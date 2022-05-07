Російські окупанти вночі завдали авіаракетний удар по Краматорську. Є поранені. ФОТОрепортаж
В ніч з 6 на 7 травня рашисти нанесли черговий авіаракетний удар по Краматорську. Пошкоджена інфраструктура, є поранені серед місцевого населення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Краматорській міській раді.
"Черговий нічний авіаракетний обстріл Краматорська. Приватний сектор - зазнали пошкоджень понад 15 будинків, багатоквартирний будинок, заклад культури, магазин та інфраструктура. Поранено жінку та чоловіка", - йдеться у повідомленні міського голови Олександра Гончаренка.
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Claudia Smith
показати весь коментар07.05.2022 10:31 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Trick
показати весь коментар07.05.2022 10:35 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар07.05.2022 11:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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