Спікерка Палати представників США Пелосі: Путін – боягуз, а Росію слід визнати спонсором міжнародного тероризму

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі підтримує звернення України до Конгресу з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це вона сказала в інтерв’ю MSNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи підтримує вона це звернення, вона сказала: "Безперечно, я виступаю за це вже давно. Якщо Росія не включена до списку держав-спонсорів тероризму, то порвіть і викиньте такий список".

Вона нагадала, що лідер ядерної держави, яка вторгається в іншу країну, погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї, спонукає своїх військових до актів насильства, ґвалтування дівчат на очах їхніх матерів, і матерів – на очах дітей, викрадення дітей тощо. Ці акти насильства виходять за рамки цивілізованої людської поведінки, зазначила вона.

"Путін – боягуз. Він воює проти цивільного населення. Він воює проти дітей. Він використовує це як зброю у війні. Тому я вважаю, що вони мають бути у списку спонсорованих державою терористів, і сподіваюся, що це станеться", - додала вона, зазначивши, що рішення з цього питання у США має ухвалювати президент країни.

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Спікер Палати представників підкреслила, що таке рішення полегшило б застосування санкцій проти Росії, тому, на її думку "це дуже важливо зробити".