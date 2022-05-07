Спікерка Палати представників США Пелосі: Путін – боягуз, а Росію слід визнати спонсором міжнародного тероризму
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі підтримує звернення України до Конгресу з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму.
Про це вона сказала в інтерв’ю MSNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи підтримує вона це звернення, вона сказала: "Безперечно, я виступаю за це вже давно. Якщо Росія не включена до списку держав-спонсорів тероризму, то порвіть і викиньте такий список".
Вона нагадала, що лідер ядерної держави, яка вторгається в іншу країну, погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї, спонукає своїх військових до актів насильства, ґвалтування дівчат на очах їхніх матерів, і матерів – на очах дітей, викрадення дітей тощо. Ці акти насильства виходять за рамки цивілізованої людської поведінки, зазначила вона.
"Путін – боягуз. Він воює проти цивільного населення. Він воює проти дітей. Він використовує це як зброю у війні. Тому я вважаю, що вони мають бути у списку спонсорованих державою терористів, і сподіваюся, що це станеться", - додала вона, зазначивши, що рішення з цього питання у США має ухвалювати президент країни.
Спікер Палати представників підкреслила, що таке рішення полегшило б застосування санкцій проти Росії, тому, на її думку "це дуже важливо зробити".
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Бо позавчора ввечері мене за таке забанили (більше того, за вжиття цього в новині, яку знесли самі редактори сайту).
Поскаржився. на пошту. Скарга допомогла вийти "по половині сроку"
Вже ніхто і не згадує ті теракти, інспіровані роіською.
Як так можна ?? Підривати власну безпеку власними руками ??
І тільки так, і не інакше!
https://t.me/Sharpreview/13663 Олег Шарп коментує : "Символічно. Пропоную 9 травня зробити святом відкриття американського Ленд-лізу та початком перемоги України над російсько-фашистським загарбником".
Вы это серьезно ?
Оригинально
Ізраїль ухвалив рішення про відправку в Україну протикорабельних комплексів " Blue Spear " і ПТРК " Spike NLOS "
Лавров - дипломат від Бога ! )"
Саакашвили рассказал британским журналистам, что думает о президенте эрэфии
Анна Шерстнёва
21 июля 2015
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
президент рассеи вова путин "одержим идеей подвергать проверке НАТО", считает Саакашвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал интервью изданию The Independent. Он заявил британским журналистам, что президент эрэфии вова путин одержим и будет захватывать все новые страны.
«путин не уважает национальные границы, и он будет стремиться продвигаться повсюду», - делится своим мнением Саакашвили. Как отмечается, интервью было взято еще в мае 2015 года, сразу после его назначения на должность губернатора Одесской области. Тогда он заявил, что еще в 2008 году (когда рассея ввела войска на территорию Грузии - прим. ред.) знал, что «Украина будет следующей».
«путин одержим идеей подвергать проверке НАТО - это было ясно из моих с ним длительных разговоров», - сказал журналистам М.Саакашвили.
Поэтому политик опасается дальнейшей агрессии эрэфии в Украине, в странах Балтики, а также возвращения пуйла в Грузию и Азербайджан.
Почекай - скоро і його наркотрафіки почнуть душить серйозно! От тоді вони "завиють"!!!