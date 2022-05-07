5,2 мільярда гривень переказано для виплат ВПО. Коли кошти надійдуть на картки?

Протягом квітня на виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку більше ніж 5,2 мільярда гривень п’ятьма траншами. Зокрема цього тижня було переказано п’ятий транш в розмірі 1,1 мільярда гривень. Ощадбанк найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

Про це повідомляють у пресслужбі Мінсоцполітики, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні 2,7 мільйона людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану. Близько 500 тисяч заяв надійшли через Дію. Частина з них зараз доопрацьовуються органами соціального захисту, командами Мінцифри та Мінсоцполітики. Також ще не всі заяви надійшли до нас з регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші – повільніше. У всіх різні технічні та людські ресурси. Тому якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Один транш в травні ми вже перерахували, наступного тижня плануємо чергове спрямування коштів людям. Також нагадую, що згідно рішення Уряду за заявами на допомогу від імені малолітніх дітей, які переміщені без супроводу законних представників, допомога буде також виплачена, починаючи з березня, якщо заява подана до 15 травня", - прокоментувала Марина Лазебна.

Нагадуємо що відповідно до рішення Уряду допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

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Також у Мінсоцполітики підкреслюють що отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги. Виплата допомоги на проживання не припиняється внутрішньо переміщеним особам, які повернулись до місця постійного проживання, але є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.