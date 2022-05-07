США нададуть Україні військову допомогу на $150 млн, - Пентагон

Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило про надання Україні безпекової допомоги на суму до 150 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Міністерство оборони США, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві повідомляють, що ця допомога повинна "задовольнити критичні потреби України, оскільки російські війська продовжують наступ на Східній Україні".

До пакету допомоги входять:

25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;

3 протиартилерійські системи AN/TPQ-36;

електронне обладнання для придушення перешкод;

запчастини до техніки.

За даними Пентагону, Сполучені Штати за президенства Байдена виділили Україні приблизно 4,5 млрд доларів безпекової допомоги, у тому числі приблизно 3,8 млрд доларів від початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

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