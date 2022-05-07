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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Нещодавні повідомлення у ЗМІ про обмін розвідданими США з Україною є "контпродуктивними", - Байден

байден

Президент США Джо Байден попросив посадовців не допускати витікання інформації у ЗМІ, яка стосується обміну розвідувальними даними між США та Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

У п'ятницю Байден у розмові з вищими посадовими особами розвідки та оборони США наголосив на важливості їхньої роботи, зазначивши, що нещодавні повідомлення про обмін розвідданими США з Україною є "контпродуктивними".

У телефонній розмові з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директоркою Національної розвідки Евріл Гейнс та міністром оборони Ллойдом Остіном Байден зауважив, що подібні повідомлення "відвертають увагу від нашої мети", і витік має припинитися.

Читайте: Розвіддані, якими США діляться з Україною, допомогли ЗСУ знищити кількох російських генералів, - New York Times

У четвер телеканал NBC News повідомив, що американська розвідка допомогла Україні потопити російський флагманський корабель "Москва". Раніше в New York Times повідомлялося, що США надали Україні розвіддані, які допомогли ліквідувати російських генералів. Минулого тижня NBC News також поширив інформацію про те, як американська розвідка допомогла Україні захистити свої системи ППО та збити російський літак.

Офіційні особи США заперечують, що надавали Україні інформацію для знищення російського корабля та ліквідації генералів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потопити "Москву" Україні допомогла розвідка США, - NYT

Автор: 

Байден Джо (2893) розвідка (3880) ЗМІ (1364)


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Топ коментарі
+38
Байден завжди правий.
Нам неймовірно поталанило, що президент саме він і ніхто інший.
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07.05.2022 09:03 Відповісти
+37
а був такий... Його, щоправда, Петром звали...
Та чомусь не сподобалось лохторату...
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07.05.2022 09:19 Відповісти
+32
Тупарям ніяк не доходить, що Мінськ ми підписували вимушено, через відсутність боєздатної армії і зброї.
Та і за мінську Київ, Харків, Дніпро, Маріупіль не бомбили.
Ще й до 2019 ми встигли побудувати ту саму армію, яка зараз дає відсіч окупантові.
Погано вам ? Можете краще ?
А мені здається, що з 2019 влада не тим займалась.
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07.05.2022 09:29 Відповісти
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Тот редкий случай, когда мистер Байден совершенно прав!
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07.05.2022 08:57 Відповісти
Редкий?
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07.05.2022 09:00 Відповісти
Та це кацап щось пукнув.
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07.05.2022 09:02 Відповісти
Байден завжди правий.
Нам неймовірно поталанило, що президент саме він і ніхто інший.
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07.05.2022 09:03 Відповісти
Поталанило б Україні і її народу , як би в Україні був свій український "Байден", або "Борис"
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07.05.2022 09:14 Відповісти
а був такий... Його, щоправда, Петром звали...
Та чомусь не сподобалось лохторату...
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07.05.2022 09:19 Відповісти
Тупарям ніяк не доходить, що Мінськ ми підписували вимушено, через відсутність боєздатної армії і зброї.
Та і за мінську Київ, Харків, Дніпро, Маріупіль не бомбили.
Ще й до 2019 ми встигли побудувати ту саму армію, яка зараз дає відсіч окупантові.
Погано вам ? Можете краще ?
А мені здається, що з 2019 влада не тим займалась.
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07.05.2022 09:29 Відповісти
зеленым ********* никогда не дойдет то что они зделали тупые твари 73%
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07.05.2022 09:38 Відповісти
«Людина завжди недооцінює кількість ідіотів, які її оточують»
https://otozh.com.ua/2018/10/18/5-zakoniv-durosti-lyudina-zavzhdi-nedoocinyuye-kilkist-idiotiv-yaki-%D1%97%D1%97-otochuyut/
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07.05.2022 10:03 Відповісти
«Наше «бидло» - саме «упороте» бидло на світі! Воно до останнього буде плюваться гімном, але не визнає, що воно обісралося! Воно буде лазить по помийницях у пошуках їжі, сидіть під бомбами та снарядами, але не визнає, що його «тупо трахнули у всі дірки» його ЗЕ-ідоли Воно буде жерти своє лайно, але не визнає що воно - ТУПЕ!!!

Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!

А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів

І ще невідомо, чи наважився-б Путін напасти!
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07.05.2022 11:16 Відповісти
Що там з Мінськом не так? Ви, тупарі, про Мінськ гавкаєте, але жоден з вас не може відповісти на питання, що ж в тому Мінську, якщо кацапи відгребли санкцій і сиділи як миші, поки нарід боневтіка не вибрав.
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07.05.2022 09:31 Відповісти
Петро не влаштовув кацапів, їхніх шестьорок, мафію та різних маргиналів. Саме тому був знятий серіальчик, а також проводилась чорна піар кампанія для дискредитації єдиного проукраїнського президента-державника.
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07.05.2022 09:32 Відповісти
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07.05.2022 09:30 Відповісти
То наші самі чесні анали вміють навчились у кацапів.
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07.05.2022 09:44 Відповісти
Кацапські політтехнологи, як працювали так і продовжують працювати з бабломойським та пліснявою владою. Три роки намагаються прищепити українцям культ особистоті.

https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

"Малая зєля" найвеличнішого кому нада?…

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07.05.2022 10:17 Відповісти
А у вигляді рулону і на туалетному папері версія є?!!! Тоді куплю - весь тираж! Щоб до кінця життя усій сім"ї вистачило!!!
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07.05.2022 11:19 Відповісти
Думаю, витік був контрольований...
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07.05.2022 09:11 Відповісти
У них свої Геращенки в nbc news
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07.05.2022 08:57 Відповісти
Скільки можна обсцикати власні штани з формулюванням "а яка буде реакція путіна"? Це контрпродуктивно.
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07.05.2022 09:01 Відповісти
НАЙКРАЩА ПРОПОЗИЦІЯ.

ЗВІЛЬНИТИ НАШИХ В МАРІУПОЛІ.

https://youtu.**************?t=1219

1)УКРАЇНІ напсти на Придністров"я(за згодою Молдови)і оточити рашенбазу.

2)Обмін заручниками. всіх на всіх.
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07.05.2022 09:05 Відповісти
проблема в гнилості молдаван.
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07.05.2022 09:07 Відповісти
Ні, проблема в компетентності Президента і його оточення бувших "ригів", які до цього часу виконують завдання своїх реальних хазяїв, що переховуються на росії для знищення України, а не її перемоги!
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07.05.2022 10:15 Відповісти
І я-б таким "гнилим" був (як політик-державник) Якби мені такі паскудства вчиняли (Дякуючи Корчинському та його УНА-УНСО, що допомагали у Придністров"ї "гнійник ПМР" створювать Дякуючи "Зелюкам", що викрадали Чауса з території Молдови)
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07.05.2022 11:25 Відповісти
Не неси дурниць. Якщо Україна нападе на суверенну державу, як відреагують на це наші партнери? Гадаєш збільшать об'єм військової допомоги?
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07.05.2022 09:16 Відповісти
1)це,по-моєму, єдиний реальний сценарій.по-єврейськи розумний.)

2)звичайно,НА ЗАПИТ Молдови.
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07.05.2022 09:44 Відповісти
Неправильно висловлюєшся - правильно буде: "Якщо Україна введе війська на тимчасово неконтрольовану територію суверенної держави!" По узгодженню з владою Молдови це цілком можна зробить А поки що досить поставить "кочуючий" дивізіон СРЗО (чи хоча-б батарею) на кордоні з ПМР - щоб діставало з будь-яких позицій залпом до складів *********** у Ковбасній Там стільки *********** (більша частина яких вже непридатна для стрільби - але вибухать ще здатна) що можна більшу частину ПМР "розорать" як поле перед посівом! І тільки "сіпнуться" - вдарить!
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07.05.2022 11:34 Відповісти
Дудра, ты не знаешь почему все самые талантливые военначальники и футбольные тренеры почему то работают таксистами?
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07.05.2022 09:17 Відповісти
Джон Байденко абсолютно правильно дав пмсти своїм підлеглим з абсолютно зрозумілої проблеми - збереження в суворій таємниці розвідувально-військових питань.
Тільки одне запитання: а яким чином цей процес виліз в ЗМІ? Хто про нього розтеревенів? І нащо?
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07.05.2022 09:18 Відповісти
. ЗАВЕСТИ ЦЕНЗУРУ…..ПІД ЧАС ВІЙНИ РОЗГОЛОШУЄ ІНФОРМАЦІЮ.
ДЕЯКІ ТУПАРИЛІ ЖУРНАЛІСТИ В ПРЯМОМУ ЭФІРІ ЗАПИТУЄ ТЕ, ЩО НЕ МАЄ ЗАПИТУВАТИ У ВІЙСЬКОВИХ .ТАК МАЖНО І ПРОГРАТИ ВІЙНУ .
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07.05.2022 09:18 Відповісти
САМИЙ ЛІПШИЙ ТОВАРИШ ПРО РОЗВІДНИКА кацапа , ЯЗИКАТИЙ і піздлив#й йворог.
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07.05.2022 09:21 Відповісти
Мені глибоко паралельно, що там Штати нам передали як інформацію і чи передали.
Передали - добре, дякуємо.
Не передали - обійдемося.

Україна також має свою розвідку і знищує ворога: генералів, літачки і кораблики.

А оці зайві рухи і тріпологія: так - не так, спростовування, заперечення нікому не потрібні.

Більше того, я зовсім не здивуюся, якщо до успіхів ЗСУ хочуть видати себе причетними різні сторони, ніби наші хлопці з дівчатами без них не здатні.

Спокійніше.
Після Перемоги з'ясовуватимете: хто і що.
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07.05.2022 09:22 Відповісти
Наскільки я розумію, ви в Канаді, а не в Україні.
Тому і права вєщать від нашого українського імені права не маєте.
Паралельно їй..
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07.05.2022 09:32 Відповісти
Дєвочки, не сваріться
треба об'єднуватися хоча б нам, патріотам і притомним людям, порохоботам, знову ж таки)
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07.05.2022 10:36 Відповісти
А притомні люди та патріоти усі об'єднані.

Пихате канадійське лайно нехай собі смердить, воно це робить у кожній темі з президентом Байденом.
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07.05.2022 21:23 Відповісти
Ведано, мова йде про США, а вони точно "причетні до успіхів ЗСУ".
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07.05.2022 09:40 Відповісти
Не може пробачити Байдену його перемогу. Трампісти вони такі.. показились від ковіду.
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07.05.2022 09:47 Відповісти
1. Я вмію читати.

2. Я висловила свою думку, на яку маю повне право, хоча всякі помийно-туалетно-каналізаційні, які корчать з себе щось, дуже ******* закривати іншим рот і уповноважують лише себе "вєщать" від імені усіх.

3. Причетність Штатів я зовсім не заперечувала.
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07.05.2022 09:47 Відповісти
Інформація - також зброя І дуже серйозна! Два приклади часів ІІ Світової війни:
1) Американська радіорозвідка перехопила повідомлення японців про підготовку до нападу на об"єкт "№" в Тихому океані Що це таке - американці не знали - назва кодована Керівник розвідвідділу висунув версію що це атолл Мідуей Скинули в ефір "дезу" що на базі тамтешній - проблеми з опріснювальною установкою (там нема своїх джерел прісної води) Тут же радіоперехват доповів - японська радіорозвідка повідомляє про проблеми з опрісненням води на об"єкті "№" І коли японці пішли на Мідуей то їх там уже чекали
2) Один писака в англійській пресі написав що ходив на підводному човні і потрапляв під глибинні бомби Написав: "Німці нам не ушкодили - бомби рвалися набагато вище того рівня на який ми спустилися Німці прочитали ту статтю і "внесли корективи" - британці стали нести втрати в підводному флоті
Почитайте глави ІІ- ІІІ книги другої мемуарів Ігнатьєва "Пятьдесят лет в строю" - "От Москвы до Ляояна" і "Иностранные военные агенты" Там про дурне "ляпання язиком" писарчуків у ЗМІ сказано ще в рамках російсько-японської війни
І у нас - подібне: не встигли наші перейти в контрнаступ у Харківській області як наші "бла-бла-блогери" почали один перед другим випендрюваться і корчить з себе "військових експертів"В результаті кацапи підготувалися і в смузі контрнаступу рвонули мости Наступ сповільнився (якщо не "захлинувся") Питається в задачі: "*****?!!! Ви суки на кого працюєте?!!!"
Так що Байден правий "на всі 100%"
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07.05.2022 10:27 Відповісти
Зенелох.на сведения амерыканской разведки,тоже говорил: "Унас тоже есть своя разведка,мы тут ближе и нам лучше знать,- будет война или нет"...Про шашлыки - промолчу...
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07.05.2022 11:55 Відповісти
Я розумію, що вам доводити щось нема потреби: побачила, що ви полайкали лайно - питань більше не маю.

Проте, яким чином слова квартального блазня заперечують існування української розвідки - це, напевне, лише для таких обдарованих.

Це якби прирівнювати цього самого блазня і його інші слова та дії до ЗСУ.
Але вашому недалекому кодлу зійде.
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07.05.2022 20:30 Відповісти
Язикатий і пізДлив#й це находка про розвідників ( кацапів
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07.05.2022 09:23 Відповісти
Добре,що хоча б не наші геращенки вс..алися)
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07.05.2022 09:30 Відповісти
Ви нічого не зрозуміли, вибачте.
Ви екстраполюєте нашу українську дійсність - те, як влада і провладні медіа зливають інфу - на США. Це груба помилка - там нічого не витікає і нічого просто так не робиться.
Прослухайте останній блог Швеця- тут ця ситуація детально розкладена по поличкам:
https://www.youtube.com/watch?v=ywCQtn3RBSA

Якщо коротко:
1. Путін ще з самого початку стискав кулаки і повідомив на весь світ, що якщо хтось втрутиться в те, що він робить в Україні, то буде так покараний, як ще ніхто не був. Буде негайний удар у відповідь і т.д. і т.п.
2. Тепер США (звісно, через неофіційних осіб і ЗМІ) зробили витік інфи про свою допомогу.
"Так, ми навели на "москву", так, ми навели і наводимо на командні пункти, де знищено вже 12 генералів, так, ми безперервно постачаємо зброю.... (і далі).... І ШО??????"
(Швець цю ситуацію порівнює з Карібською кризою 1962р і навіть серйозніше).
3. І тут на протязі декількох годин путін здувся (фактично засцяв) - відразу полетіло якесь белькотіння (в першу чергу від їхнього посла) - ми нічого, ми за мир, мир навіть не думаємо наносити удару по США, НАТО.... ми навіть по Україні ніколи не застосуємо тактичну ЯЗ....
4. А цим своїм виступом ( ) Байден фактично підтвердив, що інфа, яка витікла, була правдою.

Альо, путін, І ШО???
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07.05.2022 09:31 Відповісти
Так, як зараз згадують Швеця, в 14-му кожен другий бот згадував Шарія. Співпадіння?
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07.05.2022 10:42 Відповісти
Ну ну - одне призвіще "Швець" - і всі зебобіки і мордорські шавки вкупі "кидаються на амбразуру".
Навіть, якщо він скаже, що Земля кругла - будуть кричати -брехня.
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07.05.2022 11:30 Відповісти
У наших завжди язик чешеться щось ляпнути незважаючи на наслідки. Дибіли журналісти і ті хто їм каже таку інформацію!
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07.05.2022 09:34 Відповісти
Все вірно повідомлення контрпродуктивні, а обмін розвідданими суперпродуктивний.
Слава дідусю Сему!
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07.05.2022 09:36 Відповісти
Розвідка...і піздьож у ЗМІ - то якийсь нонсенс...
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07.05.2022 09:50 Відповісти
Байден абсолютно прав: разберёмся после войны.
Будут написаны десятки мемуаров - вот там кому надо - пусть ловит крупицы информации. А пока "Нептуны" в темноте сами находят флагманские крейсера, сами их идентифицируют и успешно топят, не смотря на вдвое меньшую мощность.
Хотя в принципе Посейдон Нептуну не враг: оба летают,
и это даёт результат.
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07.05.2022 10:12 Відповісти
як я і говорив під тою новиною
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07.05.2022 10:53 Відповісти
Понабирали зебилов, языки как помело, придурки!
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07.05.2022 11:02 Відповісти
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07.05.2022 11:40 Відповісти
Старый воин - мудрый воин.
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07.05.2022 14:23 Відповісти
 
 