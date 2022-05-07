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5,2 мільярда гривень переказано для виплат ВПО. Коли кошти надійдуть на картки?

львів,переселенці

Протягом квітня на виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку більше ніж 5,2 мільярда гривень п’ятьма траншами. Зокрема цього тижня було переказано п’ятий транш в розмірі 1,1 мільярда гривень. Ощадбанк найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

Про це повідомляють у пресслужбі Мінсоцполітики, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні 2,7 мільйона людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану. Близько 500 тисяч заяв надійшли через Дію. Частина з них зараз доопрацьовуються органами соціального захисту, командами Мінцифри та Мінсоцполітики. Також ще не всі заяви надійшли до нас з регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші – повільніше. У всіх різні технічні та людські ресурси. Тому якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Один транш в травні ми вже перерахували, наступного тижня плануємо чергове спрямування коштів людям. Також нагадую, що згідно рішення Уряду за заявами на допомогу від імені малолітніх дітей, які переміщені без супроводу законних представників, допомога буде також виплачена, починаючи з березня, якщо заява подана до 15 травня", - прокоментувала Марина Лазебна.

Нагадуємо що відповідно до рішення Уряду допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсію людям, яким неможливо доставити її за місцем проживання, зарахують на рахунки в Ощадбанку, - Мінсоц

Також у Мінсоцполітики підкреслюють що отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги. Виплата допомоги на проживання не припиняється внутрішньо переміщеним особам, які повернулись до місця постійного проживання, але є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

виплати (1063) Міністерство соціальної політики (1273) переселенці (986)


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та ці зеленоморді ушлепки ще за е допомогу не розрахувались вміють тільки киз*діти
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07.05.2022 09:04 Відповісти
Щось не чую чи високопосадовці відмовились від своїх зарплат на користь армії та народу.
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07.05.2022 09:06 Відповісти
А їх не для того обирали, щоб відмовлятись. Вони успішно грабують країну - хіба не цього хотіли зельоні виборці?
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07.05.2022 10:06 Відповісти
Правильно, зачем спешить перечислять ВПО, они ещё месяц без хлеба поживут.. а денежки пусть пока полежат в Ощаде покрутятся
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07.05.2022 10:23 Відповісти
А где выплаты по е-поддержка 6500грн.???Вы ещё людям эти деньги не выплатили, хотя финансирование было, а уже другие обещалки даете которые не выполните 100%
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07.05.2022 19:10 Відповісти
21 марта оформил все и открыл карточку в ощаде для соц выплат, жёлтая, пенс давно и ещё со мной 4 чел. Пока глухарь. Кого знаю таких, тоже самое. Многим очень тяжко стало по деньгам особо. Переадресация пенсии по Укрпочта после оформления заявки пришла через 16 дней. Для стеба, между городами 200км! Находимся внутри страны. Все правда.
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09.05.2022 11:07 Відповісти
 
 