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США нададуть Україні військову допомогу на $150 млн, - Пентагон

пентагон

Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило про надання Україні безпекової допомоги на суму до 150 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Міністерство оборони США, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві повідомляють, що ця допомога повинна "задовольнити критичні потреби України, оскільки російські війська продовжують наступ на Східній Україні".

До пакету допомоги входять:

  • 25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;
  • 3 протиартилерійські системи AN/TPQ-36;
  • електронне обладнання для придушення перешкод;
  • запчастини до техніки.

За даними Пентагону, Сполучені Штати за президенства Байдена виділили Україні приблизно 4,5 млрд доларів безпекової допомоги, у тому числі приблизно 3,8 млрд доларів від початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Також читайте: Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні

Автор: 

Пентагон (1437) допомога (8442) США (23375)


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І куди ця допомога дівається?
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07.05.2022 09:36 Відповісти
 
 