Окупанти не дають забирати поранених та загиблих українських воїнів з поля бою на Запоріжжі, - ОВА

На Запорізькому напрямку ворог намагається скувати дії ЗСУ та знищити українські артилерійські підрозділи, а також не дозволяє забрати поранених та загиблих солдатів з поля бою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Запорізька ОВА у Telegram

"Часто російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з полю бою, порушуючи всі гуманітарні міжнародні норми, забуваючи про гуманізм та людяність", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок обстрілу по Оріхову горіли 4 склади, дах житлового будинку та господарча споруда.

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