"Це ляпас Україні і українському народу", - посол України про заборону української символіки на заходах 8-9 травня в Берліні

Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився забороною української символіки на заходах 8-9 травня в Берліні.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє RND.

"Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила носити прапори, пов’язані з Україною, 8 та 9 травня", – сказав Мельник.

"Це ляпас Україні і ляпас українському народу", – продовжив посол.

"У столиці заборонено публічне носіння українського прапора, як і російського, під яким день і ніч здійснюються найгірші воєнні злочини проти мирного українського населення та десятків тисяч українців, жінок і дітей, холоднокровно вбитих, це величезний скандал. Це не лише свідчить про відсутність такту, але й про катастрофічне політичне рішення" - наголосив Мельник.

За його словами, на такому тлі всі запевнення в солідарності з атакованою Україною – лише пусті фрази.

Як зазначив посол, можна зрозуміти зусилля поліції щодо гарантування безпеки, але той факт, що жертву і злочинців прирівнюють, "просто обурює".

Мельник закликав мера Берліна Франціску Гіффі та сенатора внутрішніх справ Іріс Шпрангер "негайно скасувати це сумнівне рішення".

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