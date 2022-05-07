Зеленський обговорив з главами МЗС країн Балтії кроки для посилення тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч у Києві з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії та Литви та переговори щодо посилення тиску на РФ через її військову агресію, яка триває проти нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Зеленський заявив у своєму щоденному відеозверненні.

"Провів у Києві зустріч з міністрами закордонних справ трьох балтійських держав. Вони послідовно підтримують нашу боротьбу проти російського вторгнення. Підтримують з першого дня",- розповів Зеленський, висловивши державам-партнерам вдячність.

Президент зазначив, що бесіда була "ґрунтовна і з користю для України".

"Координуємо наші кроки для посилення тиску на Росію. І це особливо важливо зараз, коли в Європейському Союзі готують новий, вже шостий санкційний пакет проти Росії", - заявив він.

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