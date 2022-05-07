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Новини Санкції проти Росії Війна
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Порошенко закликав союзників запровадити санкції проти російського флоту і заблокувати експорт "кривавої нафти"

порошенко

Петро Порошенко закликав союзників запровадити санкції проти всього російського та проросійського нафтового флоту.

Про це Порошенко заявив в інтерв´ю виданню Independent, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності"

"Якщо хтось хоче побачити, що зараз відбувається в Одеській області – російські кораблі блокують всі торговельні шляхи, які ми в Україні звичайно використовуємо для українського експорту. А тому і нам всім треба те саме зробити щодо Росії – зупинити, заблокувати, накласти ембарго на весь російський і проросійський нафтовий флот", – говорить Порошенко.

"Нам треба зупинити весь російський експорт не лише до Європейського Союзу, Великої Британії та Сполучених Штатів, а й до інших держав, адже йдеться про нафту з присмаком крові, української крові. Йдеться про катастрофічний, неприйнятний та нелюдський, середньовічний стиль війни", – наголошує Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не можна однією рукою запроваджувати санкції, а іншою підписувати нові контракти з РФ, – Зеленський

"Як ми можемо цю війну зупинити? В мене щодо цього є одна рекомендація: нам слід депутінізувати Росію", – переконаний п’ятий президент.

Автор: 

нафта (5589) Порошенко Петро (15192) порт (2057) росія (66021) санкції (12097) ембарго (305)


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Топ коментарі
+29
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07.05.2022 10:27 Відповісти
+24
Дякую, пане Президенте. Робіть все можливе і неможливо, щоб світ запровадив ці санкції. Ми вірисо у Вас і Вашу компетентність, знання цієї теми.
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07.05.2022 10:20 Відповісти
+22
Порох - справжній професіонал, коректно, чітко без емоційних наїздів на партнерів відстоює інтереси держави.
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07.05.2022 10:30 Відповісти
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07.05.2022 10:27 Відповісти
Ваш коментар, звичайний пропагандонський лайновкид.
Є щось заперечити по факту? Прошу.
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07.05.2022 10:36 Відповісти
Пан Джонсон - найкращий політик **********.
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07.05.2022 10:31 Відповісти
Один з найкращих.
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07.05.2022 10:38 Відповісти
Гідний нащадок Черчіля.
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07.05.2022 14:10 Відповісти
Дякую, пане Президенте. Робіть все можливе і неможливо, щоб світ запровадив ці санкції. Ми вірисо у Вас і Вашу компетентність, знання цієї теми.
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07.05.2022 10:20 Відповісти
За медведчука не забывай его дякувати и за его "эмбарго" по гос. нефтетрубе.
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07.05.2022 10:35 Відповісти
Не забудемо і не мрійте.
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07.05.2022 10:41 Відповісти
Медведчук за последний год стал богаче в два раза, а деньги его семья хранит преимущественно в российских рублях

31 марта, 2021

Семья народного депутата Украины Виктора Медведчука в 2020 году увеличила свои денежные активы в два раза, по сравнению с 2019 годом. Большинство сбережений она сохраняет в российских рублях в белорусском банке.

О таком https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-medvedchuk-zbagativ-udvichi/31180141.html?fbclid=IwAR0YavQnTyfzUF9QoUWs2OiQNQyBKt5j9vPpRTyk-vmHM2r-IV4VFqgpzpo сообщают журналисты программы «Схемы», которые проанализировали декларации политика за https://public.nazk.gov.ua/documents/294babb4-0db7-4692-bd0f-ad9f2f031ba6 2019 и https://public.nazk.gov.ua/documents/70d4164d-b68d-4d0c-8837-ac2f7508a3e7 2020 годы.

https://hromadske.ua/ru/posts/medvedchuk-za-poslednij-god-razbogatel-v-dva-raza-a-dengi-ego-semya-sohranyaet-preimushestvenno-v-rossijskih-rublyah
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07.05.2022 11:09 Відповісти
1. "Нардеп и кум Путина Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в металлургии, энергетике, логистике нефтепродуктов и медиа с украинским олигархом Игорем Коломойским"

2. "ТРУБУ МЕДВЕДЧУКА" ПЕРЕДАЛИ СТРУКТУРІ КОЛОМОЙСЬКОГО

3.
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07.05.2022 10:45 Відповісти
Трубу бені передали вже після того, як її повернули в українську власність.
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07.05.2022 10:48 Відповісти
та труба перебувала у власності касапської державної фірми Транснєфть. І тільки Порох з Яценюком розпочали легітимні (не волюнтариські) судові процеси з повернення труби в українську державну власність. Оскільки такі процеси довготривалі (особливо, коли там присутній фінансовий інтерес) то він завершився вже з-за каденції Зе і Шмигаля
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07.05.2022 10:45 Відповісти
Дякую, що нагадали за медведчука. Так ось, медведчук і коломойський є бізнес-партнери і мають у власності телеканал "1+1" на якому зробив свою кар'єру і президентську агітацію, президентську гонку у 2019 році пан Зеленський, який є бізнес-партнером коломойського і який плюс до заробляння грошей на цьому каналі його ватно-малопросійській команді "95 квартал" і фільмами про Голобородьку і "свати". А сьогодні він ще зробив цей канал єдиною платформою для "єдиного каналу", набравши туди "журналістів" з інших, ніби закритих каналів медведчука, льовочкіна та іншої мразоти.
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07.05.2022 11:00 Відповісти
В такое время не может быть другого мнения,только правительственное.А если вам не нравится,то и нечего мучать телевизор с одним каналом,выключили и опять сюда.
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07.05.2022 11:16 Відповісти
І тут Ви праві, під час війни не може бути іншого і тільки державного, а не Володіного і його шобли під прикриттям війни. Зайдіть на базари і купіть собі подушечку із зобпаженням "Я не втік" де він з двома автоматами "мочить кацапів", мабуть із бункера? Там зображення люсі, подоляка, кіма і єлдака, а реальних захисників немає. Купіть ще шоколадку з їх зображенням і скоро вийдуть нові фільми про подвиги (правда невідомі) " слуго-ригівської" команди, як вони одні відбили напад всіх десантників парашії біля офісу.
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07.05.2022 11:29 Відповісти
такі "правітельствені" одноосібно брешуть про "ліпецку фабоіку", трубу мердвечука", "капітуляцію мінськими домовленостями", "демирилітазувати все що є в Україні", колаборант після мертвечка", "розірвати дмпстосунки", "опшори, мальдіви, яхти, джети" і прочую лабуду
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07.05.2022 11:30 Відповісти
Три роки тому ви так не вважали? Роти не закривали. Особливо старалась чорнорота мосійчучка бабломойського. Може війни не було і вона лише 2022 почалась?
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07.05.2022 13:13 Відповісти
Патриоты обьединяються вокруг страны,а продажные - вокруг правительства.
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07.05.2022 14:15 Відповісти
Кирилл принимает гостя за длинным столом. Примечательно, что Овчаров сидит не на другом конце стола, а рядом за маленьким журнальным столиком.
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07.05.2022 10:20 Відповісти
ГУР МО України: Служителі РПЦ - солдати пропагандистської армії росії (список)

За даними ГУР МО України, служителі РПЦ отримали чіткі вказівки

агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу.

https://tverezo.info/post/155692
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07.05.2022 10:48 Відповісти
Это глас вопиющего в пустыне.
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07.05.2022 10:26 Відповісти
Порох - справжній професіонал, коректно, чітко без емоційних наїздів на партнерів відстоює інтереси держави.
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07.05.2022 10:30 Відповісти
В професii грабувати краiну так, щоб його сраколизи думали що це благо, йому нема поки-що рiвних у свiтi. Тiльки Украiнi вiд цього не легче.
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07.05.2022 11:23 Відповісти
В 2004-ом, когда Порошенко и Ющенко защищали людей от титушек, Зеленский агитировал "Молодежь за Януковича"

"Поддержка" Януковича тогда избила людей - граждан вместе с Виктором Ющенко защищал Петр Порошенко

В тот же день "Квартал 95" Зеленского стоял по другую сторону баррикад, проводя агитационный концерт "Молодежь за Януковича".

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Симаков, опубликовав документальное подтверждение - афишу концерта юмористов
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07.05.2022 11:38 Відповісти
Я выбачаюсь що за три роки зробив для армії Зеленський, розпишіть як ви розписали вище про Порошенка
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07.05.2022 13:30 Відповісти
Кравчук о Порошенко

- А в целом если говорить о Петре Порошенко, как Вы оцениваете его работу? У Вас есть опыт, Вы понимаете внутренние процессы на этой должности.

Ему досталась очень сложная ситуация и полуразваленная Украина, если говорить откровенно. После Революции достоинства, после этого всего - война, Крым и т. д.
Что осталось после Виктора Федоровича, мы знаем.

И то, что команда во главе с президентом смогла удержать ситуацию, не допустить расширение агрессии со стороны России - а Россия к этому была готова, она и сейчас не оставляет таких намерений, я думаю - это уже НУЖНО ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ ПРЕЗИДЕНТУ, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ОБЪЕКТИВНО

https://realist.online/article/pervyj-prezident-ukrainy-leonid-kravchuk-o-dostizheniyah-uhodyashego-goda-petre-poroshenko-i-provale-minskih-soglashenij
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07.05.2022 11:48 Відповісти
Точний опис Зеленського його сраколизами!
Так,як грабують країну вони (навіть зараз!),Україну ще ніяка влада не грабувала!
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07.05.2022 14:20 Відповісти
Чому ти не зробив цього коли був на посаді,та не розірвав усі відносини з москалями?******* можна все що завгодно.
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07.05.2022 10:35 Відповісти
Это верно. Вот ты - классический пример п...дуна. Сгинь.
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07.05.2022 10:44 Відповісти
, вот ты и звиздишь "все що завгодно"
А Порох очень много сделал для Украины.

Если бы не Порох, Украины уже бы не существовало
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07.05.2022 10:52 Відповісти
Якби дак аби,кацапа запам'ятай на все своє нікчемне життя-Україна була,є,та завжди буде,всупереч різним зелям та рошенам,сраку вам всім ботам в очі.
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07.05.2022 11:24 Відповісти
анархосиндикаліст ти касапський, який логін в тебе тут був до деактивації?
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07.05.2022 11:31 Відповісти
Проси прибавки и не оставайся в меньшинстве.
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07.05.2022 10:57 Відповісти
Бодя став "борцом з баригами" 27.04.2022...

Бодя, "хдє ти бил восім лєт"?
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07.05.2022 11:05 Відповісти
Політики,що в опозиції,майже завжди говорять правильно...та коли приходять до влади,починаються якісь реверанси...і це стосується не тільки України...
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07.05.2022 10:37 Відповісти
https://tverezo.info/post/156146 Петро Порошенко на Миколаївщині побував на передових позиціях українських захисників (фото, відео)

https://tverezo.info/post/156146 06.05.2022

Порошенко передав військовим

автомобілі, артилерійські планшети, бронежилети, кевларові шоломи, а також речі, які «неприємно здивують русню».

https://tverezo.info/post/156146
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07.05.2022 10:41 Відповісти
Порох продовжує тягнути Україну, часто невдячну, вперед, стратегічно випереджаючи усі "гальма" Світу та місцевий баласт..
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07.05.2022 10:49 Відповісти
Противокорабельные ракеты в помощь. По другому никак.
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07.05.2022 10:51 Відповісти
Хлоп, у тебе методичка запліснявіла...
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07.05.2022 11:12 Відповісти
це так мило....
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07.05.2022 11:15 Відповісти
https://tverezo.info/post/156078 «ЄвроСолідарність» ініціює зміни до бюджету, щоб спрямувати 70 млрд грн на фінансування ЗСУ (відео)

https://tverezo.info/post/156078 05.05.2022

Вчора був невеличкий брифінг щодо зареєстрованого групою народних депутатів від Європейської Солідарності
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39545 проекту закону №7340 про перерозподіл бюджетних коштів для потреб Міністерства оборони.

Виявилося, що загальний підхід до скорочення видатків, який визначив для себе уряд, зовсім не застосовувався до таких статей витрат, як "соцеконом"

(видатки на округи «обраних» народних депутатів за "правильні" голосування), велике будівництво доріг та значне збільшення у 2022 році витрат на утримання прокурорів та ДБР.

https://tverezo.info/post/156078

https://eurosolidarity.org/2022/05/04/yevropejska-solidarnist-proponuye-zminy-do-byudzhetu-70-mlrd-grn-dodatkovo-vyratyty-na-zsu/
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07.05.2022 10:59 Відповісти
в твоєму черепку Г+Г настільки просяк, що тобі вже й лоботомія не допоможе
Згинь зі своєю брехливою касапською методичкою.
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07.05.2022 11:15 Відповісти
хоч твій вище висер модери знесли - але я тобі ще раз повторю: "в твоєму черепку Г+Г настільки просяк, що тобі вже й лоботомія не допоможе"
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07.05.2022 13:57 Відповісти
Порох діло говорить.Без " великий","великого","незланий" і т.д.
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07.05.2022 11:16 Відповісти
Мильярд долларов в сутки на нефти банда труплера имеет благодаря не только Венгрии и ей подобных братанов крысе кгбшной...
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07.05.2022 11:28 Відповісти
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07.05.2022 11:39 Відповісти
https://www.facebook.com/ViktoriaJoy21?__cft__[0]=AZUKIltgmOuX2__6rPpL8yGB77qrZaegNx5BxRbEbIhzl9-Y7HBmKUasd0hUijf-ZFaPXVtuflMWsqgABr1aBQIQxM_qu_hnW2jC0paMPxdEs6xWmDN4WdXybQ_EnIYbzZF2uOLbs839ediaLCeAVWAz5VXJjtTEZy40NL2ONQ1Tqg&__tn__=-UC%2CP-y-R Victoria Maximenko

Ще дві новини за сьогодні.

Просто поряд йшли в стрічці.

Як то кажуть - відчуйте різницю.
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07.05.2022 11:54 Відповісти
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07.05.2022 12:00 Відповісти
Минобороны подтвердило, что ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен

Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева переоборудовали за средства компании Рошен.

"Это правда. Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.

По его словам, в свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны, однако много оборудования с тех пор было распродано.

"Был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы - и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ", - отметил министр.

https://nv.ua/ukraine/politics/minoborony-podtverdilo-chto-pvo-vokruh-kieva-pereoborudovali-za-schet-roshen-2468575.html
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07.05.2022 12:06 Відповісти
СЕМЬЯ ПОРОШЕНКО ПОТРАТИЛА 700 МЛН ГРН НА АРМИЮ И ИНФРАСТРУКТУРУ

Семья президента Украины Петра Порошенко за три года потратила 700 млн грн на армию и инфраструктурные проекты

Об этом говорится в отчете Фонда Порошенко.

Половина средств - 350 млн грн. - была потрачена на украинскую армию.

На эти деньги покупались военное снаряжение, автомобили и авто-оборудование, одежда и обувь, продукты питания, беспилотники, медикаменты и тому подобное.

https://ru.tsn.ua/groshi/semya-poroshenko-potratila-700-mln-grn-na-armiyu-i-infrastrukturu-858298.html
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07.05.2022 12:08 Відповісти
ВИПУСК ТСН. (Г+Г, МЕЖДУ ПРОЧИМ!) 19:30 ЗА 31 СЕРПНЯ 2017 РОКУ

"Стало відомо, скільки власних коштів Петро Порошенко витратив на потреби ЗСУ.

Президент Петро Порошенко витратив на українську армію https://tsn.ua/video/video-novini/stalo-vidomo-skilki-vlasnih-koshtiv-petro-poroshenko-vitrativ-na-potrebi-zsu.html 500 мільйонів гривень власних коштів . Таку статистику наводить інтернет-портал Ukrainian military pages, ідеться в сюжеті https://tsn.ua/vypusky/tsn ТСН.19:30 .

За цими даними, значну допомогу отримали військові Сил спеціальних операцій - особисто від президента 3-й окремий полк спеціального призначення, який дислокується в Кропивницькому, отримав сотню снайперських гвинтівок від відомих виробників, оптику і далекоміри до них, а також десятки тисяч набоїв.

Також серед переданої допомоги є автомобілі, бронежилети, спорядження, форма і теплі речі. На додачу, у звіті Фонду Петра Порошенка за 2014-2016 роки стверджується, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів на соціальні та інфраструктурні проекти для військових.

https://tsn.ua/politika/poroshenko-vitrativ-na-zsu-pivmilyarda-vlasnih-groshey-zmi-984425.html
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07.05.2022 12:14 Відповісти
 
 