Порошенко закликав союзників запровадити санкції проти російського флоту і заблокувати експорт "кривавої нафти"

Петро Порошенко закликав союзників запровадити санкції проти всього російського та проросійського нафтового флоту.

Про це Порошенко заявив в інтерв´ю виданню Independent, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності"

"Якщо хтось хоче побачити, що зараз відбувається в Одеській області – російські кораблі блокують всі торговельні шляхи, які ми в Україні звичайно використовуємо для українського експорту. А тому і нам всім треба те саме зробити щодо Росії – зупинити, заблокувати, накласти ембарго на весь російський і проросійський нафтовий флот", – говорить Порошенко.

"Нам треба зупинити весь російський експорт не лише до Європейського Союзу, Великої Британії та Сполучених Штатів, а й до інших держав, адже йдеться про нафту з присмаком крові, української крові. Йдеться про катастрофічний, неприйнятний та нелюдський, середньовічний стиль війни", – наголошує Порошенко.

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"Як ми можемо цю війну зупинити? В мене щодо цього є одна рекомендація: нам слід депутінізувати Росію", – переконаний п’ятий президент.