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Новини Війна
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Війська РФ завдали ракетного удару по Карлівці на Полтавщині. Влучили в об'єкт інфраструктури, - Лунін (оновлено)

ракета

Війська РФ завдали ракетного удару по Карлівці на Полтавщині, є влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський ворог ударив ракетами по Карлівці – приліт в обʼєкт інфраструктури. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо", - зауважив він.

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Пізніше Лунін уточнив, що жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару по інфраструктурі в Карлівці немає.

"Пожежа вже ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік", - додав очільник регіону.

Автор: 

армія рф (17816) обстріл (29128) ракети (4068) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1137)


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Стихи разных лет
2014
Взяли Крым, возьмем и Львов
только дай команду, Вов!

2022
Взяли в рот, возьмем и в зад -
лишь бы в мае был парад!
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07.05.2022 09:26 Відповісти
2014-"Валинская рєзня" "дєдиваєвалє"
2022-"дамбілі бамбас восємлєт"
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07.05.2022 09:41 Відповісти
Это четвертое место обстрелов на Полтавщине.
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07.05.2022 11:18 Відповісти
Вікіпедія говорить що там є деякі підприємства які швидше за все і були ціллю
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07.05.2022 11:58 Відповісти
Самодельные ракеты хезболлы и хамаса по Израилю - это терроризм, баллистические и крылатые ракеты росии по Украине - "спецоперация"! Если рашка не государство-террорист, тогда что такое государство-террорист?!
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20.05.2022 14:50 Відповісти
 
 