Захід сумнівається у готовності Росії використати ядерну зброю в Україні, - Financial Times
Західні чиновники та аналітики вважають, що застосування будь-якого виду ядерної зброї стане занадто великою ціною для РФ через реакцію світу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це йдеться в матеріалі Financial Times.
Водночас Росія прагне і надалі підвищувати напругу, аби віднадити США і країни Заходу від ще більшого залучення й допомоги Україні.
Одна з чиновниць ЄС сказала на умовах анонімності, що зараз всі російські сили зосереджені на Донбасі, і вони не готові до ще більшої ескалації, а тим паче конфлікту з НАТО в разі застосування ядерної зброї.
Леонор Томеро, яка очолювала департамент ядерної політики в Пентагоні у 2021 році, не виключає, що США можуть втрутитись, якщо Росія вирішить застосувати тактичний ядерний боєзаряд проти цивільного населення в Україні.
Вона наголосила, що застосування ядерної зброї Росією примусить увесь світ відреагувати належним чином.
"Ми не хочемо, щоб вони знову переоцінили свої сили чи опиралися на хибні очікування. Нам слід наголосити, що для них наслідки будуть нищівними", - сказала Томеро.
Однак, західні чиновники не виключають, що Росія може піти на ескалацію іншим шляхом - зокрема, через використання хімічної або біологічної зброї.
Ексчиновник Пентагону Скотт Саґан пояснив, що стратегія стримування ядерної війни полягає в тому, щоби приховати від противника суть і ціль відповідного удару. Нині ніхто не керується старою тактикою часів Холодної війни "око за око", коли завдають ударів ядерними бомбами у відповідь.
Водночас низка експертів застерігають, що не варто зовсім применшувати загрозу можливого застосування Росією ядерної зброї в Україні. Адже впродовж багатьох років російська влада інвестувала чималі суми грошей у розробку тактичних ядерних боєзарядів низького радіусу дії.
На російському телебаченні останніми тижнями активно висвітлюють тему можливої ядерної війни.
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очень глубокой обеспокоенностью, ну и еще собвез оон соберут, на решение которого рф и китай наложат вето.
я впевнений що він намагатиметься використати ядерну зброю
А "ТОЧНО ЗНАТИ" може гарантувати тільки наявність ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНИ.
Ps. Може колись Україна знову обзаведеться цією ЯЗ, і це буде правильне рішення... Тим більше з таким сусідом, який буде вічно тепер загрожувати нашій країні... Не тільки у 2014 році, чи у 2020...це буде тепер періодично повторюватися....