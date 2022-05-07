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Спікерка Палати представників США Пелосі: Путін – боягуз, а Росію слід визнати спонсором міжнародного тероризму

путін

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі підтримує звернення України до Конгресу з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це вона сказала в інтерв’ю MSNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи підтримує вона це звернення, вона сказала: "Безперечно, я виступаю за це вже давно. Якщо Росія не включена до списку держав-спонсорів тероризму, то порвіть і викиньте такий список".

Вона нагадала, що лідер ядерної держави, яка вторгається в іншу країну, погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї, спонукає своїх військових до актів насильства, ґвалтування дівчат на очах їхніх матерів, і матерів – на очах дітей, викрадення дітей тощо. Ці акти насильства виходять за рамки цивілізованої людської поведінки, зазначила вона.

"Путін – боягуз. Він воює проти цивільного населення. Він воює проти дітей. Він використовує це як зброю у війні. Тому я вважаю, що вони мають бути у списку спонсорованих державою терористів, і сподіваюся, що це станеться", - додала вона, зазначивши, що рішення з цього питання у США має ухвалювати президент країни.

Також читайте: ВР просить США визнати Росію державою-спонсором тероризму

Спікер Палати представників підкреслила, що таке рішення полегшило б застосування санкцій проти Росії, тому, на її думку "це дуже важливо зробити".

Автор: 

путін володимир (24111) росія (66021) США (23375) тероризм (2868) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+35
Не спонсор, а террорист. Чмо плешивое.
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07.05.2022 08:55 Відповісти
+30
Ненсі Пелосі-черговий респект...
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07.05.2022 08:55 Відповісти
+21
Сто процентов,нужно признать, только думаю ООН никчемная заблеет по этому поводу.
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07.05.2022 08:56 Відповісти
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Щось ***** несмачно без солі.
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07.05.2022 08:55 Відповісти
Не банить!
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07.05.2022 09:44 Відповісти
доречне прохання.
Бо позавчора ввечері мене за таке забанили (більше того, за вжиття цього в новині, яку знесли самі редактори сайту).
Поскаржився. на пошту. Скарга допомогла вийти "по половині сроку"
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07.05.2022 10:16 Відповісти
Не спонсор, а террорист. Чмо плешивое.
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07.05.2022 08:55 Відповісти
Ненсі Пелосі-черговий респект...
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07.05.2022 08:55 Відповісти
Європа промовчала, коли москалі чавили автівками натовп людей.
Вже ніхто і не згадує ті теракти, інспіровані роіською.
Як так можна ?? Підривати власну безпеку власними руками ??
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07.05.2022 08:56 Відповісти
Сто процентов,нужно признать, только думаю ООН никчемная заблеет по этому поводу.
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07.05.2022 08:56 Відповісти
👍они признают тогда, когда оно уже нах не нужно будет❗ООН👎
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07.05.2022 09:00 Відповісти
Как показал 2022 год - уже сейчас это бесполезная бюрократическая организация.
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07.05.2022 22:46 Відповісти
Історія повторюється. Була Ліга Нації, її теж розпустили в 1946 році формально, вона не працювала взагалі, і після війни створили цю оргінзацію. І я так розумію, її теж скоро ліквідують
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07.05.2022 23:14 Відповісти
А взагалі теперь розуміємо, що юридичні бумажки, які підписували з участі з цією недокраїною теж не працюють, будапештский меморандум, женевска конвенція та ін.
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07.05.2022 23:16 Відповісти
оон- богадельня --треба виходити з такої оон
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07.05.2022 09:03 Відповісти
З самого початку роїсія мала бути визнана як країна-терорист, і треба було оголосити антитерористичну спецоперацію.
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07.05.2022 09:04 Відповісти
касапію слід визнати і спонсором терористів; і, власне, саму московську ********* - країною-терористом; а її всіх суціль керівників - всіх терористами.
І тільки так, і не інакше!
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07.05.2022 09:06 Відповісти
ЛУЧШЕ БЫ ОНА СКЗАЛА ЧТО ПУТЕН *****
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07.05.2022 09:10 Відповісти
Та вона і сказала
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07.05.2022 09:14 Відповісти
Признать россию государством террористом Америка не сможет, потому что тогда получается что все кто пока покупает газ у россии -спонсоры терроризма. Государством спонсором тероризма - Америка россию признает . И скорее бы Байден подписывал lend- lеase.
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07.05.2022 09:24 Відповісти
Байден підпише закон про «ленд-ліз» 9 травня, - оголосила Джен Псакі, залишаючи свою посаду прес-секретарки Білого Дому і його головного користувача Джо Байденка.

https://t.me/Sharpreview/13663 Олег Шарп коментує : "Символічно. Пропоную 9 травня зробити святом відкриття американського Ленд-лізу та початком перемоги України над російсько-фашистським загарбником".
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07.05.2022 09:25 Відповісти
С террористом торговать нельзя, а со спонсором терроризма можно
Вы это серьезно ?
Оригинально
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07.05.2022 14:03 Відповісти
Торговать нельзя с русскими. русский = террорист.
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07.05.2022 20:59 Відповісти
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07.05.2022 09:27 Відповісти
Цих трьох потрібно замочити , бо вони всі терористи !!
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07.05.2022 09:33 Відповісти
"Якщо Росія не включена до списку держав-спонсорів тероризму, то порвіть і викиньте такий список"- браво, золотые слова! Без всяких этих мягких формулировок европейских, конкретно и точно, браво!
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07.05.2022 09:34 Відповісти
"следует признать"....Так визнайте.Що потрібно?
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07.05.2022 09:53 Відповісти
роSSія = тероризм!
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07.05.2022 09:56 Відповісти
он не трус он сцыкун *******,чмо дырявое,обсос кацапский.итак до бесконечности.смерть кацапам.
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07.05.2022 11:36 Відповісти
"

Ізраїль ухвалив рішення про відправку в Україну протикорабельних комплексів " Blue Spear " і ПТРК " Spike NLOS "

Лавров - дипломат від Бога ! )"
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07.05.2022 11:57 Відповісти
Скільки не каже "цукор", у роті солодше не стане. Як не називай пляшивого та московію, вони добрішими не стануть. Їх треба нищити!
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07.05.2022 13:23 Відповісти
Нужно быстрее все принимать!
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07.05.2022 13:44 Відповісти
«путин одержим».

Саакашвили рассказал британским журналистам, что думает о президенте эрэфии

Анна Шерстнёва

21 июля 2015





Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

президент рассеи вова путин "одержим идеей подвергать проверке НАТО", считает Саакашвили.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал интервью изданию The Independent. Он заявил британским журналистам, что президент эрэфии вова путин одержим и будет захватывать все новые страны.

«путин не уважает национальные границы, и он будет стремиться продвигаться повсюду», - делится своим мнением Саакашвили. Как отмечается, интервью было взято еще в мае 2015 года, сразу после его назначения на должность губернатора Одесской области. Тогда он заявил, что еще в 2008 году (когда рассея ввела войска на территорию Грузии - прим. ред.) знал, что «Украина будет следующей».

«путин одержим идеей подвергать проверке НАТО - это было ясно из моих с ним длительных разговоров», - сказал журналистам М.Саакашвили.
Поэтому политик опасается дальнейшей агрессии эрэфии в Украине, в странах Балтики, а также возвращения пуйла в Грузию и Азербайджан.
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07.05.2022 13:54 Відповісти
а кто его вывез с Украины в Польшу с целофановым мешком на голове и почему?
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07.05.2022 16:46 Відповісти
Важко не погодитись з цією шановною пані.
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07.05.2022 14:17 Відповісти
США приравняли российские удобрения к товарам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список.
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07.05.2022 14:53 Відповісти
Он что, стремится весь мир захватить под себя, а не подавится ли от такого зверского аппетита???
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07.05.2022 15:42 Відповісти
Він прекрасно розуміє що йому це не вдасться У нього мета інша - тотальний ШАНТАЖ половини світу! Щоб диктувать СВОЇ умови і тішить цим своє самолюбство Ну і заодно задовольнять економічні інтереси свого оточення Визначать ціни на експортовані Росією товари змушувать купувать саме їх І тому подібне -шляхом погроз загрозами терористичних актів (по типу пацана з анекдоту : "Дядя! Купи петуха! А то закричу!")
Почекай - скоро і його наркотрафіки почнуть душить серйозно! От тоді вони "завиють"!!!
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07.05.2022 16:34 Відповісти
По поводу "боягуза" - это, конечно, смелое заявление. Россия и есть террорист. А спонсоры терроризма - это, те, кто у неё покупает нефть и газ. Старушка Нэнси всё напутала.
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07.05.2022 17:05 Відповісти
от шо значить побачити все на власні очі - тоді не доходить, а долітає відразу і миттево.
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07.05.2022 17:05 Відповісти
Россия - это террористическая организация!
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07.05.2022 20:21 Відповісти
Так і є - паРаша спонсор терористів, ІДІЛу скільки зброї підігнали, маджахедам Афганістану також, про шахтарів Донбасу і танки в шахтах вже мовчу.
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08.05.2022 00:08 Відповісти
Это он Украине мстит за свое погоняло -ху$ло.Инфа сотка.
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08.05.2022 07:25 Відповісти
 
 