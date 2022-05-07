"Кому війна, а кому мати рідна": Офіс Генпрокурора зареєстрував понад 70 проваджень за бізнес на "гуманітарці"

Понад 70 кримінальних проваджень за бізнес на "гуманітарці" зареєстрували в Офісі Генпрокурора.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Бізнес на "гуманітарці" – злочин. Невмирущий принцип "кому війна, а кому мати рідна" – привід для правоохоронців бути напоготові 24/7. Страшні часи мобілізують благородних – весь світ передає нам допомогу, люди збирають кошти на армію і для постраждалих, дехто віддає останнє, щоб протягнути руку ближньому. Ми не маємо дозволяти покидькам користуватися добром і заробляти на горі.

Трохи більше місяця діє нова законодавча норма про кримінальну відповідальність за торгівлю гуманітарною допомогою. Наразі маємо 74 зареєстрованих кримінальних правопорушення за ст. 201-2 КК України", - йдеться в повідомленні.

Найбільше таких фактів правоохоронні органи виявили в Києві – 13, Львівській – 9, Волинській, Харківській та Чернівецькій – по 5, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській областях – по 4.

Водночас Нацполіція розслідує ще 3 десятки справ щодо неправомірних дій з такими вантажами, розпочатими за іншою кваліфікацією.

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