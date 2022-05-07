На Південному напрямі 6 травня знищено 21 окупанта, 4 самохідні установки, 1 ГРАД, ЗРК "Тор" та безпілотник, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" оприлюднило поточну оперативну обстановку на півдні України на вечір 6 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятих позиціях, особливої активності не виявляв.
Водночас, здійснено 5 ракетних ударів та обстріл системами залпового вогню "Смерч".
На Миколаївщині – одну ракету знищено загороджувальним зенітним вогнем, а решта вдарили по раніше зруйнованому залізничному мосту.
На Одещині, ранком, в Білгород-Дністровському районі силами ППО ворожу ракету знешкоджено.
Ввечері, по Одеському району вдарило 2 ракети. Постраждалих немає.
Ворожі спроби здійснювати повітряну розвідку за допомогою БПЛА на Миколаївщині традиційно завершились знищенням "Орлана-10".
Загальні ж втрати ворога за добу склали 21 рашист та 7 одиниць техніки, серед яких, на додачу до "Орлана", 4 самохідних гаубиці, реактивна система залпового вогню "Град", та зенітно-ракетний комплекс "ТОР", що був підготовлений до застосування на Зміїному.
Корабельне угруповання рашистського флоту продовжує контролювати північно-західну частину Чорного моря, блокуючи порти України, міжнародне судноплавство та погрожуючи ракетними ударами по всій території України з моря.
На окупованих територіях продовжується психологічний та агітаційний тиск на цивільне населення щодо схиляння до умов життя у фейкових республіках.
Виїзди з окупованих населених пунктів заблоковано.
В прикордонних з Придністров’ям районах ворожі сили намагаються чинити провокацій та практикують інформаційні вкиди щодо імовірних агресивних дій з боку сил оборони України. Однак, кордон надійно захищено, нашими підрозділами не фіксувалося нестандартних ситуацій, що впливають на стан охорони кордону".
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Сегодня прилетело на ж\д станцию Молочанска. *********** кучу брони при разгрузке. Инструменты гуглмап в помощь, и смотрим расстояние, откуда могло прилететь ))) Вопрос присутствия обещанного оружия отпадает сам собой. Возникает новый вопрос - что это было? Ближайший Степногорск, незанятый орками, и Орехов, который накрывают из всего, чего только можно, находятся в 40 км от Молочанска.
В районе Гуляйполя... войска противника сегодня практически полностью провалили свою попытку наступать. Часть подразделений противнкиа ещё во время выдвижения с юга, со стороны п. Пологи на исходный рубеж для атаки, попала под артиллерийский удар ВСУ и понесла существенные потери... Атака была сорвана.
Однако следует заметить, что командование войск противника на этом направлении продолжает "придерживать" свои основные силы, пока не вводя их в бой. Ссоредоточенная в районе Шевченково - Тарасовка - Пологи группировка по идее УЖЕ должна была бы быть введена в бой по общей дирекции на Гуляйполе - Успеновка. Вместо этого, её большая часть пока прохлаждается на месте, правда отдельные её подразделения время от времени пытаются пробиться в фирменном российском стиле - на разнонаправленных участках... то на Орехов, то в сторону Великой Новосёлки с юго-запада... Но всё это скорее похоже на некие маловразумительные судорги, нежели на какое-то осознанное и выраженное стремления пробиться и выйти на какой-то определённый рубеж. Причём, не смотря на то, что противник пытается тут массированно применять артиллерию и армейскую авиацию... Да, бои носять достаточно ожесточённый характер, ни как только противник пытается в очередной раз "двинуть в наступление", он тут же кроется уже нашей артой и массированным огнём с подготовленных позиций наших войск, затем останавливается, вызывает свою арту и авиацию... и весь цикл повторяется снова. Таким оригинальным способом... противнику удаётся продвигаться со среднесуточным темпом в 1-1.5 км и потерями сравнимыми с суточными потерями в своё время под ДАП-ом.
В районе Херсонско-Бериславского плацдарма, подразделениям ВСУ фактически удалось полностью остановить какое-либо продвижение противника в сторону дороги Кривой Рог - Никополь, а в районе Криворожской ТЭС даже немного отодвинуть его передовые подразделения от водохранилища. Противник, правда, продолжает удерживать свои позициит в районе Трудолюбовки, однако его тактическое положение в этом районе резко ухудшилось...
Самое интересное, что командование войск противника всё никак не может приступить к полноценному сосредоточению соответствующей ударной группировки на Херсонском плацдарме для дальнейшего "прорыва к Николаеву и Приднестровью" в соответствии со своими грандиозными планами, озвучеными пару недель назад. Плацдарм, по сути простреливается самыми разнообразными украинскими средствами огневого поражения и находится под непрерывным внимательным наблюдением украинских средств разведки... Всё вместе взятое позволяет украинскому командованию на этом участке при появлении малейших "подозрительных" сосредоточениях и конвоях противника разносить их артой... Пример - в районе Снигуривки противник попытался резко нарастить свои возможности в отношении ПВО (сосредоточение ударной группировки надо же как-то прикрывать...). В соответствии с этим... в определённый район западнее Снигуривки, по левому берегу Ингульца начало своё выдвижение подразделение ПВО противника... вооружённое достаточно мощным ЗРК. Но, до конечного пункта назначения (своего нового позиционного района) оно благополучнот не добралось... Прямо на марше, во время краткосрочной остановки оно было накрыто дальнобойной артой ВСУ и понесло настолько значительные потери в ВВТ и личном составе, что дальнейшее его использование по прямому назначению скорее вызывает вопросы, нежели ответы...
В районе Харькова Силы обороны Украины продолжают активные контр-наступательные действия тактического масштаба, имеющие своей целью нивелирование негативного влияния, в виде регулярныхь обстрелов и ракетных ударов по самому городу из неизбирательных средств огневого поражения типа РСЗО и ствольной артиллерии, со стороны противника. ИЕсли исходить из сегодняшнего официального сообщения ГШ ВСУ об освобождении ряда населённых пунктов области в районе Старого Салтова, следует заметить, что в таком случае оперативная ситуация для Волчанской группировки противника так же складывается, скажем так... совсем не в лучшую сторону.
У Волчанской группировки протиника по сути, кроме задачи по террору Харькова путём регулярных обстрелов есть ещё две достаточно немаловажных задачи:
- Прикрытие глыбоких тылов и коммуникаций своей Купянско-Изюмской группировки
- А так же, сковывания сил и средств ВСУ на этом направлении с целью невозможности их переброски именно юго-восточнее Харькова в район Чугуева.
Однако, события последних дней на этом участке свидетельствуют о том, что это Волчанское стадо весьма близко к тому, что бы сорватиь выполнение этих задач. Причём, всех трёх...
- Выход подразделений ВСУ на западный берег Печенежского водохранилища в районе Молодова - Старый Салтов и разблокирование собственно дороги Харьков - Старый Салтов делает положение войск противника на правом фланге этой группировки весьма уязвимым... Просто потому, что если ВСУ продолжат продвигаться вдоль берега водохранилища на север в сторону границы (через Вехний Салтов - Байрак - Терновую), то они вполне реально располовинять всё это Волчанское стадо... Всем тем болванам, которые нынче упираются в районе Козачья Лопань - Липцы - Циркуны тогда останется только пробиваться обратно в пределы Балалайни, причём очень "по-жёсткому"...
- Сужение фронта контр-атак, ессесно, повлечёт за собой не только появление возможности эшелонировать наступающие украинские подразделения, но и выделить часть из них в резерв (а следовательно - вполне возможно начать их переброску в ещё более неудобное для противника место... и понятно какое).
- Если в конечном итоге Силам обороны Украины удасться восстановить линию госграницы на участке между Грановым и Старицей, то дальнейшая судьба всей той оравы русни, которая нынче шарится на Изюме и в районе Балаклеи... может вполне повиснуть на весьма тонкой волосине... Просто потому, что от Волчанска ехать до Мелового и Песков ближе и быстрее нежели из Изюма и Балаклеи. Тем более, от Печенегов до Купянска или Двуречной и Великого Бурлука.
Однако, будем посмотреть...
В конце концов, в Белгородскую область командование войск противника стянуло достаточно мощную резервную группировку (насчитывает минимум - 15 БТГр). Вполне возможно, дабы избежать выше описанного мною сценария оно будет вынуждено расстаскивать эту группировку или даже использовать её всю... Что, по трезвому рассуждению - очень даже не плохо...
Машовец
https://youtu.be/B4kugltibtM