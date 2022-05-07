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Новини Війна
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Війська РФ завдали ракетного удару по Силах оборони Харкова. ЗСУ утримують позиції та дають гідну відсіч противнику, - Синєгубов. ФОТО

Російські окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за минулу добу війська РФ тричі обстрілювали Харків із РСЗВ та артилерії. Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район (ХТЗ).

"По Силах оборони Харкова рашисти завдали і ракетного удару. Українські захисники утримують свої позиції та дають гідну відсіч противнику", - зауважив Синєгубов.

Він також повідомив, що о 23 годині росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди у Сковородинівці.

"Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення фактично знищене. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце", - додає очільник регіону.

Також читайте: Окупанти обстріляли автоколону на Харківщині: Загинули 4 особи

Війська РФ завдали ракетного удару по Силах оборони Харкова. ЗСУ утримують позиції та дають гідну відсіч противнику, - Синєгубов 01
Війська РФ завдали ракетного удару по Силах оборони Харкова. ЗСУ утримують позиції та дають гідну відсіч противнику, - Синєгубов 02
Війська РФ завдали ракетного удару по Силах оборони Харкова. ЗСУ утримують позиції та дають гідну відсіч противнику, - Синєгубов 03
Війська РФ завдали ракетного удару по Силах оборони Харкова. ЗСУ утримують позиції та дають гідну відсіч противнику, - Синєгубов 04

"Віримо у Збройні Сили України, які мужньо обороняють Харківщину, та знаємо: перемога лише за нами!", - резюмує він.

Автор: 

армія рф (17816) музей (442) обстріл (29128) ракети (4068) Сковорода Григорій (12) Харків (5689) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+22
прочитала в "Бульварі Гордона", що росіяни в Харківській області підривають мости, щоб наша армія не мала можливості швидко наступати. У мене виникає таке запитання, А чому ці мости не були підірвані, коли Російська армія наступала на Харків?
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07.05.2022 09:17 Відповісти
+22
Шоб скоріше могли захопити. Іншої відповіді просто немає!
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07.05.2022 09:19 Відповісти
+16
Хороше питання по мостах. Так само не були вчасно підірвані мости в Київській, Чернігівській, Сумській (наприклад міст через р.Сейм між Путивлем і Буринню; саме по цьомо мосту основні сили орків проходили аж до Броварів). Не був підірваний Антонівський міст через Дніпро, внаслідок чого орки швидко взяли Херсон.
Данілов говорив "ми все контролюємо". Ми, це ж мабуть і його шеф, і Комітет з питань розвідки, і ОПа.
Зараз Данілов на свободі, не відсторонений, дає інтервью направо і наліво, але жодний журналіст не запитав у нього за мости. Тіпа "не на часі"...
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07.05.2022 09:44 Відповісти
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Героям слава!!!
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07.05.2022 09:15 Відповісти
прочитала в "Бульварі Гордона", що росіяни в Харківській області підривають мости, щоб наша армія не мала можливості швидко наступати. У мене виникає таке запитання, А чому ці мости не були підірвані, коли Російська армія наступала на Харків?
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07.05.2022 09:17 Відповісти
Шоб скоріше могли захопити. Іншої відповіді просто немає!
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07.05.2022 09:19 Відповісти
Хороше питання по мостах. Так само не були вчасно підірвані мости в Київській, Чернігівській, Сумській (наприклад міст через р.Сейм між Путивлем і Буринню; саме по цьомо мосту основні сили орків проходили аж до Броварів). Не був підірваний Антонівський міст через Дніпро, внаслідок чого орки швидко взяли Херсон.
Данілов говорив "ми все контролюємо". Ми, це ж мабуть і його шеф, і Комітет з питань розвідки, і ОПа.
Зараз Данілов на свободі, не відсторонений, дає інтервью направо і наліво, але жодний журналіст не запитав у нього за мости. Тіпа "не на часі"...
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07.05.2022 09:44 Відповісти
Тільки не обирайте більше зе.
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07.05.2022 09:51 Відповісти
"проходили аж до Броварів"!!?

Та орки потім по цим мостам ще й тікали з-під Броварів назад в РФ... побиті, деморалізовані, але з усіма зручностями (тягнули свою підбиту техніку і перли те, що встигли намародерити).

Зараз вони відновилися і кошмарять Харківщину
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07.05.2022 10:06 Відповісти
Я не військовий експерт щодо підриву мостів - можливо , не встигли , можливо ще якась причина . А чисто по-людські - не читайте "бульвар гОрдона" , не слухайте арЄстовічя , та не дивіться бєніни тсн і ґ+ґ .
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07.05.2022 11:06 Відповісти
вывод простой-не читай еврейских газет перед обедом, а если других нет, вообще не читайте, и главное никаких аристовичей! все мосты через реки в харьковской обл, где могли наступать *****, взорвали в первые часы и дни.
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07.05.2022 11:37 Відповісти
Злий карлик, а як же тоді дурням про "зраду" розказувати?
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07.05.2022 13:35 Відповісти
Подрывать мосты заранее - это прием времен ww2, тогда дронов не существовало. Сейчас соответственно, люди поначитались Виктора Суворова - и думают, что так и надо делать.

Залужный придумал круче (ну или до него было - тут я не знаю): колонна врага проходит мост. После того как последняя единица колонны пройдет мост, он подрывается - чтобы колонна не могла вернуться. После этого подрывают первую единицу в колонне. Все: колонна заблокирована на дороге. Это работает только когда земля мокрая и техника в ней грузнет, а именно так и было в феврале-марте. Техника не могла сьехать с дороге и уехать далеко. Дальше, когда техника заблокирована, то ее потихоньку можно расстреливать относительно малыми силами. Под Киевом-Черниговом так пожгли сотни единиц, тоже самое было под Харьковом (например, мост на старый салтов).

А обозначенные в посте мосты мы не подорвали по причине того, что через них не шло наступления. Смысл их подрывать, если через них никто не едет?
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07.05.2022 12:00 Відповісти
І що така тактика буде з мостами через С.Донець,ризиковано.
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07.05.2022 13:06 Відповісти
Чем ответим? Придет время - разрушим московский Кремль. вместе с мавзолеем
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07.05.2022 09:20 Відповісти
Не следует вещать сказки для детей младшего возраста.
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07.05.2022 10:19 Відповісти
Та коли ж ***** вже здохне?
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07.05.2022 09:20 Відповісти
Проблему це не вирішує - там 99 відсотків населення виродки .
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07.05.2022 11:08 Відповісти
Вже суки і до Склаородинівки добрались. Утюжуть суки всю Золочівську громаду кожен день.
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07.05.2022 09:24 Відповісти
Після війни увесь мотлох - пушкіна, толстого, достоєвского, некрасова, ломоносова потрібно назавжди спалити у котельнях для обігріва дитячих садків та шкіл.
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07.05.2022 10:14 Відповісти
Взагалі то брєд. Навіщо наслідувати кацапів?
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07.05.2022 11:41 Відповісти
і не питайте потім " А нас за что.."
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07.05.2022 12:23 Відповісти
 
 