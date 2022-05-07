США нададуть Україні військову допомогу на $150 млн, - Пентагон
Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило про надання Україні безпекової допомоги на суму до 150 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Міністерство оборони США, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві повідомляють, що ця допомога повинна "задовольнити критичні потреби України, оскільки російські війська продовжують наступ на Східній Україні".
До пакету допомоги входять:
- 25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;
- 3 протиартилерійські системи AN/TPQ-36;
- електронне обладнання для придушення перешкод;
- запчастини до техніки.
За даними Пентагону, Сполучені Штати за президенства Байдена виділили Україні приблизно 4,5 млрд доларів безпекової допомоги, у тому числі приблизно 3,8 млрд доларів від початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
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Olena Lynch
показати весь коментар07.05.2022 09:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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