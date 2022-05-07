Захід сумнівається у готовності Росії використати ядерну зброю в Україні, - Financial Times

Західні чиновники та аналітики вважають, що застосування будь-якого виду ядерної зброї стане занадто великою ціною для РФ через реакцію світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Водночас Росія прагне і надалі підвищувати напругу, аби віднадити США і країни Заходу від ще більшого залучення й допомоги Україні.

Одна з чиновниць ЄС сказала на умовах анонімності, що зараз всі російські сили зосереджені на Донбасі, і вони не готові до ще більшої ескалації, а тим паче конфлікту з НАТО в разі застосування ядерної зброї.

Леонор Томеро, яка очолювала департамент ядерної політики в Пентагоні у 2021 році, не виключає, що США можуть втрутитись, якщо Росія вирішить застосувати тактичний ядерний боєзаряд проти цивільного населення в Україні.

Вона наголосила, що застосування ядерної зброї Росією примусить увесь світ відреагувати належним чином.

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"Ми не хочемо, щоб вони знову переоцінили свої сили чи опиралися на хибні очікування. Нам слід наголосити, що для них наслідки будуть нищівними", - сказала Томеро.

Однак, західні чиновники не виключають, що Росія може піти на ескалацію іншим шляхом - зокрема, через використання хімічної або біологічної зброї.

Ексчиновник Пентагону Скотт Саґан пояснив, що стратегія стримування ядерної війни полягає в тому, щоби приховати від противника суть і ціль відповідного удару. Нині ніхто не керується старою тактикою часів Холодної війни "око за око", коли завдають ударів ядерними бомбами у відповідь.

Водночас низка експертів застерігають, що не варто зовсім применшувати загрозу можливого застосування Росією ядерної зброї в Україні. Адже впродовж багатьох років російська влада інвестувала чималі суми грошей у розробку тактичних ядерних боєзарядів низького радіусу дії.

На російському телебаченні останніми тижнями активно висвітлюють тему можливої ядерної війни.

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