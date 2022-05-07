Війська РФ завдали ракетного удару по Силах оборони Харкова. ЗСУ утримують позиції та дають гідну відсіч противнику, - Синєгубов. ФОТО

Російські окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за минулу добу війська РФ тричі обстрілювали Харків із РСЗВ та артилерії. Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район (ХТЗ).

"По Силах оборони Харкова рашисти завдали і ракетного удару. Українські захисники утримують свої позиції та дають гідну відсіч противнику", - зауважив Синєгубов.

Він також повідомив, що о 23 годині росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди у Сковородинівці.

"Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення фактично знищене. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце", - додає очільник регіону.

Також читайте: Окупанти обстріляли автоколону на Харківщині: Загинули 4 особи









"Віримо у Збройні Сили України, які мужньо обороняють Харківщину, та знаємо: перемога лише за нами!", - резюмує він.