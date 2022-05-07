Вранці в Одесі лунали сигнали повітряної тривоги, працювали системи ППО, - спікер ОВА
В Одесі ніч минула без обстрілів, при цьому вже вранці лунали сигнали повітряної тривоги. Працювали українські підрозділи ППО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Під ранок прозвучали сигнали повітряної тривоги. Але свої бойові завдання виконали наші сили протиповітряної оборони. Подробиці - дещо пізніше", - йдеться в його ранковому зверненні.
Також Сили оборони Одеської області продовжують виконувати бойові завдання на визначених напрямках, додав Братчук.
Спікер ОВА повідомив, що противник намагається проводити в регіоні більш інтенсивну повітряну розвідку.
Також він закликав одеситів дотримуватися інформаційної гігієни та уникати можливих провокацій, позаяк ворог посилює свої інформаційно-психологічні спецоперації.
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