Війська РФ завдали ракетного удару по Силах оборони Харкова. ЗСУ утримують позиції та дають гідну відсіч противнику, - Синєгубов. ФОТО
Російські окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, за минулу добу війська РФ тричі обстрілювали Харків із РСЗВ та артилерії. Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район (ХТЗ).
"По Силах оборони Харкова рашисти завдали і ракетного удару. Українські захисники утримують свої позиції та дають гідну відсіч противнику", - зауважив Синєгубов.
Він також повідомив, що о 23 годині росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди у Сковородинівці.
"Снаряд влучив просто в дах будівлі. На території перебував 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення фактично знищене. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце", - додає очільник регіону.
"Віримо у Збройні Сили України, які мужньо обороняють Харківщину, та знаємо: перемога лише за нами!", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Героям слава!!!
Данілов говорив "ми все контролюємо". Ми, це ж мабуть і його шеф, і Комітет з питань розвідки, і ОПа.
Зараз Данілов на свободі, не відсторонений, дає інтервью направо і наліво, але жодний журналіст не запитав у нього за мости. Тіпа "не на часі"...
Та орки потім по цим мостам ще й тікали з-під Броварів назад в РФ... побиті, деморалізовані, але з усіма зручностями (тягнули свою підбиту техніку і перли те, що встигли намародерити).
Зараз вони відновилися і кошмарять Харківщину
Залужный придумал круче (ну или до него было - тут я не знаю): колонна врага проходит мост. После того как последняя единица колонны пройдет мост, он подрывается - чтобы колонна не могла вернуться. После этого подрывают первую единицу в колонне. Все: колонна заблокирована на дороге. Это работает только когда земля мокрая и техника в ней грузнет, а именно так и было в феврале-марте. Техника не могла сьехать с дороге и уехать далеко. Дальше, когда техника заблокирована, то ее потихоньку можно расстреливать относительно малыми силами. Под Киевом-Черниговом так пожгли сотни единиц, тоже самое было под Харьковом (например, мост на старый салтов).
А обозначенные в посте мосты мы не подорвали по причине того, что через них не шло наступления. Смысл их подрывать, если через них никто не едет?