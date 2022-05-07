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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський обговорив з главами МЗС країн Балтії кроки для посилення тиску на Росію

зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч у Києві з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії та Литви та переговори щодо посилення тиску на РФ через її військову агресію, яка триває проти нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Зеленський заявив у своєму щоденному відеозверненні. 

"Провів у Києві зустріч з міністрами закордонних справ трьох балтійських держав. Вони послідовно підтримують нашу боротьбу проти російського вторгнення. Підтримують з першого дня",- розповів Зеленський, висловивши державам-партнерам вдячність.

Президент зазначив, що бесіда була "ґрунтовна і з користю для України".

"Координуємо наші кроки для посилення тиску на Росію. І це особливо важливо зараз, коли в Європейському Союзі готують новий, вже шостий санкційний пакет проти Росії", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн Балтії та Польщі закликають збільшити військові поставки Україні та посилити санкції проти РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) Балтія (349)


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пока кулеба мясо марынував..
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07.05.2022 01:43 Відповісти
только картинки для тв и больше ничего -пыль в глаза и саботаж
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07.05.2022 02:47 Відповісти
https://www.facebook.com/mupoclove?__cft__[0]=AZU3LKqW1XJySCTrC3gY-yj8-vj5HDtIQ_yJdaT37I0zPOWPt03ArXKw83_GCBhRsWULGPEV6lsri2QMYWLSIaqjEa-0kFwoLmnpva2TrOpExqEwnyKfVdMsXnElA1GAzps&__tn__=-UC%2CP-R Miroslav Logiyko

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 12 hrs · Отже, Зеленський:

1. Попросив Байдена не вводити санкцій проти Абрамовича

2. Ветував закон про санкції щодо активів осіб, пов'язаних з РФ

3. Заблокував закон про збільшення податків для фірм що працюють в РФ

4. Заблокував заборону РПЦ/МПЦ (тепер доводиться забороняти на місцевому рівні, замість закону на всю країну)

[5. Додам від себе: відповідно до особистих преференцій Зеленського, станом на зараз - кінець робочого дня п'ятниці 6 травня, його "слуги" так і не спромоглися поставити на голосування закон про перенесення відзначення Дня перемоги з 9 травня на 8-ме, а отже, до 9-го цього вже не станеться, і Україна що - відзначатиме його разом із нацистською росією, котра вторглася до нас, аби нас знищити, та з її союзником білоруссю?! Уявляєте, як на це реаґуватиме Захід?]
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07.05.2022 12:13 Відповісти
 
 