можна обгрунтувати. Заборонити прапори днр лнр-є пояснення. А ось заборонити наші прапори-це неправомірно у всіх відношеннях.
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07.05.2022 00:48 Відповісти
Це їхня країна,і вони роблять як вважають за краще.
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07.05.2022 00:54 Відповісти
одним словом, фашисты.
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07.05.2022 00:49 Відповісти
шабаш з Другою Світовою війною, тільки підігрівали рашисти і рашка..всі ці роки побєдобісившись..
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07.05.2022 00:50 Відповісти
даже не хочу искать видео с толпами фрицев з совдэповскими прапорами и гимнами ватостана...принимать восточных и эсэсэровских было ошибкой...
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07.05.2022 00:50 Відповісти
Давайте заспокоємось та поміркуємо!
Германії нема шо "святкувать" 8-9 травня!
Так, Германія визнає цей день як "кілок у серце фашизму", але це також (шоб там не казали) і день їхньої поразки у Другій світовій війні (шо тут святкувать?)...
А я не думаю, що є хоч одна країна, якій було б приємно стати "полігоном" для з'яснення стосунків представників, чи сторонників двох інших держав, коли тим більш - немає значеня привід, все одно усе перейде на існуючу війну!
Ви б дозволили чубитись своїм сосідам у вас в хаті через суто їхні негаразди?
Тому, давайте згадаєм одну китайську мудрість - "Для сварки двох дурнів - треба шоб дурнів було два!"...
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07.05.2022 00:50 Відповісти
зато поставлять оружие в рф в обход санкций, на пару с французами, было очень даже приятно.
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07.05.2022 01:11 Відповісти
Мы сами много из того, что надо "было" сделать сугубо для нашей безопасности не делали...
Чего уж тут пенять на кого-то, кто по факту тут никоим боком?
Теперь то "ДА", теперь все всё понимают и знают "шо надо было делать, а чего не делать"...
Я вам говорю за сейчас и сегодня!
А за "было" и "будет" потом разберёмся...
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07.05.2022 01:33 Відповісти
Потом будет суп с котом
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07.05.2022 09:33 Відповісти
Кончена курвлена проституційна влада Німеччини орієнтована на кремль, прості німці мабуть самі в шоці від таких кончених постанов своєї влади.
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07.05.2022 00:51 Відповісти
В таком случае : синие джинсы и жёлтые футболки.
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07.05.2022 00:52 Відповісти
да зассали просто, руских свиней много живет в Германии, боятся беспорядков фрицы, хотя могли бы и не запрещать украинскую символику
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07.05.2022 00:53 Відповісти
Вы плохо понимаете законодательство демократических стран...
Если запретили флаги и символику - это значит, что запретили только флаги и символику!
То есть - флаг, герб, гимн - ФСЬООО!
Жовто-блакытную одежду - не запретили...
Надписи Укараина - не запретили...
Кричалки, речёвки, вышыванки, винки с жовто-блакытными лентами и т.д. и т.п. - это всё можна!
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07.05.2022 01:04 Відповісти
І червоно-чорні прапрори!!! Багато!!!
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07.05.2022 03:27 Відповісти
Само-собою)))
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07.05.2022 09:05 Відповісти
Вони ( німчура ) у себе вдома !
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07.05.2022 00:56 Відповісти
вот и все что нужно знать про потомков гитлера.
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07.05.2022 00:57 Відповісти
Да хрін з ними з німцями. Зрозуміло що вони ніколи нас на підтримають як поляки. Заборонили бо бояться сутичок українців з кацапами. Нехай краще танки дають які обіцяли.
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07.05.2022 00:57 Відповісти
Есть кто из Германии? Приходите с флагами - США, НАТО, Британии - для немецкой русни это одинаково шокирующе как и украинские флаги. Я из Праги приеду специально. На Берлин 9 мая всем украинцам и полякам, знакомы поляки купили флаги НАТО - присоединятся!
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07.05.2022 01:01 Відповісти
Поляки разве не европейцы? Флаги НАТО не запрещены. В Берлине поляков больше чем русских кстати.
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07.05.2022 01:41 Відповісти
На международной арене рашики как раз все правильно делали. У них там все схвачено. Нам бы поучиться. Просто их природная тупизна помешала им воспользоваться плодами их же работы . Они сами тупили на каждом этапе. Были бы вместо них те же китайцы, европа бы уже китайский учила.
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07.05.2022 01:48 Відповісти
что за бред кацапский ты написал
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07.05.2022 02:06 Відповісти
Якби ми слухали німців, то вже би втратили державу.
Зараз не ті часи.
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07.05.2022 08:11 Відповісти
где документ?
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07.05.2022 01:04 Відповісти
Є така в мене чуйка, шо цей коаліаційний уряд довго у Німеччині не протягне.
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07.05.2022 01:10 Відповісти
Речь идет только на эти два дня. Берлин хочетизбежать столкновений
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07.05.2022 01:11 Відповісти
Нацистські покидьки. Денацифікаця була неякісна.
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07.05.2022 01:25 Відповісти
Берлин - всё ещё ГДР.
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07.05.2022 01:30 Відповісти
Сцикуни. Я ще ніколи не бачив, щоб так очкували росіян, як. це роблять німці, французи і угорці. Я з дитинства їх ****** і принижував!!!
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07.05.2022 01:41 Відповісти
Флаги сєрєсєр я так понимаю не запретили?)Чего еще ждать от бошей. С удовольствием бы посмотрел как русня повторила бы на берлин да так чтоб без НАТО. Пусть там тоже немного ракет попадает. Мозгов приватся.
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07.05.2022 01:44 Відповісти
Може треба їм натякнути про репатріації після другої світової війни виключно Україні, бо ми нічого про це не чули. А українців у цій війні полягло більше ніж інших національностей. ***...ні фріци.
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07.05.2022 01:45 Відповісти
а беженцев кто сейчас кормит и крышу дает? неблагодарный..
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07.05.2022 02:08 Відповісти
Это тех беженцев которые постоянно голосовали за прорашистские партии и прорашистские депутатов, а когда этот их долгожданный рашизм пришел их грабить, насиловать, убивать, разрушать дома - сдрыстнули от него подальше?
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07.05.2022 05:05 Відповісти
ну у них с мозгами проблемы(привет зомбоящику) и с образованием (не учили историю)
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07.05.2022 08:45 Відповісти
Як під час Другої Світової війни забороняли Українськи стяги, так і зараз забороняють!

Нічого в них не змінилось.
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07.05.2022 01:55 Відповісти
За таке треба 1) Викликати німецького посла, і напхати йому по повній; 2) виставити ультиматум: якщо влада Берліна не відмінить свого рішення, то в Києві буде заборонена німецька символіка, бо ії буде прірвняно до нацистської символіки;3) Зеленський має нагадати публічно про злочини німців під час Другої Світової, і має нагадати, що Німеччина сприяла Путіну в його загарбницькій політиці, починаючи с 2008-го року.
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07.05.2022 02:08 Відповісти
ну шо таке німечинна всі зрозуміли, надіюсь їхній економічний занепад вже почався
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07.05.2022 02:10 Відповісти
Жду реакции нашего МЗС и президента.... Это определенно требует разъяснений со стороны Германии.
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07.05.2022 02:42 Відповісти
Німці вкотре підтверджують, що вони альтернативно обдаровані. Іншими словами - рідкісні ідіоти.

Отже, вони прирівняли ДЕРЖАВНУ СИМВОЛІКУ країни - члена ООН до терористичних та невизнаних утворень / тимчасово окупованих територій і фашистів 21 століття.

"Геніально". Фантастичні дебіли.

В Монреалі теж може бути чи гаряче, чи весело 9-го. "Демократія" - вона така.
То Конвой Свободи - =кака= і ніззя, а діди на паличці з пропагандою агресора - ха-ра-шо.
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07.05.2022 02:54 Відповісти
та дружно там співати що путлєр х@йло
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07.05.2022 03:05 Відповісти
Ну, а кто говорил , что в Украине самая большая коррупция, зато в Германии она только в вершинах власти ,
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07.05.2022 03:08 Відповісти
Ну їх, тих німців. В нас своє.

https://www.facebook.com/groups/255425469158429/user/100014965783382/?__cft__[0]=AZWJqAwL4roUFkGkNtW6zwGRsi-7B6NHzm5ysuB7ZkfFUS0HQIt7gyguXA3pyaFZPsFVTi4Fexc5cAUtfPdNs9b3QA2Bf-************************************************-Qx8kQPqQGtByAxN6VgiUasXJzKNkjW1LJHIG-Dcf7rvEQ3Yaan2V8fbuQFVbKA8R0lq8X8l9x&__tn__=-UC%2CP-y-R Лідія Мищенко https://www.facebook.com/groups/255425469158429/?__cft__[0]=AZWJqAwL4roUFkGkNtW6zwGRsi-7B6NHzm5ysuB7ZkfFUS0HQIt7gyguXA3pyaFZPsFVTi4Fexc5cAUtfPdNs9b3QA2Bf-************************************************-Qx8kQPqQGtByAxN6VgiUasXJzKNkjW1LJHIG-Dcf7rvEQ3Yaan2V8fbuQFVbKA8R0lq8X8l9x&__tn__=-UC%2CP-y-R Українська поезія і проза

Сватання

- Галю, виходь за мене заміж.-

просить Гриць, з надією заглядаючи Галі в очі.

- Не піду.

- Та чому ж? Я тебе вже давно кохаю! Давай одружимось!

- Не піду, я сказала.

Галя надула рожеві губки та аж ногою спересердя тупнула.

- Та чому ж, Галинко? Чому?

- Бо війна!

- То й що? І на війні одружуються.

- А ти в Збройні сили не пішов, ледащо.

- Та не взяли, поки що. Та я ж і в Теробороні з першого дня.

Знаєш, як ми тут орків ганяли?

Ох, і тікали ж вони від нас!!! Тільки п'яти майоріли. І награбоване все лишили. Тих, хто не втік, ми у Чорному болоті втопили.

То підеш?

- Ні, не піду.

- Та чому ж?

- А ,,Байрактар'' маєш?

- Та ні...

- А ,,Джавеліна'' в тебе є?

- Немає.

- От бачиш. Та хоч автомат в тебе є? Бо чим сім'ю захищати збираєшся?

-Та... Є... Один..

- То добре.

- Так підеш?

- Ні.

- Так чому ж?

- А в тебе танк є?

- Немає.

- Так отож. А яка-небудь техніка трофейна? Он у Миколи танк у садку стоїть.

А у Степана БТР. А в тебе?

- Та ... Немає..

Та навіщо це все тобі?!

- Он город в тебе необроблений. Орати чим будеш?

- Та ... Не знаю..

- Так отож. Нічого в тебе немає.

- Та... Дещо є.

- І що?

- Та... Теє.. Як його...Ну... ,,Сонцепьок'' за клунею стоїть...

- Ой, леле! І навіщо він тобі.

- Та я теє... Болото Чорне висушити хочу. Там грунт хороший, удобрений. Худобу заведемо, Картоплі, овочів, гарбузів насадимо.

- І садочок?

- І садочок.

- І квітничок великий?

- І квітничок тобі, кохана.

- Ой, який же ти в мене господар, виявляється.

Давай одружимось!

Тільки... А якщо та невмивана орда знов припреться? Що робить будемо?

- Та не бійся, у мене на городі ще десяток автоматів і два кулемети закопані.

- То ти молодчинка!

- Ну, якщо чесно...

Там ще танк.. І два БТРи.

- Веди швидше в ЗАГС, коханий!

- Ну, якщо зовсім чесно...

Там ще ,,Град'' у клуні під сіном...

- Як же я тебе кохаю,

Грицю!!!

© ЛідіяМищенко

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?__eep__=6&__cft__[0]=AZWJqAwL4roUFkGkNtW6zwGRsi-7B6NHzm5ysuB7ZkfFUS0HQIt7gyguXA3pyaFZPsFVTi4Fexc5cAUtfPdNs9b3QA2Bf-************************************************-Qx8kQPqQGtByAxN6VgiUasXJzKNkjW1LJHIG-Dcf7rvEQ3Yaan2V8fbuQFVbKA8R0lq8X8l9x&__tn__=*NK-y-R #ЛідіяМищенко
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07.05.2022 03:14 Відповісти
То треба брати червоно-чорні прапрори!!!!!!!!!
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07.05.2022 03:31 Відповісти
Цікаво буде побачити як німецька поліція пакує українських дівчат з синьо-жовтими прапорами. Ну ну.... Скандал на весь світ. Тому все це фількіна грамота, а не заборона.
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07.05.2022 05:30 Відповісти
Молодець зєля! Всьо парєшал і зі Штайнмаєром, і з Шольцом. Так дєржать.
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07.05.2022 05:51 Відповісти
За плакат "Нет войне" тоже будут паковать? Мда...
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07.05.2022 06:06 Відповісти
сосисочная немчура... агент меркель и прочая... интересно, как ей живется на пенсии, нет угрызений совести за проданную дьяволу душу...
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07.05.2022 06:30 Відповісти
Устроить на Берлине МАЙДАН ,выходить не только с флагами УКРАИНЫ но и с шинами и коктейлями Молотова !
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07.05.2022 07:34 Відповісти
Зовсiм дурко?
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07.05.2022 10:17 Відповісти
Швайне гансе! Щоби вас буряти шпехали у всі дюри...
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07.05.2022 07:43 Відповісти
Ничего удивительного - Гитлер и Сталин исповедывали одну идеологию, фашизм.
Народ параши и Германии воспитан на этом.

Подобное тянется к подобноиму.....)
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07.05.2022 08:42 Відповісти
так гитлер не был "немцем" - он же австриец
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07.05.2022 08:47 Відповісти
Автопобіг парашистів з плакатами "можем повторити" надіюсь не заборонили...ку...ви німецькі.
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07.05.2022 09:56 Відповісти
Це все,що треба знати про німецьких фашистів.
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07.05.2022 08:49 Відповісти
Дивно..

що хтось ще дивується з гнилості Німеччини.
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07.05.2022 08:55 Відповісти
хоча..

якщо розібратись..

Нам неприємно,але РІШЕННЯ ЛОГІЧНЕ У "день Памяті жертв":

Але під заборону потрапили не тільки прапори Росії, СРСР або так званих "ЛНР" і "ДНР", але і прапори України. Також забороняється "грати та співати російські/українські марші або військові пісні".

Гнилизна рішення-у тому ,що НЕСПОДІВАНО.
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07.05.2022 09:00 Відповісти
Зрівняли державні символи України з символами військових злочинців.

Німеччино, що ти твориш? Виливаєш дитя разом з водою?
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07.05.2022 09:40 Відповісти
І це, шановні друзі, як казав Найвєлічайший лідер ********** "Я не втік", вперше! Навіть при Порошенко такого не було, коли вся російська пропаганда трубила, що ми "вбиваємо расіянушок". А при Володі знову вперше і знову нове досягнення! А німці, як були прислугою для рашистів, так ними і залишилися, хоча почали казати про щось інше, а дії кажуть самі про себе.
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07.05.2022 09:54 Відповісти
Теперь нужно всем украинцам выйти с государственными флагами 🇺🇦 и когда полицаи начнут арестовывать, снимать на видео и фотографировать, выкладывать в YouTube и соцсетях. Резонанс на весь мир будет ошеломляющий. Немцы выставят себя на весь мир союзниками путинского фашистского режима. Маски с немцев будут сорваны. Потомки гитлера продолжают свое подлое дело.
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07.05.2022 10:34 Відповісти
Де ви взялись, "мудрі активісти" ?
Німцям і так тошно і гидко в цей день без ваших "мирних акцій".
Гітлери та геббельси, що є такими ж німцями, як путін - росіянин,
спровокували німецький народ на кровопролиття, на поразку,
і виставили німців ініціаторами війни.
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07.05.2022 11:32 Відповісти
немчура ****** опять в который раз прогнулась под *****!ганьба им гнидам!
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07.05.2022 13:13 Відповісти
 
 