"Кому війна, а кому мати рідна": Офіс Генпрокурора зареєстрував понад 70 проваджень за бізнес на "гуманітарці"
Понад 70 кримінальних проваджень за бізнес на "гуманітарці" зареєстрували в Офісі Генпрокурора.
Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Бізнес на "гуманітарці" – злочин. Невмирущий принцип "кому війна, а кому мати рідна" – привід для правоохоронців бути напоготові 24/7. Страшні часи мобілізують благородних – весь світ передає нам допомогу, люди збирають кошти на армію і для постраждалих, дехто віддає останнє, щоб протягнути руку ближньому. Ми не маємо дозволяти покидькам користуватися добром і заробляти на горі.
Трохи більше місяця діє нова законодавча норма про кримінальну відповідальність за торгівлю гуманітарною допомогою. Наразі маємо 74 зареєстрованих кримінальних правопорушення за ст. 201-2 КК України", - йдеться в повідомленні.
Найбільше таких фактів правоохоронні органи виявили в Києві – 13, Львівській – 9, Волинській, Харківській та Чернівецькій – по 5, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській областях – по 4.
Водночас Нацполіція розслідує ще 3 десятки справ щодо неправомірних дій з такими вантажами, розпочатими за іншою кваліфікацією.
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https://twitter.com/i/status/1522323549867982848
Этого ему не простили, и, когда Саакашвили реформировал Одесскую область и организовывал нормально работающую таможню, то разгонять эту таможню и возвращать все как было приехал не кто иной, как Насиров.
Це мінус знову ж таки владі. Нездатні організувати.