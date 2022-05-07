УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8870 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 502 35

"Кому війна, а кому мати рідна": Офіс Генпрокурора зареєстрував понад 70 проваджень за бізнес на "гуманітарці"

шахрайство

Понад 70 кримінальних проваджень за бізнес на "гуманітарці" зареєстрували в Офісі Генпрокурора.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Бізнес на "гуманітарці" – злочин. Невмирущий принцип "кому війна, а кому мати рідна" – привід для правоохоронців бути напоготові 24/7. Страшні часи мобілізують благородних – весь світ передає нам допомогу, люди збирають кошти на армію і для постраждалих, дехто віддає останнє, щоб протягнути руку ближньому. Ми не маємо дозволяти покидькам користуватися добром і заробляти на горі.

Трохи більше місяця діє нова законодавча норма про кримінальну відповідальність за торгівлю гуманітарною допомогою. Наразі маємо 74 зареєстрованих кримінальних правопорушення за ст. 201-2 КК України", - йдеться в повідомленні.

Найбільше таких фактів правоохоронні органи виявили в Києві – 13, Львівській – 9, Волинській, Харківській та Чернівецькій – по 5, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській областях – по 4.

Водночас Нацполіція розслідує ще 3 десятки справ щодо неправомірних дій з такими вантажами, розпочатими за іншою кваліфікацією.

Також читайте: У Львові затримали двох чоловіків, які організували незаконну реалізацію військового спорядження, отриманого як гуманітарна допомога, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

шахрайство (1107) гуманітарна допомога (1003) Венедіктова Ірина (829)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+47
А продать топливо государственной компании , в два раза дешевле , компаниям Коломоского можно , и после этого принять закон о повышении цены на бензин и дизель можно, БИЗНЕС НА КРОВИ - МОЖНО И НУЖНО , так наверное решили в ОП , которая на 90% состоит из прихвостней бени. Кому война А кому мать родна
показати весь коментар
07.05.2022 01:47 Відповісти
+28
заодно и волонтёра ермака за хер повесить как агента фсб
показати весь коментар
07.05.2022 02:45 Відповісти
+22
Таможню трясите - там два бюджета Украины! и на армию хватит и "на дороги"
показати весь коментар
07.05.2022 01:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
заодно и волонтёра мураева за уши потаскайте...
показати весь коментар
07.05.2022 01:40 Відповісти
заодно и волонтёра ермака за хер повесить как агента фсб
показати весь коментар
07.05.2022 02:45 Відповісти
Зато на Швеця ще недавно тут стая зе-бобіків агрилась, мовляв, той бреше.
показати весь коментар
07.05.2022 06:05 Відповісти
А продать топливо государственной компании , в два раза дешевле , компаниям Коломоского можно , и после этого принять закон о повышении цены на бензин и дизель можно, БИЗНЕС НА КРОВИ - МОЖНО И НУЖНО , так наверное решили в ОП , которая на 90% состоит из прихвостней бени. Кому война А кому мать родна
показати весь коментар
07.05.2022 01:47 Відповісти
чуваки отжигают - Ставь хлопок на Белгород!
https://twitter.com/i/status/1522323549867982848
показати весь коментар
07.05.2022 01:49 Відповісти
Таможню трясите - там два бюджета Украины! и на армию хватит и "на дороги"
показати весь коментар
07.05.2022 01:54 Відповісти
З трясці той нічого не вийде, бо ті "два бюджети" ідуть в ОП, ВР та іншим залізояйцевим "керівникам".
показати весь коментар
07.05.2022 07:32 Відповісти
Решта митникам перепадає, так би мовити, псам режиму.
показати весь коментар
07.05.2022 07:35 Відповісти
теперь понятно почему в древности у нас приглашали "левых" людей руководить. ****** конченные.
показати весь коментар
07.05.2022 02:09 Відповісти
На самом деле такая практика есть, как-то одна из новоприбывших в ЕС стран не могла "победить" контрабанду, в общем через год им всю таможню заменили на Брюссельскую. Со временем конечно назад вернули местных но уже с другими процессами.
показати весь коментар
07.05.2022 02:46 Відповісти
Да не только в древности. При Порошенко еще пытались приглашать легионеров, чтобы они "сделали красиво", но "нужных людей" при этом не трогали. Когда Саакашвили с командой своей начал, Бендукидзе показал весь уровень и всю сущность этих самых "нужных людей" на примере Насирова: https://www.youtube.com/watch?v=vnofvpTx1A4 https://www.youtube.com/watch?v=vnofvpTx1A4

Этого ему не простили, и, когда Саакашвили реформировал Одесскую область и организовывал нормально работающую таможню, то разгонять эту таможню и возвращать все как было приехал не кто иной, как Насиров.
показати весь коментар
07.05.2022 02:58 Відповісти
Нам взалі, як воздух, потрібно зовнішнє управління! І це в доброму, а не поганому сенсі, бо інакше ніколе і нічого тут не зміниться, бо як визнав вельмишановний пан: https://www.dsnews.ua/ukr/politics/arahamiya-zayavil-chto-korrupciya-zashita-v-dnk-ukraincev-30092021-438539 "Арахамія заявив, що корупція зашита в ДНК українців"
показати весь коментар
07.05.2022 06:13 Відповісти
Арахамія іде ***** в свою Кавказію.
показати весь коментар
07.05.2022 07:38 Відповісти
І важливо, щоб не забув при цьому взяти під ручки Єрмака з Подоляком.
показати весь коментар
07.05.2022 08:20 Відповісти
Ваші слова та й Богу у вуха... ***** Єрмака і всю його фсб-шну камарилью. Ю.Швецю низький уклін!
показати весь коментар
07.05.2022 10:16 Відповісти
Нема закону і відповідальності отримуємо таке лайно.А була б смертна кара і розстріл зовсім по другому було.А в умовах війни розстріл пару десяток цієї наволочі поставив би все під закон.Оці всі соплі і провадженя їх не лякають.Це все дитячі забавки.
показати весь коментар
07.05.2022 02:15 Відповісти
Шо? даже на ермака? Оригинально-с
показати весь коментар
07.05.2022 02:26 Відповісти
А поименно можно этих мразей?
показати весь коментар
07.05.2022 02:28 Відповісти
Теперь надо чтобы Сирожа Лещенко выступил с очередной заявой про то, как фамилия "Швец" переводится гуглопереводчиком.
показати весь коментар
07.05.2022 03:03 Відповісти
і коли вони встигають- все ж трудяги підозри розсилають тім, кого не можна дістати , наприклад хану Мамаю
показати весь коментар
07.05.2022 03:42 Відповісти
Ті хто торгують гуманітаркою це як кажуть "шістки" і тому ця боротьба це спортивна рибалка)). Ловити треба тих, хто надає гуманітарку торговцям, але це високий рівень. Боюся що це показуха для заходу
показати весь коментар
07.05.2022 03:52 Відповісти
Після війни Україні на декілька років дійсно потрібне т.з."внєшнєє управлєніє",щоб викорінити нарешті мафію і щоб запрацювали у нас нарешті закони цивілізованого світу.Без цього надії на світле майбутнє-марні.Ви самі бачите,що відбувається навіть під час війни.А що буде коли вона закінчиться?Знову паразити будуть висмоктувати кров з країни?
показати весь коментар
07.05.2022 04:45 Відповісти
Абсолютно з вами згоден! Це - едине, що нам допомогло би відірватися від тотального корупційного та олігархічного днища. Але я вже уявляю, як зараз набіжить сюди ватага Зе-ботів і почнуть качать, що це було би порушенням (корупційного) суверенітету та щасливого клондайку для "обраних".
показати весь коментар
07.05.2022 06:24 Відповісти
На десятки рокiв и то можуть не викорчувати мрiю нагрiти ручки на бюджетi.
показати весь коментар
07.05.2022 09:44 Відповісти
Треба спростити слідство і приговори , в умовах війни- вишка як для шестірок так і для організаторів які на високих штабелях влади !!!

показати весь коментар
07.05.2022 06:49 Відповісти
Да, Евросоюз отдаляется приближается таможенное дерьмо. Через полгода дерьмак запоёт, что нужны поставки топлива из рф в обмен на воду в крым и всё...
показати весь коментар
07.05.2022 06:50 Відповісти
Вчора вони були ригоаналами....сьогодні вони зільоні...вчора вони вибирали собі дваждинєсудімих ...сьогодні ....вибрали дваждичокнутих блазнів.....життя іде... кого виберуть завтра? Може дваждинєлоха ?
показати весь коментар
07.05.2022 06:52 Відповісти
А хіба не можна було зробити механізм, який би обмежував крадіїв та шахраїв?
Це мінус знову ж таки владі. Нездатні організувати.
показати весь коментар
07.05.2022 08:04 Відповісти
Вони і є лиходії-мошенники.
показати весь коментар
07.05.2022 09:46 Відповісти
Операція "чисті руки" продовжується. Дякувати Юрію Швецю.
показати весь коментар
07.05.2022 08:12 Відповісти
А бизнес на авто ?
показати весь коментар
07.05.2022 08:45 Відповісти
Швець молодець,вструснув це кубло виродків але ГПУ трусить якихось дрібних шісток і це в умовах війни такий бєспрєдєл а що буде після та це жах,негайно повертати смертну кару за найменші підозри в корупції.
показати весь коментар
07.05.2022 08:46 Відповісти
Корупція можлива лише за умови знаходження корупціонера на державній посаді. Звільнення з конфіскацією, втратою дипломів і трудового стажу на державній посаді та довічною забороною займати державні посади достатньо. Також має бути загальнодоступний реєстр зловлених і засуджених корупціонерів щоб кожний громадянин України та роботодавець міг перевірити потенційного співробітника на вшивість.
показати весь коментар
07.05.2022 09:11 Відповісти
Заворушилися? ворушіться швидше!
показати весь коментар
07.05.2022 10:39 Відповісти
 
 