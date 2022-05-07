Нещодавні повідомлення у ЗМІ про обмін розвідданими США з Україною є "контпродуктивними", - Байден

Президент США Джо Байден попросив посадовців не допускати витікання інформації у ЗМІ, яка стосується обміну розвідувальними даними між США та Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

У п'ятницю Байден у розмові з вищими посадовими особами розвідки та оборони США наголосив на важливості їхньої роботи, зазначивши, що нещодавні повідомлення про обмін розвідданими США з Україною є "контпродуктивними".

У телефонній розмові з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директоркою Національної розвідки Евріл Гейнс та міністром оборони Ллойдом Остіном Байден зауважив, що подібні повідомлення "відвертають увагу від нашої мети", і витік має припинитися.

Читайте: Розвіддані, якими США діляться з Україною, допомогли ЗСУ знищити кількох російських генералів, - New York Times

У четвер телеканал NBC News повідомив, що американська розвідка допомогла Україні потопити російський флагманський корабель "Москва". Раніше в New York Times повідомлялося, що США надали Україні розвіддані, які допомогли ліквідувати російських генералів. Минулого тижня NBC News також поширив інформацію про те, як американська розвідка допомогла Україні захистити свої системи ППО та збити російський літак.

Офіційні особи США заперечують, що надавали Україні інформацію для знищення російського корабля та ліквідації генералів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потопити "Москву" Україні допомогла розвідка США, - NYT