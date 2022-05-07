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Окупанти не дають забирати поранених та загиблих українських воїнів з поля бою на Запоріжжі, - ОВА
На Запорізькому напрямку ворог намагається скувати дії ЗСУ та знищити українські артилерійські підрозділи, а також не дозволяє забрати поранених та загиблих солдатів з поля бою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Запорізька ОВА у Telegram
"Часто російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з полю бою, порушуючи всі гуманітарні міжнародні норми, забуваючи про гуманізм та людяність", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що внаслідок обстрілу по Оріхову горіли 4 склади, дах житлового будинку та господарча споруда.
Топ коментарі
+40 Green sheet
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+31 FT FT
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+22 Reception Office
показати весь коментар07.05.2022 10:23 Відповісти Посилання
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Звірі давно вже стали набагато людянішими за людей. А про плем'я лаптєногів і взагалі говорить нема чого, орки вони і є орки, людиноподібні істоти з мокшанських боліт.
І те, що склади наші підірвали - теж погано, бо артилерія наша лишилась без ***********
Про подарунки від "дідуся Джо" краще мовчати. Бо в одній статті на цьому ж сайті хтось тиждень тому сказав, де саме "подарунки", так одразу там значно посилились бойові дії