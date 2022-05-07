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Новини Війна
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Захід сумнівається у готовності Росії використати ядерну зброю в Україні, - Financial Times

путін

Західні чиновники та аналітики вважають, що застосування будь-якого виду ядерної зброї стане занадто великою ціною для РФ через реакцію світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Водночас Росія прагне і надалі підвищувати напругу, аби віднадити США і країни Заходу від ще більшого залучення й допомоги Україні.

Одна з чиновниць ЄС сказала на умовах анонімності, що зараз всі російські сили зосереджені на Донбасі, і вони не готові до ще більшої ескалації, а тим паче конфлікту з НАТО в разі застосування ядерної зброї.

Леонор Томеро, яка очолювала департамент ядерної політики в Пентагоні у 2021 році, не виключає, що США можуть втрутитись, якщо Росія вирішить застосувати тактичний ядерний боєзаряд проти цивільного населення в Україні.

Вона наголосила, що застосування ядерної зброї Росією примусить увесь світ відреагувати належним чином.

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"Ми не хочемо, щоб вони знову переоцінили свої сили чи опиралися на хибні очікування. Нам слід наголосити, що для них наслідки будуть нищівними", - сказала Томеро.

Однак, західні чиновники не виключають, що Росія може піти на ескалацію іншим шляхом - зокрема, через використання хімічної або біологічної зброї.

Ексчиновник Пентагону Скотт Саґан пояснив, що стратегія стримування ядерної війни полягає в тому, щоби приховати від противника суть і ціль відповідного удару. Нині ніхто не керується старою тактикою часів Холодної війни "око за око", коли завдають ударів ядерними бомбами у відповідь.

Водночас низка експертів застерігають, що не варто зовсім применшувати загрозу можливого застосування Росією ядерної зброї в Україні. Адже впродовж багатьох років російська влада інвестувала чималі суми грошей у розробку тактичних ядерних боєзарядів низького радіусу дії.

На російському телебаченні останніми тижнями активно висвітлюють тему можливої ядерної війни.

Читайте: Путін на параді 9 травня натякне Заходу на "судний день", - Reuters

Автор: 

росія (66021) ядерна зброя (1171)


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Топ коментарі
+4
А эти 2-3 штуки прилетят прямо Куйлу в бункер. Пробивная способность бомбы GBU-57A/B - более ста метров грунта и более тридцати метров армированного бетона и только потом следует взрыв (до 400 кт), уничтожая в замкнутых пространствах тоннелей или бункеров абсолютно все. После 1-й бомбы по просьбе пОциента в ту же воронку летит 2-я, и т.д.
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07.05.2022 08:07 Відповісти
+3
застосування ядерної зброї Росією примусить увесь світ відреагувати належним чином Джерело:
очень глубокой обеспокоенностью, ну и еще собвез оон соберут, на решение которого рф и китай наложат вето.
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07.05.2022 01:07 Відповісти
+3
Проблема ***** в непонимании того, что и с использованием ЯО покорение нынешней Украины уже в принципе невозможно.
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07.05.2022 05:21 Відповісти
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провоцировать умственно отсталого просто некрасиво...
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07.05.2022 01:07 Відповісти
Кто и как его провоцирует ,хитрожопій паренёк?
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07.05.2022 09:03 Відповісти
застосування ядерної зброї Росією примусить увесь світ відреагувати належним чином Джерело:
очень глубокой обеспокоенностью, ну и еще собвез оон соберут, на решение которого рф и китай наложат вето.
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07.05.2022 01:07 Відповісти
після того як ***** сказав - а зачем такой мир в котором не будет росии
я впевнений що він намагатиметься використати ядерну зброю
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07.05.2022 01:14 Відповісти
Проблема ***** в непонимании того, что и с использованием ЯО покорение нынешней Украины уже в принципе невозможно.
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07.05.2022 05:21 Відповісти
А с яо выигрыш возможен, ватничек?
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07.05.2022 09:06 Відповісти
умственно-отсалая сорокасемихромосомная популяция на полном серъёзе верит, что выживет в Сибири
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07.05.2022 10:40 Відповісти
опять те же грабли. сша прямо говорят, что на ядерный удар ответа не будет. а*уительно. в ес наверное очень рады. хотелось бы надеяться, что у них есть свое мнение и планы на этот счет. а то опять доумиротворяются.
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07.05.2022 01:17 Відповісти
хотя говорить и делать конечно быстро могут поменяться, благо - демократия.
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07.05.2022 01:19 Відповісти
если не будет ответа от сша на ядерный удар по Украине то Байден может сразу вместе со своей администрацией собирать вещи и валить с Белого дома избиратели и так не могут ему простить что о США регулярно вытирают ноги - можно сказать что Байден поставил все на войну в Украине да еще не забываем о заявлении Джонсона - что Британия ответит на любой ядерный удар со стороны расеи в не зависимости от решений нато
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07.05.2022 01:34 Відповісти
Великобритания открытым текстом сказала - что ***** в ответ без консультаций с США и НАТО, так что США придётся добивать это бешенное поголовье чтобы обратка для них была минимальной
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07.05.2022 10:42 Відповісти
На Маріуполь, скинули тисячі тон бомб,а на всю Україну, вже десятки тисяч тон, це еквівалент ядерних бомб.
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07.05.2022 02:22 Відповісти
*********-киселевских мультиков насмотрелся? Это ж сколько надобно ядерных бомб чтобы уничтожить Украину - самую большую страну в Европе? А другие страны станут просто смотреть как облака начнут разносить радиоактивную заразу по всей планете? Ну-ну. Проще ***** уже сейчас было бы "отрастить" силиконовые сиськи, бедра и заныкаться в какой- то дыре, пожертвовав для мировой общественности спаленным дотла двойником.
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07.05.2022 05:47 Відповісти
А Чернобыль они не хотят на своей территории за жертвы от ядерного удара, Украина просто обязана будет рвануть ядерную электростанцию на ********** как возмездие за геноцид.
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07.05.2022 06:02 Відповісти
кацапы должны быть уничтожены... все до единого... и забыты... забвение - самое большое наказание...
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07.05.2022 06:41 Відповісти
спасибо западу за поддержку в трудную минуту
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07.05.2022 07:27 Відповісти
Кажется, некто заёрничал на швабре...
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07.05.2022 09:09 Відповісти
Куйло, потерпи ещё немного. Штаты борются за экологию, поэтому запустили в производство "чистую" бомбу для Помойной *********. "В США завершили сборку первой серийной модернизированной ядерной бомбы B61-12. Выпускать будут с мая 2022-го по 2026 год."
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07.05.2022 08:00 Відповісти
А эти 2-3 штуки прилетят прямо Куйлу в бункер. Пробивная способность бомбы GBU-57A/B - более ста метров грунта и более тридцати метров армированного бетона и только потом следует взрыв (до 400 кт), уничтожая в замкнутых пространствах тоннелей или бункеров абсолютно все. После 1-й бомбы по просьбе пОциента в ту же воронку летит 2-я, и т.д.
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07.05.2022 08:07 Відповісти
В таких речах, як ядерна зброя, не потрібно СУМНІВАТИСЯ, тут потрібно точно знати....
А "ТОЧНО ЗНАТИ" може гарантувати тільки наявність ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНИ.

Ps. Може колись Україна знову обзаведеться цією ЯЗ, і це буде правильне рішення... Тим більше з таким сусідом, який буде вічно тепер загрожувати нашій країні... Не тільки у 2014 році, чи у 2020...це буде тепер періодично повторюватися....
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07.05.2022 08:14 Відповісти
Нахіба постійно підкидати тему ядерної зброї? Особливо таким способом: а ну, давай! Уже сказали, що відповідь буде. Треба заявити про гарантовану відповідь на будь-який ядерний удар і не звиздіти лишнього. Реагувати тільки на кацапські випади керівних осіб і пропагандистів, попереджуючи про відповідальність, або гарантовану відплату.
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07.05.2022 08:21 Відповісти
"Нині ніхто не керується старою тактикою часів Холодної війни "око за око", коли завдають ударів ядерними бомбами у відповідь." Тобто знову пекельнi санкції ?
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07.05.2022 08:22 Відповісти
Якби наш хімпром вчасно заготував необхідні засоби, щоб витруїти свинособак до Тихого океану, то можна було б заявити, що у війні зброї масового знищення переможця не буде. Але хабадний саботаж триває.
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07.05.2022 09:52 Відповісти
Чому захід сумнівається? Жбурляння гівном це найсолодша форма самореалізації дефективного недовелічія, до якого воно прагне всіма фібрами і маніакально вишукує обгрунтування.
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07.05.2022 10:50 Відповісти
 
 