На Південному напрямі 6 травня знищено 21 окупанта, 4 самохідні установки, 1 ГРАД, ЗРК "Тор" та безпілотник, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило поточну оперативну обстановку на півдні України на вечір 6 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятих позиціях, особливої активності не виявляв.

Водночас, здійснено 5 ракетних ударів та обстріл системами залпового вогню "Смерч".

На Миколаївщині – одну ракету знищено загороджувальним зенітним вогнем, а решта вдарили по раніше зруйнованому залізничному мосту.

На Одещині, ранком, в Білгород-Дністровському районі силами ППО ворожу ракету знешкоджено.

Ввечері, по Одеському району вдарило 2 ракети. Постраждалих немає.

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Ворожі спроби здійснювати повітряну розвідку за допомогою БПЛА на Миколаївщині традиційно завершились знищенням "Орлана-10".

Загальні ж втрати ворога за добу склали 21 рашист та 7 одиниць техніки, серед яких, на додачу до "Орлана", 4 самохідних гаубиці, реактивна система залпового вогню "Град", та зенітно-ракетний комплекс "ТОР", що був підготовлений до застосування на Зміїному.

Корабельне угруповання рашистського флоту продовжує контролювати північно-західну частину Чорного моря, блокуючи порти України, міжнародне судноплавство та погрожуючи ракетними ударами по всій території України з моря.

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На окупованих територіях продовжується психологічний та агітаційний тиск на цивільне населення щодо схиляння до умов життя у фейкових республіках.

Виїзди з окупованих населених пунктів заблоковано.

В прикордонних з Придністров’ям районах ворожі сили намагаються чинити провокацій та практикують інформаційні вкиди щодо імовірних агресивних дій з боку сил оборони України. Однак, кордон надійно захищено, нашими підрозділами не фіксувалося нестандартних ситуацій, що впливають на стан охорони кордону".

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