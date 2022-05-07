Війська РФ завдали ракетного удару по Карлівці на Полтавщині. Влучили в об'єкт інфраструктури, - Лунін (оновлено)
Війська РФ завдали ракетного удару по Карлівці на Полтавщині, є влучання в об'єкт інфраструктури.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російський ворог ударив ракетами по Карлівці – приліт в обʼєкт інфраструктури. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо", - зауважив він.
Пізніше Лунін уточнив, що жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару по інфраструктурі в Карлівці немає.
"Пожежа вже ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік", - додав очільник регіону.
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2014
Взяли Крым, возьмем и Львов
только дай команду, Вов!
2022
Взяли в рот, возьмем и в зад -
лишь бы в мае был парад!
2022-"дамбілі бамбас восємлєт"