Російські окупанти вночі завдали авіаракетний удар по Краматорську. Є поранені. ФОТОрепортаж

В ніч з 6 на 7 травня рашисти нанесли черговий авіаракетний удар по Краматорську. Пошкоджена інфраструктура, є поранені серед місцевого населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Краматорській міській раді.

"Черговий нічний авіаракетний обстріл Краматорська. Приватний сектор - зазнали пошкоджень понад 15 будинків, багатоквартирний будинок, заклад культури, магазин та інфраструктура. Поранено жінку та чоловіка", - йдеться у повідомленні міського голови Олександра Гончаренка.

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