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Російські окупанти вночі завдали авіаракетний удар по Краматорську. Є поранені. ФОТОрепортаж

В ніч з 6 на 7 травня рашисти нанесли черговий авіаракетний удар по Краматорську. Пошкоджена інфраструктура, є поранені серед місцевого населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Краматорській міській раді.

"Черговий нічний авіаракетний обстріл Краматорська. Приватний сектор - зазнали пошкоджень понад 15 будинків, багатоквартирний будинок, заклад культури, магазин та інфраструктура. Поранено жінку та чоловіка", - йдеться у повідомленні міського голови Олександра Гончаренка.

Російські окупанти вночі завдали авіаракетний удар по Краматорську. Є поранені 01

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Російські окупанти вночі завдали авіаракетний удар по Краматорську. Є поранені 02
Російські окупанти вночі завдали авіаракетний удар по Краматорську. Є поранені 03
Російські окупанти вночі завдали авіаракетний удар по Краматорську. Є поранені 04
Російські окупанти вночі завдали авіаракетний удар по Краматорську. Є поранені 05

Краматорськ (683) обстріл (29128) Донецька область (8793) воєнні злочини (1876)


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Бідний Краматорськ. Туди повтікали притомні люди з лугандонії, і там їх дістає війна(.
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07.05.2022 10:31 Відповісти
Война продолжается из-за отсутствия у нас ракет типа Искандер и калибр.Если бы мы могли лупашить по расии хотя бы на 500 км,то наступил бы мир.Нептуны практически принесли мир на море
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07.05.2022 10:35 Відповісти
***** мокшанські, горіть у пеклі!
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07.05.2022 11:07 Відповісти
 
 