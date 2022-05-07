Нещодавні повідомлення у ЗМІ про обмін розвідданими США з Україною є "контпродуктивними", - Байден
Президент США Джо Байден попросив посадовців не допускати витікання інформації у ЗМІ, яка стосується обміну розвідувальними даними між США та Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.
У п'ятницю Байден у розмові з вищими посадовими особами розвідки та оборони США наголосив на важливості їхньої роботи, зазначивши, що нещодавні повідомлення про обмін розвідданими США з Україною є "контпродуктивними".
У телефонній розмові з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директоркою Національної розвідки Евріл Гейнс та міністром оборони Ллойдом Остіном Байден зауважив, що подібні повідомлення "відвертають увагу від нашої мети", і витік має припинитися.
У четвер телеканал NBC News повідомив, що американська розвідка допомогла Україні потопити російський флагманський корабель "Москва". Раніше в New York Times повідомлялося, що США надали Україні розвіддані, які допомогли ліквідувати російських генералів. Минулого тижня NBC News також поширив інформацію про те, як американська розвідка допомогла Україні захистити свої системи ППО та збити російський літак.
Офіційні особи США заперечують, що надавали Україні інформацію для знищення російського корабля та ліквідації генералів.
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Нам неймовірно поталанило, що президент саме він і ніхто інший.
Та чомусь не сподобалось лохторату...
Та і за мінську Київ, Харків, Дніпро, Маріупіль не бомбили.
Ще й до 2019 ми встигли побудувати ту саму армію, яка зараз дає відсіч окупантові.
Погано вам ? Можете краще ?
А мені здається, що з 2019 влада не тим займалась.
https://otozh.com.ua/2018/10/18/5-zakoniv-durosti-lyudina-zavzhdi-nedoocinyuye-kilkist-idiotiv-yaki-%D1%97%D1%97-otochuyut/
Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!
А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів
І ще невідомо, чи наважився-б Путін напасти!
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин
"Малая зєля" найвеличнішого кому нада?…
ЗВІЛЬНИТИ НАШИХ В МАРІУПОЛІ.
https://youtu.**************?t=1219
1)УКРАЇНІ напсти на Придністров"я(за згодою Молдови)і оточити рашенбазу.
2)Обмін заручниками. всіх на всіх.
2)звичайно,НА ЗАПИТ Молдови.
Тільки одне запитання: а яким чином цей процес виліз в ЗМІ? Хто про нього розтеревенів? І нащо?
ДЕЯКІ ТУПАРИЛІ ЖУРНАЛІСТИ В ПРЯМОМУ ЭФІРІ ЗАПИТУЄ ТЕ, ЩО НЕ МАЄ ЗАПИТУВАТИ У ВІЙСЬКОВИХ .ТАК МАЖНО І ПРОГРАТИ ВІЙНУ .
Передали - добре, дякуємо.
Не передали - обійдемося.
Україна також має свою розвідку і знищує ворога: генералів, літачки і кораблики.
А оці зайві рухи і тріпологія: так - не так, спростовування, заперечення нікому не потрібні.
Більше того, я зовсім не здивуюся, якщо до успіхів ЗСУ хочуть видати себе причетними різні сторони, ніби наші хлопці з дівчатами без них не здатні.
Спокійніше.
Після Перемоги з'ясовуватимете: хто і що.
Тому і права вєщать від нашого українського імені права не маєте.
Паралельно їй..
треба об'єднуватися хоча б нам, патріотам і притомним людям, порохоботам, знову ж таки)
Пихате канадійське лайно нехай собі смердить, воно це робить у кожній темі з президентом Байденом.
2. Я висловила свою думку, на яку маю повне право, хоча всякі помийно-туалетно-каналізаційні, які корчать з себе щось, дуже ******* закривати іншим рот і уповноважують лише себе "вєщать" від імені усіх.
3. Причетність Штатів я зовсім не заперечувала.
1) Американська радіорозвідка перехопила повідомлення японців про підготовку до нападу на об"єкт "№" в Тихому океані Що це таке - американці не знали - назва кодована Керівник розвідвідділу висунув версію що це атолл Мідуей Скинули в ефір "дезу" що на базі тамтешній - проблеми з опріснювальною установкою (там нема своїх джерел прісної води) Тут же радіоперехват доповів - японська радіорозвідка повідомляє про проблеми з опрісненням води на об"єкті "№" І коли японці пішли на Мідуей то їх там уже чекали
2) Один писака в англійській пресі написав що ходив на підводному човні і потрапляв під глибинні бомби Написав: "Німці нам не ушкодили - бомби рвалися набагато вище того рівня на який ми спустилися Німці прочитали ту статтю і "внесли корективи" - британці стали нести втрати в підводному флоті
Почитайте глави ІІ- ІІІ книги другої мемуарів Ігнатьєва "Пятьдесят лет в строю" - "От Москвы до Ляояна" і "Иностранные военные агенты" Там про дурне "ляпання язиком" писарчуків у ЗМІ сказано ще в рамках російсько-японської війни
І у нас - подібне: не встигли наші перейти в контрнаступ у Харківській області як наші "бла-бла-блогери" почали один перед другим випендрюваться і корчить з себе "військових експертів"В результаті кацапи підготувалися і в смузі контрнаступу рвонули мости Наступ сповільнився (якщо не "захлинувся") Питається в задачі: "*****?!!! Ви суки на кого працюєте?!!!"
Так що Байден правий "на всі 100%"
Проте, яким чином слова квартального блазня заперечують існування української розвідки - це, напевне, лише для таких обдарованих.
Це якби прирівнювати цього самого блазня і його інші слова та дії до ЗСУ.
Але вашому недалекому кодлу зійде.
Ви екстраполюєте нашу українську дійсність - те, як влада і провладні медіа зливають інфу - на США. Це груба помилка - там нічого не витікає і нічого просто так не робиться.
Прослухайте останній блог Швеця- тут ця ситуація детально розкладена по поличкам:
https://www.youtube.com/watch?v=ywCQtn3RBSA
Якщо коротко:
1. Путін ще з самого початку стискав кулаки і повідомив на весь світ, що якщо хтось втрутиться в те, що він робить в Україні, то буде так покараний, як ще ніхто не був. Буде негайний удар у відповідь і т.д. і т.п.
2. Тепер США (звісно, через неофіційних осіб і ЗМІ) зробили витік інфи про свою допомогу.
"Так, ми навели на "москву", так, ми навели і наводимо на командні пункти, де знищено вже 12 генералів, так, ми безперервно постачаємо зброю.... (і далі).... І ШО??????"
(Швець цю ситуацію порівнює з Карібською кризою 1962р і навіть серйозніше).
3. І тут на протязі декількох годин путін здувся (фактично засцяв) - відразу полетіло якесь белькотіння (в першу чергу від їхнього посла) - ми нічого, ми за мир, мир навіть не думаємо наносити удару по США, НАТО.... ми навіть по Україні ніколи не застосуємо тактичну ЯЗ....
4. А цим своїм виступом ( ) Байден фактично підтвердив, що інфа, яка витікла, була правдою.
Альо, путін, І ШО???
Навіть, якщо він скаже, що Земля кругла - будуть кричати -брехня.
Слава дідусю Сему!
Будут написаны десятки мемуаров - вот там кому надо - пусть ловит крупицы информации. А пока "Нептуны" в темноте сами находят флагманские крейсера, сами их идентифицируют и успешно топят, не смотря на вдвое меньшую мощность.
Хотя в принципе Посейдон Нептуну не враг: оба летают,
и это даёт результат.