Зеленський обговорив з главами МЗС країн Балтії кроки для посилення тиску на Росію
Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч у Києві з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії та Литви та переговори щодо посилення тиску на РФ через її військову агресію, яка триває проти нашої країни.
Як інформує Цензор.НЕТ про це Зеленський заявив у своєму щоденному відеозверненні.
"Провів у Києві зустріч з міністрами закордонних справ трьох балтійських держав. Вони послідовно підтримують нашу боротьбу проти російського вторгнення. Підтримують з першого дня",- розповів Зеленський, висловивши державам-партнерам вдячність.
Президент зазначив, що бесіда була "ґрунтовна і з користю для України".
"Координуємо наші кроки для посилення тиску на Росію. І це особливо важливо зараз, коли в Європейському Союзі готують новий, вже шостий санкційний пакет проти Росії", - заявив він.
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https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 12 hrs · Отже, Зеленський:
1. Попросив Байдена не вводити санкцій проти Абрамовича
2. Ветував закон про санкції щодо активів осіб, пов'язаних з РФ
3. Заблокував закон про збільшення податків для фірм що працюють в РФ
4. Заблокував заборону РПЦ/МПЦ (тепер доводиться забороняти на місцевому рівні, замість закону на всю країну)
[5. Додам від себе: відповідно до особистих преференцій Зеленського, станом на зараз - кінець робочого дня п'ятниці 6 травня, його "слуги" так і не спромоглися поставити на голосування закон про перенесення відзначення Дня перемоги з 9 травня на 8-ме, а отже, до 9-го цього вже не станеться, і Україна що - відзначатиме його разом із нацистською росією, котра вторглася до нас, аби нас знищити, та з її союзником білоруссю?! Уявляєте, як на це реаґуватиме Захід?]