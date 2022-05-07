"Це ляпас Україні і українському народу", - посол України про заборону української символіки на заходах 8-9 травня в Берліні
Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився забороною української символіки на заходах 8-9 травня в Берліні.
Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє RND.
"Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила носити прапори, пов’язані з Україною, 8 та 9 травня", – сказав Мельник.
"Це ляпас Україні і ляпас українському народу", – продовжив посол.
"У столиці заборонено публічне носіння українського прапора, як і російського, під яким день і ніч здійснюються найгірші воєнні злочини проти мирного українського населення та десятків тисяч українців, жінок і дітей, холоднокровно вбитих, це величезний скандал. Це не лише свідчить про відсутність такту, але й про катастрофічне політичне рішення" - наголосив Мельник.
За його словами, на такому тлі всі запевнення в солідарності з атакованою Україною – лише пусті фрази.
Як зазначив посол, можна зрозуміти зусилля поліції щодо гарантування безпеки, але той факт, що жертву і злочинців прирівнюють, "просто обурює".
Мельник закликав мера Берліна Франціску Гіффі та сенатора внутрішніх справ Іріс Шпрангер "негайно скасувати це сумнівне рішення".
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І ні для чого бігати з прапорами в День Жалоби, це вам не свято.
Мельника у відставку.
РАША ТОЖЕ НЕ ЦЕРЕМОНИТСЯ.А НАМ ХВАТИТ АНГЛИЧАН И АМЕРИКАНЦЕВ
Дипломат Мельник либо полностью проф. непригоден, либо на отлично выполняет задание дерьмака. Ибо! Так дипломаты себя не ведут. Подобные вопросы решаются загодя. Никто никакой мусор не выносит. Всё согласовывается заранее. Это если иметь намерения на плодотворные отношения. А ежели стоит задача разосраться как можно сильнее, то Мельник делает всё верно - срать, срать и срать. При этом не забыть прикрыть свою деятельность патриотичными заявлениями и святой возмущенностью. Нарид схавает, еще и поддержит. И задание будет выполнено и всеобщий одобрямс на столе.
чуть ли не на каждом доме. Не надо болтать просто так, немцы все поддерживают Украину.
И ещё кормят и дают кров беженцам. А то что в свой траурный день, день тяжелой памяти,
не хотят никаких флагов и столкновений (рашисты и здесь есть), это понятно.
А гражданин Мельник ( я его правильно величаю, поскольку он не дипломат, он скоморох на
ярмарке, если не провокатор) забылся, что он не в своей стране, что должен здесь уважать обычаи, быть деликатным. Он -позор нашей страны, вносит раскол в чужую политику, ни хрена
не разбирается в ситуации. Он достойный подражатель своих хозяев, говорят а-ту, он и бросается.